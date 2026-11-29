Znalo se da će i ovog puta, kao i svakog prethodnog, gostovanje Crvene zvezde u Novom Pazaru probuditi najniže strasti među pojedinim navijačima domaćeg tima. Bilo je i ranije incidenata, gađanja, ali publika sa zapada na Gradskom stadionu kao da se trudila da opovrgne onu tezu da disciplinski organi treba da budu blagi prema Novom Pazaru. Iz prostog razloga, jer većina tamošnjeg življa obožava fudbal, i da je Mozzart Bet Superligi potreban ovako vruć teren.

U tom ludom okruženju, nabijenom tenzijom, igračima Novog Pazara su odsečena krila. Očekivalo se da će biti drugačije, ali deluje da je tim Nenada Lalatovića pukao pod velikim pritiskom.

Prekid, za prekidom, sve dok ledenicom nisu pogodili u lice pomoćnog arbitra podno zapadne tribine. Bio je to signal za prekid posle samo deset minuta, mada se suštinski nije ni igralo.

U teoriju lepo to sve zvuči, u praksi – uslovi u Novom Pazaru nisu bili regularni. Nije na Gradskom stadionu bilo šta podsećalo na fudbal, već na ratnu zonu Dombasa. I da pređemo preko standardnog folklora, odnosno nacionalnih tenzija, teško je ne konstatovati da su se Pazarci baš potrudili da rade u korist svoje štete. Meč nije ni počeo, a već su zasuli Ivana Gutešu bakljama.

Najprostije rečeno: Zvezda je od početka meča uzela loptu i dominirala. Čak i prkosila očajnom terenu,jer je lopta u prve dve trećine išla vrlo tečno. Znali su crveno-beli sa pismenimveznim redom stalno da budu u trouglu, kriju loptu od protivnika i prenose je do Bukarija i Vladimira Lučića.

Nije Novi Pazar imao rešenje, jer je visoki Mulić delovao kao dizelaš na raskavašenom terenu. Dok se on upalio, neko je bio pored njega i lako odnosio loptu. Nije imala Crvena zvezda mnogo šansi u uvodu,ali je mirisalo kao u drugom poluvremenu meča u Gentu da će jednostavno dati gol. Bilo je tu mnogo centaršuteva, tandemske igre i pravih fudbalskih „mismečeva“. Svaki put kada je Bukari napadao Mirosavića drhtala je publika u Novom Pazaru.

Zvanično se igrao 42. minut susreta (mada je bilo 20 minuta prekida) kada je Rade Krunić napravio ključni potez na sredini. Loptom u centralni deo terena ostavio je mnogo prostora Abu Fanija, koji je odigrao za Bukarija. Na nesreću domaćina okliznuo se golman Preković, ali i da nije teško bi uspeo da zaustavi udarac.

Zvezda je igrala sa mnogo samopouzdanja u pasu, posebno Vladimir Lučić. Silne muke je reprezentativac Srbije zadao Stankoviću. Tako je u prvim minutima nadoknade lako prošao pored Stankovića i školskom povratnom loptom ostavio lakši deo posla Bukariju.

Pretila je Crvena zvezda i sa distance. Malo je nedostajalo Gudelju, Gaštarovu, TomAŠU Hendelu.

Mučno je bilo gledati u prvom poluvremenu kretanje i nesposobnost Adema Ljajića da se privikne na intenzitet igre Crvene zvezde. Tek nešto bolji na drugoj strani bio je Marko Arnautović. Delovao je prilično teško i nepripremljeno.

Zaličilo je da bi Novi Pazar mogao da se popravi u nastavku. Gadio je u prvom napadu mogao da iskoristi kiks Ivana Guteše. Pokušao je zatim i Dikson. Međutim, Zvezda je lako izlazila iz pokušaja presinga Lalatovićevog tima. Imali su domaći sreće. Gol Arnautovića je poništen, Abu Fani je pokodio stativu, bilo je tu još zrelih prilika... Posebno Loizua.

NOVI PAZAR – CRVENA ZVEZDA 0:3 (0:2)

/Bukari 42, 45+2, Arnautović 70/

Novi Pazar.

Stadion: Gradski.

Sudija: Novak Simović.

NOVI PAZAR (4-2-3-1): Preković 5 – Stanković 5, Melentijević 5, Marinković 5, Mirosavić 5 – Davidović 5,5, Gadio 5 (82. Kadrić) – Sadi 5,5 (77. Džoni - ), Ljajić 5 (46. Togbe 5), Dikson 5,5 – Mulić 5 (46. Miljković 5).

CRVENA ZVEZDA (3-4-3): Guteša 6 – Veljković 6,5, Gudelj 6,5, Nakajama 7 – Gaštarov 7, Krunić 7 (75. Badžo), Handel 6,5 (67. Čam - ), Abu Fani 6,5 – Bukari 7,5 (67. Loizu 6), Arnautović 6 (80. Kostov - ), Lučić 7 (75. Ivanić - ).

Igrač utakmice: Osman Bukari (Crvena zvezda)