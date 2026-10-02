Danilo Galinari: Ključno je da se NBA i Evroliga dogovore

Za razliku od nekih ranijih izjava u kojima je Galinari favorizovao NBA, sada je bio dosta umereniji. "Cilj obe strane svakako je da se pronađe ravnoteža između košarkaškog i zabavnog dela. Nadam se da će takmičenje početi u sezonu 2027/2028 i da će se postići dogovor između Evrolige i NBA. To je ključno i nadamo se da će uspeti. Kao bivši igrač koji je iskusio oba sveta , kao i ostali bivši igrači sa kojima sam stalno u kontaktu, jednako smo uzbuđeni zbog ideje koja bi mogla da postane realnost", r ekao je Galinari .

Poznata je Galinarijeva privrženost milanskoj Olimpiji za koju je igrao od 2005. do 2008, pa je tako nekadašnji član Manekena komentarisao bivši klub, ali i Pakalanestro.

"Smatram da bi ovo mogla da bude veoma pozitivna godina za Olimpiju. U Evroligi je vidim pomalo kao autsajdera. Svakako postoje jači timovi na papiru, međutim, Milan ima mnogo iskustva i može da nadmaši očekivanja. Italijansko prvenstvo je takođe divno. Po mom mišljenju Palakanestro je najbolji i najkonkurentniji šampionat. Postoji veliki broj timova koji mogu da prave probleme, a kvalitet se povećao sa smanjenjem broja učesnika. Takođe, smatram da je trener Pepe Poeta, ne samo zato što ga dobro poznajem, definitivno trener koji može da se nosi na dva fronta, kao i to da se dobro pokaže u oba".

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Glinari je u ovom razgovoru istakao da sebe ne smatra najvećim italijanskim košarkašem, već kao nekog ko može da konkuriše za tu kategoriju.

"Novine su rekle najveći, ali ja nisam to rekao. Recimo samo da to što sebe smatram kao "možda" ne znači da nisam zadovoljan svojom karijerom. Izuzetno sam zadovoljan onim što sam uradio. Toliko je stvari moglo da se odvija drugačije i da napravi razliku između sjajne i "možda" legendarne karijere. Sa malo manje povreda i boljom fizičkom spremom, možda bi sada više pričali o jednom stanovištu", rekao je Galinari.