Prvi čovek Mari, treći čovek Džonson, a Nikola u sredini! Jokićev osmi dabl-dabl (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | čet. 12.11.26. | 07:23
Denver sve vreme vodio u Tenesiju i savladao Memfis, za četvrtu pobedu na strani od početka NBA lige
Komotnije se oseća Denver u gostima nego u Koloradu. Makar na početku sezone. Na strani je dobio Nju Orleans, Finiks, Indijanu, a u noći između srede i četvrtka i Memfis, što je prvi put otkako je krenuo novi ciklus da je van Bol arene savladao nekog ko je iznad njega na tabeli. I to daleko uverljivije nego što pokazuje rezultat meča u Tenesiju – 123:118.
Semafor ukazuje da je bilo tesno, međutim, ekipa Dejvida Adelmana je sve vreme bila u vođstvu, kontrolisala ritam, odbijala nalete rivala koji je posle čak 18 poena zaostatka ozbiljno prišao i imao šut vredan izjednačenja, ali je nekadašnji šampion NBA lige još jednom potvrdio da je na strani daleko bolji nego kod kuće.
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Između ostalog zato što ima razigranog Džamala Marija. Peti put u ovoj sezoni Kanađanin je dostigao granicu od 30 poena. Jedan je od petorice košarkaša koji u proseku beleže 25 poena, pet skokova i pet asistencija po meču. Njegov procenat ubačenih trojki je iznad 50 posto i ako bi se računao učinak samo igrača koji su pucali najmanje 75 puta za tri, as Denvera bi bio najbolji.
Tako raspoložen, Mari je nosio igru Adelmanovog tima i na kraju zabeležio ravno 30 poena. Od tih 30 čak 17 je postigao u završnoj četvrtini. Štaviše, od poslednjih 38 poena tima on je zaslužan za čak 22. Sve kao posledica šuta 12 od 19 iz igre, odnosno četiri od sedam za tri poena. Pride je Mari ostvario osam asistencija i kao centralna figura meča zasenio sve ostale.
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Uključujući i Nikolu Jokića. Srbin je upisao 27 poena, iz igre je šutirao deset od 16, skupio je 11 skokova, zabeležio osam asistencija, što znači da su mu samo dva dodavanja nedostajala da zabeleži tripl-dabl. Mada, i ovako je stasiti Somborac predstavljao referencu i kad protivnik nije znao kako da ga zaustavi, činio je to podmuklim faulovima.
Koliko je Jokić upečatljiv i ove sezone svedoči podatak da mu je ovo bio osmi dabl-dabl učinak na deset utakmica.
Osim Marija i Jokića, Denver se oslonio i na doprinos Kamerona Džonsona, autora 23 poena, koji je 61 sekundu pre kraja na dodavanje Jokića zabeležio trojku koja se ispostavila ključnom za ishod, jer je njome gost poveo 120:113 i tu je susret prelomljen, iako je Memfisov ruki, Kameron Buzer, na 6,9 sekundi pre poslednjeg oglašavanja sirene promašio šut sa distance koji bi doneo izjednačenje.
Inače, Džonson je bio pravi „treći čovek“ u Denverovom timu, uz šut iz igre devet od 15, i četiri od sedam za trojke, od kojih je jedna već opisana.
Koliko je Denver bio dobar i agresivan svedoči podatak da je zabeležio čak 11 blokada i da je čak devet košarkaša gostiju imalo makar po „bananu“. Tako nešto nije viđeno od 15. marta 1999. i takođe susreta sa Memfisom.
Ovoga puta za Grizlije ni po 22 poena Džejlena Velsa i Taja Džeroma, kao ni po 15 Kema Spensera i Sedrika Kauarda nisu bili dovoljni. Buzer je dodao 13 i imao 11 skokova.
NBA LIGA
Indijana – Vašington 114:101
/Sijakam 28 – Džordž 25/
Njujork – Klivlend 107:115
/Branson 27 – Harden 32/
Toronto – Boston 93:98
/Volter 17 – Tejtum 24/
Čikago – San Antonio 119:124
/Smit 23 – Vembanjama 32/
Memfis – Denver 118:123
/Džerom 22 – Mari 30/
Milvoki – Los Anđeles Lejkers 112:123
/Hero 27 – Dončić 32/
Nju Orleans – Bruklin 111:145
/Vilijamson 29 – Demn 22/
Juta – Orlando 108:123
/Peterson 22 – Vagner 38/
Hjuston – Golden Stejt 115:108
/Durant 20 – Lenderbrog 25/
Portland – Oklahoma 118:108
/Avdija 28 – Gildžes Aleksander 31/