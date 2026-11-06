Džonsov sat kaže: Zvezda nakrivila krunu evropskog šampiona

Kada je bilo najvažnije, prvo se pojavio Kristijan Koloko koji je bukvalno izmislio koš, potom je Zvezda presekla loptu, a zatim je Džons uzeo loptu i pokazao ko je gazda. Izolacija, korak u stranu i šut koji je ubio Olimpijakos.

Iskobeljao se pirejski tim posle +22 koliko je Zvezda imala i uveo meč u napetu završnicu. Pretio je Olimpijakos da upropasti veče navijačima beogradskog velikana, da ih baci u očaj i garantuje im nesanicu večeras, ali...

Zvezda je na ovoj utakmici imala 20 izgubljenih lopti, no i to je prebrodila. Pomogao je Olimpijakos sa katastrofalnih 5/36 za tri, ali generalno cela utakmica je bila onako, ne preterano lepa za gledanje, što posebno daje na težini ovom trijumfu.

Najbolji pojedinac bio je Džordan Nvora koji je imao 18 poena i 13 skokova za indeks 23, heroj Džons je dao 10, dok je Koloko bio na šest poena.

Saša Vezenkov je probao sam da pobedi Zvezdu, dao je 27 poena, malo mu je pomogao Evan Furnije sa 12, ali niko više se nije pojavio i prosto Olimpijakos nije imao ko da izvuče iz provalije.

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Šta je Zvezda uradila u prvom poluvremenu... prosto neverovatno. Crveno-beli su ponizili šampiona Evrope. Jeste se igralo tvrdo, ali je beogradski tim sve vreme imao kakav takav ritam u napadu. Brutalan start utakmice imao je Nvora koji je em davao poene, em hvatao skokove u odbrani kao da je Andre Dramond u prajmu. Zvezda se odmah odlepila i povel sa 19:7, a za Olimpijakos je prava sramota što je svih tih sedam poena dao Saša Vezenkov.

Nastavila je Navarov ekipa i u drugoj četvrtini da igra brzo kada može i trči u leđa, dobro je koristio situacije pet na četiri i četiri na tri, dok je Oli nastavio da se muči da ispuni glavni zadatak u košarci, a to je da probaci loptu kroz obruč. Poenima Vezenkova jeste prišao na -4, ali se onda potpuno ugasio.

Zvezda je napravila seriju 16:2 kojom je privela drugu poluvreme kraju. Nvora je nastavio da sipa, Koloko je imao jedno zakucavanje u kontri, Džons je dao trojku, Ebuka Izundu je takođe posle skoka u napadu došao do poene i zaista je Zvezda oduvala bratski klub u prvom poluvremenu. Olimpijakos je ostao na samo 22 poena, od kojih je pola da Vezenkov. Ostali nisu ličili na sebe i s razlogom je Jorgos Barcokas bio besan na pauzi.

Očigledno je grčki stručnjak na poluvremenu uspeo da dopre do svojih košarkaša. Nastavilo se tvrdo, budući da je prvi koš u nastavku dao Tajson Karter posle dva minuta i 10 sekundi za +20 u korist Zvezde. Ubrzo je Džons digao razliku na maksimalnih 22 poena, ali se onda srpski tim ugasio.

U poslednjih pet i po minuta crveno-beli su dali samo pet poena, dok se Olimpijakos ozbiljno razigrao. Uspeo je nekako Vezenkov da prenese svoju energiju na ostale, pa su se malo probudili Tajson Vord i Evan Furnije i Oli je istopio vođstvo gostiju. Došao je na jednocifreni minus, ali je onda Ognjen Dobrić trojkom dao Zvezdi veštačko disanje i obezbedio +10 uoči poslednjih deset minuta.

Olimpijakos je bio naletu i Zvezda je morala da pronađe način da ga uspori. Vezenkov je novim poenima pod košem doveo Oli na -8, a kada je bilo najpotrebnije Nvora je na drugoj strani pogodio tešku poludistancu. Evidentno je bilo da je Zvezda u panici, u tom momentu je imala 19 izgubljenih lopti i morala je da izmišlja poene. Usledila je luda završnica. klub sa Malog Kalemegdana je strepeo za pobedu, a onda je Džons odsvirao kraj.

EVROLIGA, 10. kolo

Olimpijakos – Crvena zvezda 57:62

/11:19, 11:21, 19:11, 16:11/

Dvorana: Sunel arena (Atina)

Sudije: Karlos Peruga, Boris Rižik, Ig Tepenije

Olimpijakos: Miler Mekintajer 0, Vord 3, Plotas -, Vezenkov 27 (6sk), Papanikolau 0, Endiaje 3, Milutinov 0 (5sk), Džozef 5, Hol 4, Končar 0, T. Džons 3, Furnije 12

Crvena zvezda: K. Džons 10, Vajler Beb 3, Batler 4, Davidovac 5, Karter 7, Dobrić 3, Izundu 2, Đurišić 0, Nvora 18 (13sk), Koloko 6, Odželej 2, Moneke 2

EVROLIGA - 10. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***

Sreda

Real Madrid - Panatinaikos 112:115

/Feliz 27 - Nan 33/

Četvrtak

Efes - Pariz 90:95

/Pejn 33 - Hifi 28/

Fenerbahče - Baskonija 84.65

/Horton Taker 19 - Simons 13/

Hapoel Tel Aviv - Barselona 90:93

/Brajant 25 - Brizuela 22/

Asvel - Bajern 95:99

/Mils 22 - Vajli 22/

Olimpija Milano - Valensija 73:84

/Bolmaro 16 - Tejlor 17/

Petak

Bešiktaš - Žalgiris 67:83

/Omoruji 17 - Tubelis 14/

Olimpijakos - Crvena zvezda 57:62

/Vezenkov 27 - Nvora 18/

Virtus - Dubai u toku

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