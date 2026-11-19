NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima aktuelnog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.



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ZAOKRUŽENO



ŽALGIRIS - PANATANAIKOS (tip 2, kvota 1.90) - rezultat 72:87



Košarkaši Panatinaikosa savladali su Žalgiris u Kaunasu rezultatom 87:72 čime su prekinuli pobedničku seriju litvanskog tima. Panatinaikos je odlično otvorio meč i već posle prvih deset minuta stekao dvocifrenu prednost. Domaćin je uoči poslednjeg kvartala smanjio zaostatak na samo četiri poena, ali onda na scenu stupa Kendrik Nan. Sa 15 poena u poslednjoj deonici prelomio je utakmicu i odveo atinski tim do ubedljivih +15. Obradovao je i vas, pošto ste verovali u ekipu Željka Obradovića.

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BAJERN - BASKONIJA (tip 1, kvota 1.35) - rezultat 100:81



Pukla je stotka u Minhenu. Tim iz Vitorije i dalje stoji samo na jednoj pobedi, dok je večeras u Minhenu zabeležen 12. poraz. Ekipa Bajerna savladala je četu Velimira Perasovića - 100:81, te tako prekinula seriju od dva uzastopna poraza. Neretko je prednost domaćina išla i blizu 20 poena, a Dvejn Vašington sa 23 poena, sedam skokova i dve asistencije bio je najzaslužniji za trijumf domaćina. Nije ovde Baskonija mogla ništa, ali doslovno. Znali ste to i vi.