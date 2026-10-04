Decenija i po, 44 utakmice, osam trenera...

Prošlo je 5.618 dana od kada je FMP poslednji put savladao Crvenu zvezdu pre 15. godina u Superligi Srbije. Tada je tim iz predgrađa Beograda bio bolji od crveno-belih sa Malog Kalemegdana, kada su u 13. kolu domaćeg šampionata slavili 97:87. Od tog trenutka, Crvena zvezda ostvarila je 44 pobede zaredom protiv tima iz Železnika, što je niz koji je sada prekinut.

Tada je trener bio Svetislav Pešić i od tog trenutka promenilo se još osam trenera koji nisu gubili od FMP-a. Znači, krajnja računica je – bez poraza 15 godina, na 44 uzastopne utakmice sa deset trenera u međuvremenu.