Dominacija Lesora za MVP priznanje

Nerešiva enigma za Fenerbahče bio je bivši košarkaš Crvene zvezde i Partizan Mozzart Beta. S obzirom da Fenerbahče i nije baš jak na centarskoj poziciji, sve je to iskoristio Francuz. Odigrao je nešto preko 23 minuta i postigao je 19 poena, uz šut za dva 6/9 i sa linije za slobodna bacanja 7/10. Dodao je osam skokova, asistenciju, ukradenu loptu i blokadu, iznudio i šest faulova, što mu je donelo ukupan indeks korisnosti 30. To je najviše u ovom kolu.

Veći indeks imao je Mozes Rajt protiv Makabija (32), ali je Olimpija Milano poražena od tima iz Tel Aviva u Beogradu, pa kao igrač koji je izgubio nije mogao da dobije MVP priznanje. Kris Duarte iz Baskonije imao je indeks 31, a takođe, odličan je bio Antonio Blejkni sa indeksom 29, takođe u porazu Hapoela iz Tel Aviva od Valensije.

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Od ekipa koje su pobedile, Vendel Mur je imao indeks 28 u trijumfu Virtusa u Minhenu protiv Bajerna, dok ostali nisu bili ni blizu, eventualno Bot Gač sa PIR 25 u pobedi Asvela protiv Pariza.

Što se tiče Matijasa Lesora, on je odlično otvorio sezonu. Posle četiri utakmice beleži 13,2 poena, sedam skokova, 1,5 asistencija i 1,5 blokada po meču za 21 minut u proseku i to sa klupe.