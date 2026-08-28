(©MN Press)
UŽIVO: Srbija - Island
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pet. 28.08.26. | 19:31
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Beogradske arene
Druga faza kvalifikacija za Mundobasket 2027, prvo kolo
SRBIJA - ISLAND
Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Luis Kastiljo (Španija), Valentin Oliot (Francuskua), Zdenko Tomasović (Slovačka)
Srbija: Dangubić, Jović, Momirov, Dobrić, Jokić, Lakić, Gudurić, Tanasković, Davidovac, Avramović, Milutinov, Novak.
Island: Heningson, J. Gudmundson, Fridrikson, K. Jonson, Palson, Hermanson, B. Gudmundson, Peturson, Hlinason, Trastarson, B. Jonson, Bjornson.
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