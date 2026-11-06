KRAJ: Olimpijakos – Crvena zvezda 57:62

pet. 06.11.26. | 22:09

Pratite dešavanja iz Grčke na Mozzart Sportu

EVROLIGA, 10. kolo

Olimpijakos – Crvena zvezda 57:62
/11:19, 11:21, 19:11, 16:11/

Dvorana: Sunel arena (Atina)
Sudije: Karlos Peruga, Boris Rižik, Ig Tepenije

Olimpijakos: Miler Mekintajer 0, Vord 3, Plotas -, Vezenkov 27 (6sk), Papanikolau 0, Endiaje 3, Milutinov 0 (5sk), Džozef 5, Hol 4, Končar 0, T. Džons 3, Furnije 12

Crvena zvezda: K. Džons 10, Vajler Beb 3, Batler 4, Davidovac 5, Karter 7, Dobrić 3, Izundu 2, Đurišić 0, Nvora 18 (13sk), Koloko 6, Odželej 2, Moneke 2

tagovi

KK OlimpijakosKK Crvena zvezdaEvroligaUŽIVO
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Obaveštavaj me

KK Crvena zvezda
Evroliga

Sledeća vest