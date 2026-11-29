Uzalud se navijači verali po drveću i krovu – Hamarbi poklonio titulu u poslednjem kolu
Vreme čitanja: 4min | ned. 29.11.26. | 17:07
Sirijus je na senzacionalan način stigao do istorijske krune u Švedskoj, prve za 119 godina postojanja kluba
Kakva drama u poslednjih 90 minuta švedskog Alsvenskana. Hamarbi je imao sve u svojim rukama, pobeda na gostovanju nezainteresovanom Vesterosu mu je garantovala titulu, ali ne samo da klub iz Stokholma nije došao do nje – već je izgubio. Sirijusu je zato i bod bio dovoljan na gostovanju Geteborgu, mučio se, visio da primi gol, a onda u 87. minutu mađarski fudbaler Zalan Vanča je postigao najvredniji pogodak u 119 godina dugoj istoriji kluba iz Upsale. Za pobedu “minimalcem”, za prvu krunu Sirijusa u Švedskoj.
Bio je to rasplet kakav niko u Švedskoj nije očekivao. Hamarbi je već bio viđen kao novi šampion, jer bilo mu je potrebno samo da osvoji isti broj bodova kao Sirijus. Pobeda je garantovala drugu titulu, remi bi bio dovoljan da je Geteborg ostao neporažen... Više desetina hiljada njegovih navijača se našlo ove nedelje u Vesterosu, a kako nije bilo mesta za sve na stadionu snalazili su se ko je kako umeo. Neki su se penjali na krov Hitači Enerdži arene, čiji kapacitet je 8.900 mesta, drugi su se verali po obližnjem drveću... Većina je u okruženju stadiona čekala informacije i spremala se za proslavu. Istovremeno u Stokholmu su barovi bili krcati, svi su pratili meč sa petoplasiranim timom na tabeli.
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Međutim, sve je bilo uzaludno. Izgleda da su se izabranici Henrika Ridsrema potpuno paralisali od straha da ne pogreše. I pogrešili su. U 21. minutu su se loše pozicionirali kod kornera Vesterosa, vezista Burkine Faso Taonsa Aksel je skočio i glavom prikucao loptu u mrežu za velikih 1:0. Ogromnih – za Sirijus.
Samo, ni plavo-crni nisu bili dobri u Geteborgu. Mučili su se, rival ih je sabio na njihovu polovinu. U prethodnih pet kola imali su tri poraza i jedan remi, zato su i došli u situaciju da ne zavisi ništa od njih u poslednjih 90 minuta. Zasluženo, stvarno su igrali loše u finišu sezone.
U jednom momentu, pri rezultatu 0:0, štoper Sirijusa je čak izbacio loptu sa gol-linije. Visili su opasno snovi tima iz Upsale iznad provalije...
Međutim, klub čiji je suvlasnik (25 odsto deonica) Zlatan Ibrahimović nije uspeo to da iskoristi. Posle primljenog gola uvukla se nervoza u ekipu. U finišu prvog poluvremena je čak Hamarbijev Frenk Džunior Agjeji možda i zaslužio direktan crveni karton, jer je udario glavom kapitena Vesterosa Hermana Magnusona u trenutku kada su obojica bili daleko od lopte. Sudije nisu lepo videle šta se desilo, u Švedskoj ne postoji VAR, pa su mu pokazali samo žuti karton.
U drugom poluvremenu je Hamarbi bio sve opasniji, lopta je zujala oko Vesterosovog gola, ali rezultat se nije menjao. Nijedan od 21 šuta, koliko su uputili gosti, nije završio u mreži.
Moglo je zato da ostane i 0:0 u Geteborgu, Sirijus bi svakako postao šampion. Međutim, na kraju je ipak stigao do pobede, da užitak njegovih navijača bude utoliko slađi.
S toga, narednog leta ćemo gledati Sirijus u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Hamarbi potencijalno u Ligi Evrope, ali to već zavisi od toga ko će narednog proleća osvojiti Kup Švedske. Do tada, Hamarbi i Jurgorden imaju zagarantovane kvalifikacije za Ligu konferencije.
Što se tiče borbe za opstanak i tamo je viđena drama. Na kraju, posle pobede nad novim drugoligašem Degerforsom sa 2:0 Ergrite se izborio za 14. poziciju i baraž protiv drugoligaša. U drugi rang se preselio i Halmštad, iako je savladao Mjelbi sa 2:1.
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ŠVEDSKA 1 – 30. (POSLEDNJE) KOLO
Nedelja
Degerfors – Ergrite 0:2 (0:0)
/Sana 75, Ekblom 81/
Jurgorden – Heken 1:0 (0:0)
/Siltanen 50/
Elfsborg – GAIS 1:1 (0:0)
/Magnuson 85pen – Frej 50/
Geteborg – Sirijus 0:1 (0:0)
/Vanča 87/
Halmštad – Mjelbi 2:1 (2:1)
/Faraž 8, Boman 16 – Jusef 7/
Kalmar – AIK 5:0 (2:0)
/Gustafson 24, Tajren 32, 65, Pananen 53, Magaši 90+2/
Malme – Bromapojkarna 1:1 (0:0)
/Garsija 51 – Hansen 55/
Vesteros – Hamarbi 1:0 (1:0)
/Aksel 21/