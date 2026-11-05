Nikolić: Nismo izašli na teren samo da ostavimo dobar utisak; Murinjo je najbolji od svih

Odličnu utakmicu odigrao je AEK pred domaćom publikom, ali ni to nije bilo dovoljno da izbegne poraz od Real Madrida u Ligi šampiona. Grčki tim je dva puta dolazio do prednosti, pružio veliki otpor favorizovanom rivalu, ali je na kraju ostao praznih ruku. Ipak, Marko Nikolić imao je mnogo razloga za zadovoljstvo, pre svega zbog borbenosti koju su njegovi igrači pokazali na terenu.

Srpski stručnjak je na konferenciji za medije istakao da njegova ekipa nije izašla na teren samo da ostavi dobar utisak, već sa namerom da savlada Madriđane.

"Ponosni smo, ali i tužni. Ponosan sam na naš trud, kvalitet i mentalitet, a tužan zbog rezultata, jer uvek želimo da pobedimo. Ipak, sada nije vreme za plakanje. Moramo ovu utakmicu da iskoristimo kao temelj za budućnost. Ključni trenutak bio je drugi gol Real Madrida. Da ga nismo primili, možda bismo čak i pobedili. Igrači su zaslužili mnogo više. Postoji posebna hemija između njih i naših navijača i moramo da je zaštitimo od onih koji žele da je naruše. Ipak, navijači će nastaviti da nas podržavaju kao i do sada. Liga šampiona je najviši nivo fudbala. Imamo težak raspored i suočavamo se sa kvalitetnim protivnicima. Ovo iskustvo nam mnogo znači, ali ono što naučimo u ovakvim utakmicama moramo da prenesemo i na grčko prvenstvo".