Dobri momci iz Ohaja šalju vam pozdrav i poručuju: Čuvajte se, da i vi ne stradate kao Zvezda

Impresivno su izgledali u igri jedan na jedan, rešavali napade kao da su oni ti na čije bankovne račune ležu milioni, a ne momci koji su po zaradama daleko od onoga što imaju njihovi jučerašnji rivali u crveno-beloj opremi. U prvi mah se činilo da je Zvezda, možda i malo laganije ušla u utakmicu, te je tako ostavljen prostor beku i krilu Pantera da se rastrče, međutim, vrlo brzo su Ibon Navaro i njegovi momci shvatili o kakvim igračima je reč.

Neverovatnu partiju pružio je tandem FMP-a u pobedi nad Crvenom zvezdom i kombinovano upisao 53 poena, 11 skokova i osam asistencija ( Nil 27 poena, osam skokova i pet asistencija, a Raš 26 poena, tri asistencije i isto toliko skokova). Ono što su njih dvojica demonstrirali jeste da nisu samo mašine za postizanje poena, što je znao svako ko je lane gledao Raša u Honvedu i Nila u Kirjat Ata, već da se radi o liderima, igračima sposobnim da nadigraju svakog, bez obzira da li ih čuvaju evroligaški ili košarkaši kojima je krajnji domet ABA liga.

E, sinoć su dvojica momaka iz Ohaja u potpunosti izašli iz anonimnosti i naterali evroligaša, ali i čitav košarkaški Jadran, da im se pokloni i dobro ih upamti, jer će se o njima zasigurno pričati ove sezone.

Ova imena ne znače apsolutno ništa širem auditorijumu, za njih su mogli da čuju oni koji su lane pratili pomno mađarsku ili izraelsku ligu, ali teško da ima i onih najzagriženijih ljubitelja igre pod obručevima koji mogu sa sigurnošću da kažu da znaju o kojim igračima je reč.

Definitivno najatraktivnije poteze na utakmici imao je Brendon Raš. Bek FMP-a je i pored visine od 190 centimetara, koliko zvanično stoji na sajtu ABA lige, pokazao da je neverovatno atletski nadaren, te je publiku u areni u Železniku podigao na noge posle kontre u kojoj je u maniru barem 10-ak centimetara viših igrača uhvatio alej-ap, a potom silovito zakucao loptu u koš. Imao je Amerikanac i dva fantastična polaganja na drugi obruč u kojima je debelo isprkosio zakonima gravitacije i sve sa čuvarima na leđima uspeo atraktivno da zavrne loptu na drugi obruč.

Fenomenalna partija momka koji je prve evropske korake napravio u slovačkom Komarnu pre dve sezone, a šta tek reći za Nila. Nekadašnji student Arizone i momak koji je lane u izraelskoj Kirajt Ati imao ruki sezonu, bio je definitivno čovek odluke. Šut sa distance nije mu bio jača strana kroz koledž karijeru, praktično je konstantno bio na ispod 30 posto, međutim, za Zvezdu je njegova hladnokrvnost bila kobna. Amerikanac je pogodio pet trojki iz 10 pokušaja, ali u kakvim momentima je to radio. Svaki put kada bi se crveno-beli primakli, Nil bi našao šut van linije 6,75, koš sa poludistance ili već nekako izmislio poene za glavobolju Ibona Navara.

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Smenjivali su se čuvari na američkom tandemu, ali ništa nije pomoglo jer su momci iz Ohaja izgledali poput nekih daleko poznatijih imena iz ove savezne države, a znamo da je to rodna gruda Lebrona Džejmsa, braće Si Džeja i Erika Mekoluma, te Karlika Džonsa i mnogih drugih.

Performans Raša i Nila nije samo naterao Zvezdu na novu kapitulaciju, daleko od toga. Njihove partije pokazale su da košarku igraju i momci koji nisu plaćeni milionima, košarkaši daleko od najveće pozornice i svetla reflektora, kao i to da je njihova najveća glad ona za pobedom. Bio je tandem FMP-a gladan i to prilično, čeznuo u želji da pokaže Džeredu Batleru, Džordanu Nvori, Krisu Džonsu i ostalima da na terenu može da se strada od "tamo nekih" momaka koji su iz dalekog Ohaja došli da krče svoj put i pronašli ga. Imena su, bez dileme, već zabeležena u tefterima većih i bogatijih klubova na Jadranu, uz jasnu poruku "videli ste šta su uradili Zvezdi? Čuvajte se da i vi ne stradate"!