Međutim, to nije jedina promena koju Janaj priželjkuje. Posebno je istakao da Evroliga mora da pronađe način da poveća prihode, unapredi komercijalizaciju takmičenja i obezbedi adekvatniji ugovor za televizijska prava. "Moramo da radimo na komercijalizaciji, ostvarivanju prihoda i pronalaženju pravog ugovora za televizijska prava. Sadašnji ugovor nije odgovarajući za Evroligu. Trošimo više novca nego što zarađujemo. Potreban nam je ugovor za TV prava vredan milijardu evra, koji bi odgovarao novoj Evroligi. Nadam se da uprava i rukovodstvo mogu to da ostvare" .

Prvi čovek Hapoela smatra da su igrači u ovom trenutku u previše povlašćenom položaju i da klubovi nemaju dovoljno načina da reaguju kada dođe do problema. "Danas su igrači u Evroligi veoma razmaženi. Šta god da se dogodi, morate da im isplatite novac, a oni mogu da rade šta žele i vi zapravo ne možete mnogo toga da uradite. U jednom trenutku imate, recimo, slučaj Dorsija. Da postoji mogućnost da ga trejdujete, možda bi to bilo najbolje rešenje. Ovako nemate tu opciju, nemate fleksibilnost i stvari postaju sve komplikovanije. Mislim da je to jedna od mera koje bi Evroliga trebalo da usvoji" .

On smatra da Evroliga mora da nastavi da raste i da je franšizni model korak u dobrom smeru. Ipak, nije u potpunosti zadovoljan idejom da se takmičenje organizuje u dve grupe, jer bi to značilo manje susreta sa nekim od najvećih evropskih klubova.

"Evroliga mora da raste. Potrebna nam je velika panevropska liga. Mislim da je franšizni model korak u pravom smeru, a dodavanje još timova bilo bi sjajno za takmičenje".

Ipak, nije oduševljen opcijom da se takmičenje deli...

"Ne sviđa mi se što ćemo sledeće godine biti podeljeni u dve grupe. Naravno, to znači da ćemo češće igrati jedni protiv drugih, što je sjajno iskustvo, ali istovremeno nećemo igrati protiv Real Madrida, Barselone i Armanija. To su veliki gradovi i klubovi. Zašto ne bismo igrali protiv njih? Problem je što sa dodavanjem novih timova broj utakmica konstantno raste".

Prema njegovom mišljenju, jedno od najvažnijih pitanja za budućnost takmičenja biće odnos Evrolige i nacionalnih prvenstava. Kako najbolji evropski klubovi budu napredovali, tako će se, smatra Janaj, povećavati i razlika u kvalitetu u odnosu na ekipe iz domaćih liga.

"Najvažnija odluka biće ona o upravljanju domaćim ligama. Što su evroligaški timovi bolji, razlika između njih i ostatka domaćih prvenstava postaje sve veća. Zbog toga moramo da razmišljamo o kreativnim rešenjima".

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Govoreći o Hapoelu, Janaj se posebno osvrnuo na saradnju sa trenerom Dimitrisom Itudisom, za čiji rad ima samo reči hvale.

"Veoma mi se dopada trener Itudis. Došao je u Hapoel 14. novembra 2024. godine, samo nedelju dana nakon što je Motli otišao jer je bio privučen drugom ponudom. Bio je to najteži trenutak našeg projekta. Preuzeo je ekipu koja se takmičila u Evrokupu, takmičenju nižeg nivoa od Evrolige, iako je Evroliga njegovo prirodno okruženje. Osvojio je Evrokup sa nama, a u drugoj sezoni završili smo na šestom mestu i plasirali se u plej-of. Mislim da je njegov posao u Hapoelu sjajan i da imamo sreće što ga imamo".

Na kraju razgovora Janaj je upitan i da izdvoji četiri ekipe koje bi, prema njegovoj proceni, trebalo da stignu do Fajnal fora Evrolige.

"Mislim da je teško pitanje, ali postoje neke sigurne opcije. To su Panatinaikos, Olimpijakos, Real Madrid i Fenerbahče. To su četiri ekipe koje bi uvek trebalo da budu na Fajnal foru. Ako nisu tamo, onda nešto nije u redu. Gotovo sam siguran da će oba grčka tima biti među četiri najbolja. Bilo bi veliko iznenađenje da Panatinaikos ili Olimpijakos ne stignu do završnog turnira. Dolazi mi da kažem Pariz. Mislim da je njihov sistem, kao i strategija trenera, izuzetno težak za zaustavljanje. Znamo da su dobri u ligaškom delu, ali veliko pitanje je da li možete efikasno da se nosite sa njima u plej-ofu. Da li je lako pronaći rešenja protiv njih u seriji? Ili tada imaju još veću prednost? Naravno, moram da kažem i Hapoel. Nikada se nećemo odreći prilike da budemo na Fajnal foru", zaključio je Janaj.