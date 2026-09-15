Hteli ga evroligaši, ali se poziv Luke Dončića ne odbija

Ovu informaciju je u etar pustio dobro obavešteni NBA insajder Marks Stajn, koji navodi da bi Nemac mogao da se vrati u Evropu posle deve sezona u najjačoj ligi sveta. Ono što je zanimljivo jeste da je iskusni krilni centar tokom leta figurirao kao potencijalno pojačanje pojedinih evroligaških timova. Njegovo ime se najviše dovodilo u vezu sa minhenskim Bajernom, ali kako su od celog posla ostale samo glasine, jasno je da je morao da potraži novu sredinu.

Takođe, veza između Klebera i Donćića je prilično duboka. Njih dvojica su zajedno igrali šest i po godina u Dalasu, a potom i prošle sezone delili svlačionicu u Los Anđeles Lejkersima, pa je jasno da Slovenac izuzetno dobro poznaje iskusnog krilnog centra.

Rimljani će u debitantskoj sezoni napraviti prilično zanimljivu kombinaciju mladosti i iskustva, ne samo na parketu, već i van njega. Jasno je da će prva zvezda tima biti dugogodišnji italijanski reprezentativac Niko Manion, a ima tu i Amerikanaca koji su već izgradili svoje ime u Evropi, poput Korija Dejvisa, Džesija Edvardsa i Erika Stivensona. Svakako da je najzvučnije ime savetnik i čovek zadužen za sastavljanje stručnog štaba Serđo Skariolo, a na mestu pomoćnika biće Stefan Ivanović, sin nekadašnjeg trenera Crvene zvezde Duška Ivanovića.

Roma će u svojoj prvoj sezoni biti u izuzetno jakoj grupi Evrokupa u kojoj će za rivala imati Bahčešehir, Lijetkabelis, Balkan, Manresu, Bosnu, PAOK i Ulm.