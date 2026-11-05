Nikolić: Nismo izašli na teren samo da ostavimo dobar utisak; Murinjo je najbolji od svih
Vreme čitanja: 3min | čet. 05.11.26. | 00:10
Trener AEK-a smatra da je drugi gol Madriđana prelomio utakmicu
Odličnu utakmicu odigrao je AEK pred domaćom publikom, ali ni to nije bilo dovoljno da izbegne poraz od Real Madrida u Ligi šampiona. Grčki tim je dva puta dolazio do prednosti, pružio veliki otpor favorizovanom rivalu, ali je na kraju ostao praznih ruku. Ipak, Marko Nikolić imao je mnogo razloga za zadovoljstvo, pre svega zbog borbenosti koju su njegovi igrači pokazali na terenu.
Srpski stručnjak je na konferenciji za medije istakao da njegova ekipa nije izašla na teren samo da ostavi dobar utisak, već sa namerom da savlada Madriđane.
"Ponosni smo, ali i tužni. Ponosan sam na naš trud, kvalitet i mentalitet, a tužan zbog rezultata, jer uvek želimo da pobedimo. Ipak, sada nije vreme za plakanje. Moramo ovu utakmicu da iskoristimo kao temelj za budućnost. Ključni trenutak bio je drugi gol Real Madrida. Da ga nismo primili, možda bismo čak i pobedili. Igrači su zaslužili mnogo više. Postoji posebna hemija između njih i naših navijača i moramo da je zaštitimo od onih koji žele da je naruše. Ipak, navijači će nastaviti da nas podržavaju kao i do sada. Liga šampiona je najviši nivo fudbala. Imamo težak raspored i suočavamo se sa kvalitetnim protivnicima. Ovo iskustvo nam mnogo znači, ali ono što naučimo u ovakvim utakmicama moramo da prenesemo i na grčko prvenstvo".
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Uprkos porazu, Nikolić smatra da nije pogrešio što je ekipa nastavila da napada, i pored pozitivnog rezultata koji su imali u dva navrata.
"Od samog početka želeli smo da pobedimo Real Madrid. Nismo izašli na teren samo da ostavimo dobar utisak. Nisam trener koji voli da priča o nekakvim modernim trendovima u fudbalu. Da smo imali malo svežije noge, možda bismo izvukli bolji rezultat. Da je lopta prošla u onom kontranapadu, imali bismo situaciju četiri na dva i možda bismo sada slavili. Umesto toga, primili smo treći gol, koji je bio posledica individualnog kvaliteta Realovih igrača. Ipak, ne bih promenio ništa u našem pristupu".
Nikolić je govorio i o teškom rasporedu.
"Nije jednostavno. Komplikovano je igrati sa ovakvim rasporedom. Real Madrid takođe ima mnogo utakmica, a došao je praktično sa najjačim sastavom. Nije lako fizički, emotivno i psihološki stalno biti na najvišem nivou. Pre tri dana nismo uspeli u tome, a sada moramo da pokažemo isto zalaganje protiv Levadiakosa, jer nam je prvenstvo prioritet. Motivacija u Ligi šampiona je ogromna, ali ovakve utakmice zahtevaju mnogo energije i ostavljaju posledice. Moramo da budemo na visini zadatka u svakom meču. Ne smemo da zaboravimo koliko smo teških utakmica odigrali u poslednje vreme, a još mnogo njih nas čeka posle reprezentativne pauze".
Bio je zadovoljan izdanjem svojih igrača, koji su na terenu pokazali upravo ono što je od njih očekivao.
"Zalaganje je bilo ogromno u svakom pogledu. Možemo da budemo ponosni na prikazanu igru. Momci su dali sve od sebe i to je najvažnije. Želim da vidim ekipu koja ostavlja srce i dušu na terenu. To je ono što volim kod AEK-a, a to vole i naši navijači. Sa ovakvim rasporedom nemoguće je uvek igrati na ovom nivou. Danas smo uložili ogroman napor i zato ostaje žal što nismo izvukli više. Da smo sačuvali prednost, možda bismo i pobedili. Pokazali smo hrabrost i karakter. U jednom trenutku mogli smo iz kontranapada čak i da povedemo sa 3:2. To dovoljno govori o našem mentalitetu. Ako budemo pametni, iskoristićemo ovu utakmicu kao ulaganje u budućnost".
Za kraj, Nikolić se osvrnuo i na pohvale koje je dobio od Žozea Murinja.
"Kada tako nešto čujete od Murinja, to je ogroman kompliment. Murinjo je najbolji od svih. Medijima je lako da utiču na mišljenje javnosti. Danas imate moderne trenere koji ne ostvaruju rezultate, a sa druge strane Murinja, koji gde god da ode, osvaja trofeje".