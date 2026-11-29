Svrake skresale krila Galebovima, Njukasl prosto zna kako sa onima s vrha
Vreme čitanja: 8min | ned. 29.11.26. | 17:09
Posle nedavnog remija s Arsenalom, ekipa Matijasa Jajslea danas šokirala drugoplasirani Brajton na Ameksu (0:1)
Čudna je ekipa taj Njukasl. U stanju su po mesec dana da ne zabeleže ni jednu jedinu premijerligašku pobedu, što je bio slučaj od 25. oktobra i pobede nad Kristal Palasom do danas. Da ih dvaput u roku od par dana presliša Everton u ligi i kupi, da ih ponize Koventri i Lids. Isto tako, međutim, Svrake sa Sejnt Džejmsisa sposobne su da u poslednja dva kola prvo propisno namuče šampiona i aktuelnog lidera Arsenala (2:2), a onda i u gostima sruše drugoplasirani Brajton (0:1).
Tim Matijasa Jajslea slavio je na Ameksu u nedelju ranim pogotkom Harvija Barnsa (a koga bi drugog...) s penala u 8. minutu. Bio je to 60. ligaški gol za verovatno najkonstantnijeg fudbalera ekipe sa severa Engleske, interesantno njegov tek prvi s bele tačke. I tek drugi gol koji je Brajton primio na Ameksu od početka sezone.
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Premda je Galebovima ostalo još više od 80 minuta da makar stignu do boda, koji ih sigurno ne bi zadovoljio u borbri s ekipom iz donjeg dela tabele, izabranici Fabijana Hircelera nisu našli rešenje za odbrambeni zid gostiju. Imali su plavo-beli više od 60 odsto lopte u svom posedu, uputili 25 šuteva na gol i sve to - uzalud.
Briljirao je na golu Njukasla Lukas Horniček, sa osam odbrana, od kojih su neke bile iz kategorije majstorskih. Poput one u prvom poluvremenu kada je zaustavio pokušaj Paskala Grosa. Ruku na srce, nisu favoriti uspevali da dominiraju u napadačkoj trećini, udarajući mahom o taktički zid koji je Jajsle postavio, fokusirajući se pre svega na igru čovek-na-čoveka u odbrani.
Otvorio je domaći sastav drugo poluvreme s dva brza pokušaja, ali rezultat na semaforu se nije menjao. Umesto toga, Barns je lako mogao da duplira vođstvo gostiju. Lopta je završila na gornjoj strani prečke, a u razmaku od svega par minuta videli smo reprizu na drugoj strani. Maksim de Kujper revanširao mu se dobrim udarcem, ali je prečka ponovo sprečila promenu rezultata.
Rasla je nervoza kod Galebova, koje je s tribina posmatrao njihov bivši trener a danas selektor Švedske Grejem Poter. Paskal Stuik se izvukao samo sa žutim kartonom posle neopreznog starta nad Džoem Vilokom, što je rezultovalo protestima gostiju pa je na kraju "požuteo" i Džejkob Remzi.
U sudijskoj beležnici ubrzo se našao i sam trener domaćih, Hirceler, koga je izluđivalo trošenje vremena od strane igrača Njukasla kako se meč bližio kraju. Krenuli su momci iz istočnog Saseksa u poslednji nalet, Jakuba Minteh se stuštio ka golu, prešao dvojicu protivničkih igrača i odlično opalio po lopti, ali Njukaslov spsasilac Horniček još jednom je paradom stavio i definitivnu tačku na senzaciju na Ameksu.
PREMIJER LIGA – 12. KOLO
Petak
Notingem Forest - Čelsi 3:2 (1:0)
/Igor Žezus 8, Gibs Vajt 51 pen, 72 - Emega 54, 89/
Subota
Lids - Koventri 3:0 (2:0)
/Kalvert Luin 40, Longstaf 45, 66/
Mančester Junajted - Brentford 0:4 (0:2)
/Vilson 19, 32, Ajer 82, Šade 90+1/
Ipsvič - Aston Vila 2:2 (1:2)
/Emerson 18, Dejvis 56 - Alison 16, Gomes 26/
Nedelja
Everton - Liverpul 1:1 (1:1)
/Frimpong 25ag - Soboslaj 5/
Brajton - Njukasl 0:1 (0:1)
/Barns 8 pen/
Kristal Palas - Hal 2:3 (0:1)
/Strand-Larsen 90, Vorton 90+5 - Mekburni 38, Tomas 48, Slejter 80/
Fulam - Bornmut 1:2 (1:1)
/Muniz 28 pen - Tavernije 21, Klajvert 62/
Sanderlend - Totenhem 0:2 (0:1)
/Medison 35, 70/
17.30: (2,00) Arsenal (3,80) Mančester Siti (3,35) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama