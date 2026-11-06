KRAJ: Olimpijakos – Crvena zvezda 57:62
Najnovije vesti
pet. 06.11.26. | 22:09
Pratite dešavanja iz Grčke na Mozzart Sportu
EVROLIGA, 10. kolo
Olimpijakos – Crvena zvezda 57:62
/11:19, 11:21, 19:11, 16:11/
Dvorana: Sunel arena (Atina)
Sudije: Karlos Peruga, Boris Rižik, Ig Tepenije
Olimpijakos: Miler Mekintajer 0, Vord 3, Plotas -, Vezenkov 27 (6sk), Papanikolau 0, Endiaje 3, Milutinov 0 (5sk), Džozef 5, Hol 4, Končar 0, T. Džons 3, Furnije 12
Crvena zvezda: K. Džons 10, Vajler Beb 3, Batler 4, Davidovac 5, Karter 7, Dobrić 3, Izundu 2, Đurišić 0, Nvora 18 (13sk), Koloko 6, Odželej 2, Moneke 2
Komentari / Podeli vest
KK OlimpijakosKK Crvena zvezdaEvroligaUŽIVO
tagovi
Obaveštavaj me
KK Crvena zvezda
Evroliga
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Kosarka
Najava mečeva
subota | 07.11.2026.
nedelja | 08.11.2026.