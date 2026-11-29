Čudna je ekipa taj Njukasl. U stanju su po mesec dana da ne zabeleže ni jednu jedinu premijerligašku pobedu, što je bio slučaj od 25. oktobra i pobede nad Kristal Palasom do danas. Da ih dvaput u roku od par dana presliša Everton u ligi i kupi, da ih ponize Koventri i Lids. Isto tako, međutim, Svrake sa Sejnt Džejmsisa sposobne su da u poslednja dva kola prvo propisno namuče šampiona i aktuelnog lidera Arsenala (2:2), a onda i u gostima sruše drugoplasirani Brajton (0:1).

Tim Matijasa Jajslea slavio je na Ameksu u nedelju ranim pogotkom Harvija Barnsa (a koga bi drugog...) s penala u 8. minutu. Bio je to 60. ligaški gol za verovatno najkonstantnijeg fudbalera ekipe sa severa Engleske, interesantno njegov tek prvi s bele tačke. I tek drugi gol koji je Brajton primio na Ameksu od početka sezone.