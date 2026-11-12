Motli i Boldvin pod kišobranom na raskrsnici
Vreme čitanja: 4min | čet. 12.11.26. | 07:55
Sezona Crvene zvezde za sada ide dobro i po planu iako ne mogu svi pojedinci u timu biti zadovoljni. Iako verovatno ima više takvih, za ovu priliku ćemo "izdvojiti" dva koja svojom igrom do sada nisu ni blizu opravdali njihovo potpisivanje. Naravno, misli se na Džonatana Motlija i Patrika Boldvina
U ovom delu sezone i u dobrom momentu u kojem se nalazi Crvena zvezda (skor 7-3 u Evroligi), loša ili nedovoljno dobra izdanja novajlija Džonatana Motlija i Patrika Boldvina nisu toliko u fokusu. Dobri rezultati koje u Evroligi beleži Ibonova četa svojevrstan su "kišobran" za tandem Amerikanaca, ali konačan ishod trenutne situacije zavisi samo od njih. Ili će uložiti "dodatan napor" kako bi i fizički i mentalno postali upotrebljiviji i korisniji timu, ili ih u timu (za EL) neće biti. Što se kaže - lopta je u njihovim rukama.
Ako gledamo striktno učinak i partije u Evroligi, slučaj Džonatana Motlija je znatno gori.
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Jedan od najplaćenijih igrača u timu za sada igra ispod svakog nivoa i samo je bleda senka igrača koji je nekad dominirao pod evroligaškim obručima. Nije "otkrivanje tople vode" konstatacija da Motli pre svega fizički ne izgleda kao igrač koji može u kontinuitetu da igra na nivou koji je potreban za najjaču ligu u Evropi, a mizerne brojke to samo potkrepljuju (1,5 poena, 2,5 skoka po meču i ukupan indeks -13 za prosečno nešto malo manje od 13 minuta u igri, ali na svega četiri od mogućih 10 utakmica u Evroligi).
Sitne povrede su nešto što ga prati od početka sezone, isto ga je pratilo i u poslednjoj sezoni u Hapoelu, ali tada je bio daleko upotrebljiviji nego sada. Neretko Motli izgleda kao čovek kojem je i samo trčanje ozbiljan izazov, a kamoli igra gore-dole i dueli u reketu. “Pick and roll” je problematičan i kad treba da se rola u napadu, ali i kad treba da se pruzme u odbrani. Samopouzdanje je nešto čega nema ni u tragovima, a koliko od njega realno u ovom trenutku očekuju navijači Zvezde nakon svega viđenog možda najbolje pokazuje i slavlje njegovog pogotka na meču protiv Bajerna kada je Arena "eksplodirila" kao da je pao gol u 90. minutu.
Situacija oko Patrika Boldvina takođe nije sjajna, ali je ipak bitno drugačija. Iako je i on imao problema sa povredom (mučila su ga leđa na početku sezone) Boldvin je na oko dobio nešto veću ulogu od Motlija i ponudio generalno nešto bolji utisak, ali... Iako je doveden da pokriva pozicije četiri i pet, da širi teren i bude pretnja u šutu za tri poena protiv visokih igrača protivničkih timova, Boldvin se u tome nije baš snašao, a još manje je doprineo.
U dosad odigrane četiri utakmice EL uzeo je svega tri šuta iza linije 6,75 i pogodio jedan, a devet od ukupno 17 ubačenih poena ubacio je u Lionu u pobedi protiv Asvela što je bila njegova najbolja, ako ne i jedina dobra utakmica u crveno-belom dresu za sada (prosek u EL je četiri poena i dva skoka za deset minuta na parketu). Glavni je utisak da se uopšte nije navikao na stil igre i intenzitet kojim se igra u Evropi, da nedovoljno dobro “čita” situacije na terenu ali i da uglavnom "beži" od kontakta iako mu telo i gabariti istog pružaju mogućnost za potpuno drugačiji pristup.
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Ono što je, čini se, bitno drugačije kod ova dva momka je ono kako se osećaju u Beogradu i u timu.
Dok se Motli sa osmehom na licu bori sa sobom i svojom mukom, Boldvin je na izgled daleko nesrećniji. Kako se nezvanično može čuti, toliko je nezadovoljan ulogom u timu i minutažom koju dobija od trenera Navara da je čak počeo da razmišlja i o odlasku?! Izvesno je da su i ljudi iz Zvezde očekivali da više od njega i značajno bržu adaptaciju, pogotovo ako se u obzir uzme činjenica da je u timu gomila igrača sa NBA iskustvom, a Džered Batler mu je čak bio i saigrač u Vašingtonu. To se za sada nije dogodilo, nije "kliknulo" i čini se da stručni štab na čelu sa Ibonom Navarom ima sve manje i vremena, ali i strpljenja da čeka Boldvina i njegovo uklapanje.
Da ovde nije problem u timu ili treneru već u samim igračima dokazuju upravo njihove kolege novajlije. Kris Džons, Nik Vajler-Beb, Dejvid Kremer i naposletku Kristijan Koloko su "pogođeni" i već su važan i neizostavan deo rotacije. Ako se pak pogleda šira slika i procenat uspešnosti kada su novi igrači u pitanju to je 4/6, što uopšte nije rđav procenat sportskog sektora na čelu sa Milošem Teodosićem. Šta više.
Da li će se on pak povećati zavisi samo od Patrika i Džonatana. Povremene solidne partije u ABA ligi, kao što je bila jučerašnja protiv Slovana iz Bratislave jesu možda neki pozitivan signal, ali ne i dovoljan - traži se doprinos na najvišem nivou.