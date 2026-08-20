Dejan Kravić na treninzima Baskonije

Nekadašnji reprezentativac Srbije dobar deo karijere proveo je u Španiji, a poslednje dve godine deo je tamošnje druge lige. Sada će imati ulogu da pojača tempo na treninzima Paola Galbijatija , zajedno sa još četvoricom igrača: Goranom Filipovićem , Ugom Alonsom , Lukasom Ngesanom i Mehdijem Nguamom .

Baskonija na početku pripremnog perioda ne može da računa na Demijena Boa, Kobija Simonsa, Matea Spanjola, Krisa Duartea i Stefana Joksimovića, pa im je kvantitet i te kako potreban.

20.00: (2,10) Srbija (14,0) Francuska (1,80)

Ono što je zanimljivo jeste da se na Galbijatijevim treninzima nalazi i nekolicina igrača iz drugog tima, a očekuje se još neki potez na tržištu do kraja leta. Tim iz Vitorije na premijeri nove sezone Evrolige očekuje najteži mogući zadatak, jer joj u goste stiše šampion Evrope Olimpijakos.