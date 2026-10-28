UEFA ponovo kaznila Zvezdu: Zatvoren deo severne tribine

Što se tiče novčanih kazni, pojedinačno gledano najveća iznosi 52.500 evra i odnosi se na isticanje poruke neprimerene sportskom događaju. Ni ovaj put nije precizirano koja je to konkretno poruka.

Zbog paljenja pirotehničkih sredstava crveno-beli će morati da plate 6.000 evra, 25.000 evra i zatvaranje dela stadiona odnose se na rasističko i diskriminatorno skandiranje. Nije navedeno koji su tačno povici Zvezdinih navijača u pitanju.

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Nije ovo prvi put ove sezone da UEFA kažnjava Crvenu zvezdu. Prethodno je to bilo posle dvomeča sa Viktorijom Plzenj u kvalifikacijama za Ligu Evrope, kada je iz gotovo istih razloga klub kažnjen sa skoro 100.000 evra, kao i zabranog prodaje ulaznica za jednu utakmicu u gostima. Odnosilo se to na Zvezdin duel u Luganu, ali je par stotina navijača i pored toga našlo način da prisustvuje utakmici.

Suspenzija sektora tri severne tribine odnosi se na Zvezdin duel sa Inter Eskaldesom iz Andore, koji je 5. novembra u Beogradu.