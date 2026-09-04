Liverpul progledao! Kodi, bolje ti je na Enfildu nego na Etihadu

Upravo na krilima dvostrukog asistenta Gakpa i dvostrukog strelca Aleksandera Isaka , ekipa Andonija Iraole domogla se prve pobede u Premijer ligi. U prve dve runde su joj bodove otkidali Njukasl i Notingem Forest (oba meča završena rezultatom 2:2), da bi večeras velikan prilično rutinski pregazio Portman roud, odnosno Ipsvič - 0:2.

Odmah na početku - Liverpulu svaka čast! Odoleo je na 93.000.000 evra iz Mančestera, odbio ponudu Sitija za Kodija Gakpa poslednjeg dana prelaznog roka, a početak sezone, naročito prva utakmica od zatvaranja letnje pijace, potvrdila je da nije pogrešio. Naprotiv. Veto na odlazak najučinkovitijeg fudbalera Redsa od starta takmičarske 2026/27, mogao bi da se ispostavi kao ključni potez za sudbinu Liverpula.

Imao je Gakpo ovog leta usmeni dogovor sa Totenhemom, zatim su se Građani umešali u trku, pa je Holanđanin pružio ruku Mančester Sitiju, ali pitanje je da bi mu u nastavku sezone bilo bolje da je otišao. Namestio je tri od poslednja četiri gola Liverpula, na premijeri bio strelac protiv Njukasla. Brojke i govor tela na terenu kazuju da mu prija ultra-ofanzivni hard-rok fudbal Andonija Iraole koji je tek u ranoj fazi štimovanja orkestra. Drugim rečima i Gakpo i Liverpul imaju mnogo prostora da budu bolji... Značajno bolji. Izveo je Liverpul blickrig, Isak zatresao mrežu u 6. i 9. minutu, te nastavio da tereoriše nesrećne Traktoriste kojima je dao šest golova u tri utakmice. Dobrim delom prvog poluvremena Redsi su igrali agresivno, Virc, Gakpo i Viktor Munjoz pokazali ozbiljnu oštrinu u igri, ali kasnije, kao da se Liverpul zadovoljio prednošću, te u drugom poluvremenu nije mnogo pokazao.

Gestikulacija Andonija Iraole kraj aut-linije pokazivala je šta Bask želi od svog tima. Brz, direktan, britak fudbal koji reže protivnike. Želeo je Iraola loptu brzo u protivničkoj trećini, pozivao svoje pulene na juriš. Zato novi trener Redsa sigurno neće biti zadovoljan viđenim u drugih 45 minuta, koje je Liverpul praktično otaljao. Odbrana u sastavu Van Dajk - Žake, sa Kerkezom i Arauhom na bekovskim pozicijama odradila je vrlo dobar posao, ne dozvolivši rivalu da za 90 i kusur minuta stvori kolosalnu šansu za gol. Izabranici Gerija O'Nila uglavnom su se oslanjali na pokušaje iz daljine, ali oni nisu zabrinuli Alisona. Nije Liverpulu bilo prijatno posle kornera Saše Lukića iz 26. minuta, bilo je to nešto između udarca na gol i oštrog centaršuta, ali se lopta volšebno zaglavila između nogu Alisona.