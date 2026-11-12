Prvi čovek Mari, treći čovek Džonson, a Nikola u sredini! Jokićev osmi dabl-dabl (VIDEO)

Između ostalog zato što ima razigranog Džamala Marija. Peti put u ovoj sezoni Kanađanin je dostigao granicu od 30 poena. Jedan je od petorice košarkaša koji u proseku beleže 25 poena, pet skokova i pet asistencija po meču. Njegov procenat ubačenih trojki je iznad 50 posto i ako bi se računao učinak samo igrača koji su pucali najmanje 75 puta za tri, as Denvera bi bio najbolji.

Tako raspoložen, Mari je nosio igru Adelmanovog tima i na kraju zabeležio ravno 30 poena. Od tih 30 čak 17 je postigao u završnoj četvrtini. Štaviše, od poslednjih 38 poena tima on je zaslužan za čak 22. Sve kao posledica šuta 12 od 19 iz igre, odnosno četiri od sedam za tri poena. Pride je Mari ostvario osam asistencija i kao centralna figura meča zasenio sve ostale.

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Uključujući i Nikolu Jokića. Srbin je upisao 27 poena, iz igre je šutirao deset od 16, skupio je 11 skokova, zabeležio osam asistencija, što znači da su mu samo dva dodavanja nedostajala da zabeleži tripl-dabl. Mada, i ovako je stasiti Somborac predstavljao referencu i kad protivnik nije znao kako da ga zaustavi, činio je to podmuklim faulovima.