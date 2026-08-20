Dejan Kravić na treninzima Baskonije
Vreme čitanja: 1min | čet. 20.08.26. | 17:07
Tu je još nekolicina igrača koja će pokušati da se izbori za angažman
Evroligaši formiraju timove, negde još ima prostora, a pojedine ekipe će imati veliki broj igrača sa nacionalnim timovima.
Baskonija je jedan od timova koji je pripreme počeo sa velikim brojem igrača koji će pokušati da se izbore za eventualni angažman, dok će između ostalog služiti da pojačaju konkurenciju na treninzima. Jedan od takvih košarkaša je i Dejan Kravić.
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Nekadašnji reprezentativac Srbije dobar deo karijere proveo je u Španiji, a poslednje dve godine deo je tamošnje druge lige. Sada će imati ulogu da pojača tempo na treninzima Paola Galbijatija, zajedno sa još četvoricom igrača: Goranom Filipovićem, Ugom Alonsom, Lukasom Ngesanom i Mehdijem Nguamom.
Baskonija na početku pripremnog perioda ne može da računa na Demijena Boa, Kobija Simonsa, Matea Spanjola, Krisa Duartea i Stefana Joksimovića, pa im je kvantitet i te kako potreban.
20.00: (2,10) Srbija (14,0) Francuska (1,80)
Ono što je zanimljivo jeste da se na Galbijatijevim treninzima nalazi i nekolicina igrača iz drugog tima, a očekuje se još neki potez na tržištu do kraja leta. Tim iz Vitorije na premijeri nove sezone Evrolige očekuje najteži mogući zadatak, jer joj u goste stiše šampion Evrope Olimpijakos.