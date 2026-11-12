Motli i Boldvin pod kišobranom na raskrsnici

Jedan od najplaćenijih igrača u timu za sada igra ispod svakog nivoa i samo je bleda senka igrača koji je nekad dominirao pod evroligaškim obručima. Nije "otkrivanje tople vode" konstatacija da Motli pre svega fizički ne izgleda kao igrač koji može u kontinuitetu da igra na nivou koji je potreban za najjaču ligu u Evropi, a mizerne brojke to samo potkrepljuju (1,5 poena, 2,5 skoka po meču i ukupan indeks -13 za prosečno nešto malo manje od 13 minuta u igri, ali na svega četiri od mogućih 10 utakmica u Evroligi).

Sitne povrede su nešto što ga prati od početka sezone, isto ga je pratilo i u poslednjoj sezoni u Hapoelu, ali tada je bio daleko upotrebljiviji nego sada. Neretko Motli izgleda kao čovek kojem je i samo trčanje ozbiljan izazov, a kamoli igra gore-dole i dueli u reketu. “Pick and roll” je problematičan i kad treba da se rola u napadu, ali i kad treba da se pruzme u odbrani. Samopouzdanje je nešto čega nema ni u tragovima, a koliko od njega realno u ovom trenutku očekuju navijači Zvezde nakon svega viđenog možda najbolje pokazuje i slavlje njegovog pogotka na meču protiv Bajerna kada je Arena "eksplodirila" kao da je pao gol u 90. minutu.

Džonatan Motli na meču protiv Hapoela (FOTO: StarSport)

Situacija oko Patrika Boldvina takođe nije sjajna, ali je ipak bitno drugačija. Iako je i on imao problema sa povredom (mučila su ga leđa na početku sezone) Boldvin je na oko dobio nešto veću ulogu od Motlija i ponudio generalno nešto bolji utisak, ali... Iako je doveden da pokriva pozicije četiri i pet, da širi teren i bude pretnja u šutu za tri poena protiv visokih igrača protivničkih timova, Boldvin se u tome nije baš snašao, a još manje je doprineo.

U dosad odigrane četiri utakmice EL uzeo je svega tri šuta iza linije 6,75 i pogodio jedan, a devet od ukupno 17 ubačenih poena ubacio je u Lionu u pobedi protiv Asvela što je bila njegova najbolja, ako ne i jedina dobra utakmica u crveno-belom dresu za sada (prosek u EL je četiri poena i dva skoka za deset minuta na parketu). Glavni je utisak da se uopšte nije navikao na stil igre i intenzitet kojim se igra u Evropi, da nedovoljno dobro “čita” situacije na terenu ali i da uglavnom "beži" od kontakta iako mu telo i gabariti istog pružaju mogućnost za potpuno drugačiji pristup.

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Ono što je, čini se, bitno drugačije kod ova dva momka je ono kako se osećaju u Beogradu i u timu.

Dok se Motli sa osmehom na licu bori sa sobom i svojom mukom, Boldvin je na izgled daleko nesrećniji. Kako se nezvanično može čuti, toliko je nezadovoljan ulogom u timu i minutažom koju dobija od trenera Navara da je čak počeo da razmišlja i o odlasku?! Izvesno je da su i ljudi iz Zvezde očekivali da više od njega i značajno bržu adaptaciju, pogotovo ako se u obzir uzme činjenica da je u timu gomila igrača sa NBA iskustvom, a Džered Batler mu je čak bio i saigrač u Vašingtonu. To se za sada nije dogodilo, nije "kliknulo" i čini se da stručni štab na čelu sa Ibonom Navarom ima sve manje i vremena, ali i strpljenja da čeka Boldvina i njegovo uklapanje.

Patrik Boldvin na meču protiv Pariza (FOTO: StarSport)

Da ovde nije problem u timu ili treneru već u samim igračima dokazuju upravo njihove kolege novajlije. Kris Džons, Nik Vajler-Beb, Dejvid Kremer i naposletku Kristijan Koloko su "pogođeni" i već su važan i neizostavan deo rotacije. Ako se pak pogleda šira slika i procenat uspešnosti kada su novi igrači u pitanju to je 4/6, što uopšte nije rđav procenat sportskog sektora na čelu sa Milošem Teodosićem. Šta više.

Da li će se on pak povećati zavisi samo od Patrika i Džonatana. Povremene solidne partije u ABA ligi, kao što je bila jučerašnja protiv Slovana iz Bratislave jesu možda neki pozitivan signal, ali ne i dovoljan - traži se doprinos na najvišem nivou.