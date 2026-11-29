RB Lajpcig u 93. minutu blokirao Frajburg da ne zasedne na vrh tabele Bundeslige
Vreme čitanja: 3min | ned. 29.11.26. | 17:45
Vodio je domaćin podno Švarcvalda sa 2:0, ali na kraju je morao da se zadovolji remijem (2:2) od kojeg bi najviše mogla da profitira Borusija iz Dortmunda
Ne sumnjamo u to da su ove nedelje navijači Frajburga maštali o nečemu velikom. O tome da će u maju fudbaleri koje trenira Julijan Šuster podići titulu Bundeslige, prvu u 122 godine duge istorije kluba. Povod za to su im dali fudbaleri u crveno-belim dresovima, koji su ove nedelje u velikoj meri nadigrali jednu od najjačih nemačkih ekipa, RB Lajpcig, ali su na kraju u nadoknadi vremena ispustili dva gola prednosti i bili prinuđeni da se zadovolje samo bodom u 11. kolu nemačkog šampionata – 2:2 (2:0).
Ujedno, u poslednjim minutima su propustili priliku da se katapultiraju na lidersku poziciju na tabeli, barem na nekoliko sati... Dok ne bismo videli kako će da se završi derbi 11. kola između Borusije iz Dortmunda i Bajera iz Leverkuzena (19.30 časova).
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Ovako, posle gola Kristofa Baumgartnera u 93. minutu Frajburg i RB Lajpcig su ostali treći i četvrti, iza Bajerna koji je dan ranije remizirao sa Hamburgerom (0:0). Sve to Dormund može da iskoristi, ako savlada Leverkuzen potpuno će se odlepiti na prvoj poziciji.
A nije ličilo ovog popodneva da će da bude tako. Rano je Frajburg nametnuo svoj ritam i već posle 11 minuta je stekao prednost. Deri Šerhant je uputio dobar centaršut sa levog krila, a 23-godišnji Hrvat Igor Matanović bio najviši i glavom poslao loptu u mrežu.
19.30: (2,15) Borusija Dortmund (4,00) Bajer Leverkuzen (2,95) – MOZZART RELAX
U finišu prvog poluvremena Frajburg je uspeo i da duplira prednost. Igrao je Nil El Ajnauji rukom u šesnaestercu Bikova, sudija Robin Braun je pokazao na belu tačku, a sa nje je bio precizan Maksimilijan Egeštajn.
Odmah posle toga je Martin Demikelis izveo El Ajnauija iz igre, poslao na teren Nikolasa Zivalda, a ovog puta je pogledom preskočio talentovanog srpkog vezistu Andriju Maksimovića. Treći put u poslednja četiri kola 19-godišnjak je ostao među rezervama i nije ulazio na teren.
To nije smetalo Bikovima da ipak izbegnu poraz. Već u 49. minutu je Braun ponovo dosudio jedanaesterac, ovog puta u korist gostujućeg tima, zato što je Bendžamina Henrihsa u šesnaestercu nagazio jedan defanzivac Frajburga. Kristofer Enkunku je bio precizan.
Posle toga je Frajburg propustio dve solidne šanse da vrati +2, posle pokušaja Derija Šerhanta i Janika Engelharta, a kazna za promašaje stigla je u pomenutom 93. minutu. Posle dugo bačenog auta sa desne strane lopta je došla do Baumgarta u šesnaestercu, a kapiten Lajpciga koji je ušao u igru sredinom drugog poluvremena je bio nemilosrdan. Za konačnih 2:2.
Podsetimo, ko je igrao keca u Mozzartu, zbog akcije Mozzart Relax mogao je da naplati tiket kao da je Frajburg pobedio. Ako u bilo kom momentu neka ekipa čiji meč je obeležen oznakom MR povede sa dva gola razlike, računa se da je trijumfovala. Pošto su oba gola igrači Frajburga dali u prvom poluvremenu, prošla je i igra 1-1.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
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BUNDESLIGA – 11. KOLO
Petak
Verder - Menhengladbah 3:3 (1:1)
/Dinkči 38, 85, Filkrug 90+2 - Diks pen 27, Onora 46, 78/
Subota
Keln - Elverzberg 5:0 (3:0)
/Bilter 8, 39, 63, El Mala 16, 68/
Hamburger - Bajern Minhen 0:0
Majnc - Union Berlin 2:1 (0:1)
/Tic 85, Kasi 90+2 - Haberer 37/
Paderborn - Šalke 8:1 (2:0)
/Ter Horst 21, Marino 39, 45+4, 57, Tiges 55, Cajtler 73, Vidović 85pen, F. Gece 90+6 - Aušiš 59/
Štutgart - Ajntraht Frankfurt 2:2 (1:0)
/Premel 42, Žakez 53 - Knauf 45+2, Ebnutalib 62/
Nedelja
Frajburg - RB Lajpcig 2:2 (2:0)
/Matanović 11, Egeštajn 43pen – Enkunku 53, Baumgartner 90+3/
17.30: (1,70) Hofenhajm (4,40) Augzburg (4,10) – MOZZART RELAX
19.30: (2,15) Borusija Dortmund (4,00) Bajer Leverkuzen (2,95) – MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama