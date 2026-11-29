Kakva drama u poslednjih 90 minuta švedskog Alsvenskana. Hamarbi je imao sve u svojim rukama, pobeda na gostovanju nezainteresovanom Vesterosu mu je garantovala titulu, ali ne samo da klub iz Stokholma nije došao do nje – već je izgubio. Sirijusu je zato i bod bio dovoljan na gostovanju Geteborgu, mučio se, visio da primi gol, a onda u 87. minutu mađarski fudbaler Zalan Vanča je postigao najvredniji pogodak u 119 godina dugoj istoriji kluba iz Upsale. Za pobedu “minimalcem”, za prvu krunu Sirijusa u Švedskoj.

Bio je to rasplet kakav niko u Švedskoj nije očekivao. Hamarbi je već bio viđen kao novi šampion, jer bilo mu je potrebno samo da osvoji isti broj bodova kao Sirijus. Pobeda je garantovala drugu titulu, remi bi bio dovoljan da je Geteborg ostao neporažen... Više desetina hiljada njegovih navijača se našlo ove nedelje u Vesterosu, a kako nije bilo mesta za sve na stadionu snalazili su se ko je kako umeo. Neki su se penjali na krov Hitači Enerdži arene, čiji kapacitet je 8.900 mesta, drugi su se verali po obližnjem drveću... Većina je u okruženju stadiona čekala informacije i spremala se za proslavu. Istovremeno u Stokholmu su barovi bili krcati, svi su pratili meč sa petoplasiranim timom na tabeli.