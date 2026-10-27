Šok za Budućnost u Trentu: Olivari presudio za dve sekunde, Peri junak Bosne u Rimu

Usledio je tajm-aut Alesandra Rosija, poslednji napad italijanskog sastava i veliki propust u odbrani Budućnosti. Žakelj je od svojih igrača tražio preuzimanja, ali je komunikacija zakazala baš kada nije smela. Olivari je ostao sam na šutu za tri poena, pogodio za 94:92 i ostavio Podgoričanima samo dve desetinke sekunde. Nedovoljno da se bilo šta promeni.

Posebno će gostima teško pasti način na koji su ispustili utakmicu. Posle lošeg početka i dvocifrenog zaostatka, Budućnost je preokrenula rezultat u drugoj četvrtini, a početkom drugog poluvremena serijom 9:0 stigla i do maksimalnih 64:50. Međutim, Trento se vratio, već do kraja treće deonice izjednačio na 67:67, a u poslednjoj četvrtini ponovo preuzeo kontrolu. Kada je Budućnost uspela da nadoknadi i pet poena minusa u završnom minutu, jedan loše odigran defanzivni posed poništio je sav trud uložen u povratak.

Olivari je završio utakmicu sa 21 poenom, dok je Darijus Braun uz 18 poena podelio čak 12 asistencija. Čarli Braun dodao je 14. U redovima Budućnosti najefikasniji je bio Aksel Butej sa 17 poena i pet trojki iz šest pokušaja, Džuvan Morgan upisao je 14 poena i 13 skokova, Ferel 13, a Megi 12. Srpski centar Stefan Đorđević zabeležio je osam poena i tri skoka, dok je nekadašnji košarkaš Partizana Đorđije Jovanović dodao pet poena.

Za Budućnost je to treći poraz u pet utakmica Evrokupa.

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Ništa manje zanimljivo nije bilo u Rimu, gde je Bosna stigla do drugog uzastopnog evropskog trijumfa, savladavši domaću Romu sa 85:80. U glavnoj ulozi našao se Redži Peri, američki centar koji se tokom leta dovodio u vezu sa Partizanom, ali do njegovog dolaska u Beograd nije došlo.

Peri je sada u dresu sarajevskog kluba pokazao koliko može da bude važan u utakmicama koje se odlučuju na jednu loptu. Postigao je 25 poena, uz šest skokova, a posebno se istakao u drugom poluvremenu, kada je Roma preuzela inicijativu i u jednom trenutku stekla deset poena prednosti.

Domaćin je u poslednjih deset minuta ušao sa vođstvom 67:63, ali je Bosna odgovorila znatno boljom odbranom i uspela da preokrene. Peri je preuzimao odgovornost u napadu, dok su važan doprinos dali Šon Pajps i Geri Braun. Ipak, ključni detalji dogodili su se u samom finišu. Adin Vrabac je odličnom odbranom iznudio faul u napadu Erika Stivensona, čime je Bosni obezbedio dragocen posed. Zatim je Peri uhvatio ofanzivni skok, pogodio uz faul i realizovao dodatno slobodno bacanje, a Pajps je sa penala potvrdio pobedu gostiju.

Uz Perijevih 25 poena, Pajps je postigao 17, uz pet asistencija, dok je Braun završio meč sa 13 poena. Srpski centar Nikola Popović, koji se vratio na parket posle problema sa povredom, za samo osam minuta ostvario je učinak od devet poena. Kod Rome je najefikasniji bio Keli Olinik sa 17 poena i osam skokova, dok su Niko Menion i Erik Stivenson ubacili po 16.

Bosna je tako, posle pobede nad Bahčešehirom, ostvarila još jedan važan rezultat i popravila skor na 2-3.

Za razliku od sarajevskog sastava, Kluž nije imao mnogo razloga za zadovoljstvo posle gostovanja u Frankfurtu, gde je domaćin slavio rezultatom 113:97. Nemački tim je već do poluvremena ubacio 62 poena, a do kraja treće četvrtine čak 90, pa rumunski predstavnik nije uspeo ozbiljnije da ugrozi domaćina. Džuda Minc i Til Pape predvodili su Frankfurt sa po 17 poena, dok je Otis Livingston za Kluž upisao 23 poena i deset asistencija. Srpski centar Uroš Plavšić završio je utakmicu sa deset poena i šest skokova.

Neuspeh je doživeo i Lijetkabelis Nenada Čanka, koji je pred svojim navijačima izgubio od Ulma (68:86). Litvanski sastav se držao u prvom poluvremenu, ali je u trećoj četvrtini postigao svega devet poena i praktično ostao bez šanse za preokret. Keondre Kenedi bio je najefikasniji kod domaćina sa 16 poena, dok je Džejlen Sims predvodio Ulm sa 13. Ognjen Jaramaz zabeležio je šest poena i tri skoka, a Miloš Ilić tri poena i pet uhvaćenih lopti.

Poraz na domaćem terenu upisao je i Balkan iz Botevgrada, koji sa klupe predvodi srpski trener Bogdan Karaičić. Bugarski sastav pružio je otpor Manresi, na poluvremenu zaostajao samo tri poena, ali je španski tim u poslednjoj četvrtini potvrdio pobedu rezultatom 76:65. Džej Di Note je sa 22 poena bio prvo ime gostiju, Erik Vila dodao je 13, dok su se kod Balkana izdvojili Džavante Mekoj sa 21 i Konstantin Toškov sa 14 poena.