Nosioci odmoreni, rival savladan: Skoro savršeno veče Zvezde protiv Slovana
Vreme čitanja: 4min | pon. 09.11.26. | 19:40
Crveno-beli igrali mekano u odbrani u prvom poluvremenu, u drugom pokazali predstavniku Slovačke ko se pita u Pioniru
Ostati gladan na svakoj utakmici u modernoj košarci je zaista teško. Jasno je da je Crvenoj zvezdi Evroliga apsolutni prioritet, ali i kroz ABA ligu valja graditi samopouzdanje i održavati kontinuitet. Protiv Slovana iz Bratislave nije baš sjajno počelo, međutim ekipa Ibona Navara je u drugom poluvremenu pojačala ritam i na kraju došla do lake pobede - 91:80.
Napad nije bio problem, ponovo je Zvezda bila veoma efikasna, no odbrana u prvom poluvremenu nije bila za pohvalu. Svakako, treba progledati igračima kroz prste, jer su u nastavku pokazali rivalu ko se pita. Navaro je opet odmorio nosioce pred izazove u Evroligi, tako da su svi zadaci ispunjeni.
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Što se individualnog učinka tiče, klub sa Malog Kalemegdana je predvodio Džered Batler sa 18 poena, četiri skoka i pet asistencija, Ognjen Dobrić je dao 13 poena, David Kremer 12, dok je Patrik Boldvin Džunior ostao na osam.
Na drugoj strani su se istakli Trej Bukjenan sa 18 poena, iskusni centar Zoran Nikolić sakupio je 15, Dejvid Abraham je ubacio devet, a Mateo Drežnjak osam poena.
Nije tim Dejana Jakare došao u Beograd samo da odigra meč i pruži dobar otpor. Videlo se to i po reakcijama trenera koji je bio i te kako energičan i to je preneo na ekipu. Zaista je Slovan izgledao dobro na terenu, organizovano i to je dalo rezultata. Sastav iz Bratislave je sa lakoćom dolazio do poena i Zvezda u prvom poluvremenu nije uspevala da se odlepi kao što je to radila protiv Krke i Širokog.
Posebno treba istaći šut gostiju koji su bili na 8/16 za tri u uvodne dve četvrtine, kao i Treja Bukjenana koji je dao 14 poena i bio najzapaženiji u redovima gostiju.
Što se Zvezde tiče, ni ona se nije mučila da daje poene. Odmah se razigrao David Kremer koji nije igrao protiv Olimpijakosa, a u izostanku Džordana Nvore koji je odmarao danas zajedno sa Čimom Monekeom, Kristijanom Kolokom i Tajsonom Karterom, Nemac je bio prva napadačka opcija.
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Čak se i Džonatan Motli razigrao i pokazao znakove života, a sa klupe je instant kvalitet uneo Džered Batler koji je pokazao klasu i poigravao se sa rivalima. Standardno, crveno-beli su gledali da trče protivniku u leđa kada god su mogli. Sve je bilo na nivou u napadu, dok je odbrana bila ta koja je problem. Zvezda je dala 51 poen za poluvreme, ali je primila 46 i bilo je jasno da mora što pre da se odlepi.
To je uradila u trećoj četvrtini, pre svega preko Batlera koji je bio nezaustavljiv. Odbrana je došla na svoje, pa su puleni Ibona Navara brzo imali i dvocifrenu prednost. Preuzeli su kontrolu utakmice, a Slovan im je jeftinim izgubljenim loptama dodatno pomogao u tome.
Zvezda je zvanično prelomila utakmicu početkom četvrte četvrtine. Drugom trojkom Nika Vajlera Beba otišla je na +15 i tada je pitanje pobednika bilo rešeno. Pokušao je trener Slovana Dejan Jakara tajm-autima da zaustavi krvarenje svog tima, ali predstavniku iz Slovačke nije bilo spasa, posebno kada su trojke za +20 vezali Patrik Boldvin Džunior i Ognjen Dobrić.
Poslednjih pet minuta proteklo je u kontroli Zvezde - uz malo čarki zbog standardno loših abaligaških sudija - koja se sada okreće utakmici sa Realom koja je na programu u četvrtak od 21.00 u Madridu.
ABA LIGA, 7. KOLO
Crvena zvezda – Slovan Bratislava 91:80
/29:28, 22:18, 21:14, 19:20/
Dvorana: Aleksandar Nikolić (Beograd)
Sudije: Hasan Bajgorić, Lazar Knežević, Tadej Venta
Crvena zvezda: Motli 7, Džons 4, Vajler Beb 6 (8 as), Batler 18 (5as), Davidovac 2, Dobrić 13, Izundu 6, Đurišić 5, Boldvin 8, Medarević 7, Odželej 3, Kremer 12
Slovan Bratislava: Bjukenan 18, Buje 4, Ford 7, Kovač 6, Abram 9, Bluje 6, Rožanek 0, Bačvić 5, Nikolić 15, Pavelka 0, Skins 2, Drežnjak 8
ABA LIGA, 7. KOLO
Četvrtak
Spartak - Zadar 67:51
/Omić 11 - Ilić, Ros 15/
Subota
Krka - Igokea - 73:67
/Mahkovic 26 - Kovačević 13/
Borac Mozzart - Cedevita Olimpija 71:85
/Novak 14 - Škara, Hart, Kovan 16/
FMP - Budućnost 73:76
/Rebrača 28 - Molinar 19/
Ilirija - Beč 60:74
/Murić 13 - Šerfild 20/
Nedelja
Kluž - Bosna 91:93
/Plavšić 15 - Peri 19/
Partizan Mozzart Bet - SC Derbi 92:80
/Frenks 16 - Dejvis 17/
Ponedeljak
Crvena zvezda - Slovan Bratislava 91:80
/Batler 18 - Bjukenan 18/
Široki - Cibona u toku