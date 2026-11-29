Ovako, posle gola Kristofa Baumgartnera u 93. minutu Frajburg i RB Lajpcig su ostali treći i četvrti, iza Bajerna koji je dan ranije remizirao sa Hamburgerom (0:0). Sve to Dormund može da iskoristi, ako savlada Leverkuzen potpuno će se odlepiti na prvoj poziciji.

A nije ličilo ovog popodneva da će da bude tako. Rano je Frajburg nametnuo svoj ritam i već posle 11 minuta je stekao prednost. Deri Šerhant je uputio dobar centaršut sa levog krila, a 23-godišnji Hrvat Igor Matanović bio najviši i glavom poslao loptu u mrežu.

19.30: (2,15) Borusija Dortmund (4,00) Bajer Leverkuzen (2,95) – MOZZART RELAX

U finišu prvog poluvremena Frajburg je uspeo i da duplira prednost. Igrao je Nil El Ajnauji rukom u šesnaestercu Bikova, sudija Robin Braun je pokazao na belu tačku, a sa nje je bio precizan Maksimilijan Egeštajn.

Odmah posle toga je Martin Demikelis izveo El Ajnauija iz igre, poslao na teren Nikolasa Zivalda, a ovog puta je pogledom preskočio talentovanog srpkog vezistu Andriju Maksimovića. Treći put u poslednja četiri kola 19-godišnjak je ostao među rezervama i nije ulazio na teren.