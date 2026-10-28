UEFA ponovo kaznila Zvezdu: Zatvoren deo severne tribine
Vreme čitanja: 2min | sre. 28.10.26. | 06:02
Moraće crveno-beli i da plate 83.500 evra
Disciplinska komisija evropske Kuće fudbala ponovo je bila oštra prema Crvenoj zvezdi. Pod obrazloženjem da je tokom nedavne utakmice sa Kopenhagenom u Beogradu bilo rasističkog i diskriminatornog skandiranja, te isticanja poruke neprimerene sportskom događaju, kao i korišćenja pirotehnike, UEFA je kaznila crveno-bele sa ukupno 83.500 evra i zatvaranjem jednog dela severne tribine stadiona Rajko Mitić za utakmicu sa Inter Eskaldesom iz Andore.
Navijači neće moći da budu smešteni u sektor tri na severnoj strani Marakane, koji je kapaciteta oko 1.600 mesta. Takođe, određena je i uslovna kazna zatvaranja sektora dva za jednu evropsku utakmicu. Taj uslov stupiće na snagu ukoliko Delije ponovo prekrše propise u naredne dve godine.
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Što se tiče novčanih kazni, pojedinačno gledano najveća iznosi 52.500 evra i odnosi se na isticanje poruke neprimerene sportskom događaju. Ni ovaj put nije precizirano koja je to konkretno poruka.
Zbog paljenja pirotehničkih sredstava crveno-beli će morati da plate 6.000 evra, 25.000 evra i zatvaranje dela stadiona odnose se na rasističko i diskriminatorno skandiranje. Nije navedeno koji su tačno povici Zvezdinih navijača u pitanju.
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Nije ovo prvi put ove sezone da UEFA kažnjava Crvenu zvezdu. Prethodno je to bilo posle dvomeča sa Viktorijom Plzenj u kvalifikacijama za Ligu Evrope, kada je iz gotovo istih razloga klub kažnjen sa skoro 100.000 evra, kao i zabranog prodaje ulaznica za jednu utakmicu u gostima. Odnosilo se to na Zvezdin duel u Luganu, ali je par stotina navijača i pored toga našlo način da prisustvuje utakmici.
Suspenzija sektora tri severne tribine odnosi se na Zvezdin duel sa Inter Eskaldesom iz Andore, koji je 5. novembra u Beogradu.