Rezzime dana (19. novembar): Fener gužvao tikete
Vreme čitanja: 3min | čet. 19.11.26. | 23:39
Pogledajte ko vam je 19. novembra doneo novac, a ko prodao...
NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima aktuelnog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.
OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.
ZAOKRUŽENO
ŽALGIRIS - PANATANAIKOS (tip 2, kvota 1.90) - rezultat 72:87
Košarkaši Panatinaikosa savladali su Žalgiris u Kaunasu rezultatom 87:72 čime su prekinuli pobedničku seriju litvanskog tima. Panatinaikos je odlično otvorio meč i već posle prvih deset minuta stekao dvocifrenu prednost. Domaćin je uoči poslednjeg kvartala smanjio zaostatak na samo četiri poena, ali onda na scenu stupa Kendrik Nan. Sa 15 poena u poslednjoj deonici prelomio je utakmicu i odveo atinski tim do ubedljivih +15. Obradovao je i vas, pošto ste verovali u ekipu Željka Obradovića.
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BAJERN - BASKONIJA (tip 1, kvota 1.35) - rezultat 100:81
Pukla je stotka u Minhenu. Tim iz Vitorije i dalje stoji samo na jednoj pobedi, dok je večeras u Minhenu zabeležen 12. poraz. Ekipa Bajerna savladala je četu Velimira Perasovića - 100:81, te tako prekinula seriju od dva uzastopna poraza. Neretko je prednost domaćina išla i blizu 20 poena, a Dvejn Vašington sa 23 poena, sedam skokova i dve asistencije bio je najzaslužniji za trijumf domaćina. Nije ovde Baskonija mogla ništa, ali doslovno. Znali ste to i vi.
Izabrane vesti
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PENJAROL - SERO LARGO (tip 1, kvota 1.40) - rezultat 3:0
Penjarol je u seriji od tri uzastopne pobede protiv Sero Larga u svim takmičenjima u okviru prvenstva. Na domaćem terenu tradicionalno igra čvrsto i važi za izrazitog favorita, a tako je bilo i večeras. Defanzivac Herera je zatresao mrežu Sero Larga u 28. minutu utakmice, a samo četiri minuta kasnije argentinac Kristijan Haime povećao je prednost domaćina. U drugom poluvremenu videli smo jedan poništen gol domaćina, i potvrdu pobede i zaokruživanja tipa u 70. minutu.
PARIZ - HAPOEL (tip 1, kvota 1.80) - rezultat 97:96
Pariz se revanširao izraelskom timu za dva poraza iz prethodne evroligaške sezone. Nakon Fenerbahčea i Barselone pao je i Hapoel. Još jednom meč je trojkom u poslednjim sekundama odlučio Nadir Hifi. Upisao je njegov tim i šesti uzastopni trijumf i popravio skor u Evroligi na 7 pobeda i 6 poraza. Na istom učinku je i Hapoel, a ekipi Itudisa Dimitrisa ostaje žal zbog propuštene prilike. Našim kladiocima s druge strane ovo je bilo potaman.
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VALENSIJA - VIRTUS BOLONJA (tip 1 , kvota 1.17) - rezultat 92:87
Španski tim je učvrstio lidersku poziciju na tabeli i nastavio pobedničku seriju u elitnom takmičenju. Ovom pobedom Valensija je upisala i deseti trijumf u sezoni. Gosti iz Bolonje pružili su snažan otpor u uvodnih 20 minuta, pa je Valensija na veliki odmor otišla sa svega tri poena prednosti.U drugom poluvremenu sačuvali su prednost, i ipak na kraju slavili uprkos neizvesnoj završnici. Slavili ste i vi.
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PRECRTANO
ARMANI MILANO - FENERBAHČE (tip 2, kvota 1.70) - rezultat 78:70
Milano je bolje otvorio susret i dobio prvu četvrtinu, ali je Fenerbahče uzvratio u drugoj deonici. Poluvreme je ipak bilo izjednačeno. U drugom ekipa iz Milana uspela je da slomi otpor gostiju i upiše važnu pobedu pred svojim navijačima. Ekipa Luke Bankija prekinula je niz poraza od istanbulskog kluba, nažalost u nezgodnom momentu po vaše tikete.
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