Hteli ga evroligaši, ali se poziv Luke Dončića ne odbija
Vreme čitanja: 2min | uto. 15.09.26. | 09:56
Maksi Kleber oblači dres Rome SPQR
Projekat Luke Dončića i Donija Nelsona je u punom zamahu. Takozvana Roma SPQR će u debitantskoj sezoni igrati na domaćoj, ali i na kontinentalnoj sceni, pa je širina rostera nešto što može biti od krucijalne važnosti.
Rimljani su tako rešeni da oforme igrački kadar spreman da se bori na više frontova, a kako stvari stoje dres tima iz glavnog grada Italije će zadužiti i doskorašnji NBA veteran Maksi Kleber.
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Ovu informaciju je u etar pustio dobro obavešteni NBA insajder Marks Stajn, koji navodi da bi Nemac mogao da se vrati u Evropu posle deve sezona u najjačoj ligi sveta. Ono što je zanimljivo jeste da je iskusni krilni centar tokom leta figurirao kao potencijalno pojačanje pojedinih evroligaških timova. Njegovo ime se najviše dovodilo u vezu sa minhenskim Bajernom, ali kako su od celog posla ostale samo glasine, jasno je da je morao da potraži novu sredinu.
Takođe, veza između Klebera i Donćića je prilično duboka. Njih dvojica su zajedno igrali šest i po godina u Dalasu, a potom i prošle sezone delili svlačionicu u Los Anđeles Lejkersima, pa je jasno da Slovenac izuzetno dobro poznaje iskusnog krilnog centra.
Rimljani će u debitantskoj sezoni napraviti prilično zanimljivu kombinaciju mladosti i iskustva, ne samo na parketu, već i van njega. Jasno je da će prva zvezda tima biti dugogodišnji italijanski reprezentativac Niko Manion, a ima tu i Amerikanaca koji su već izgradili svoje ime u Evropi, poput Korija Dejvisa, Džesija Edvardsa i Erika Stivensona. Svakako da je najzvučnije ime savetnik i čovek zadužen za sastavljanje stručnog štaba Serđo Skariolo, a na mestu pomoćnika biće Stefan Ivanović, sin nekadašnjeg trenera Crvene zvezde Duška Ivanovića.
Roma će u svojoj prvoj sezoni biti u izuzetno jakoj grupi Evrokupa u kojoj će za rivala imati Bahčešehir, Lijetkabelis, Balkan, Manresu, Bosnu, PAOK i Ulm.