Nosioci odmoreni, rival savladan: Skoro savršeno veče Zvezde protiv Slovana

Na drugoj strani su se istakli Trej Bukjenan sa 18 poena, iskusni centar Zoran Nikolić sakupio je 15, Dejvid Abraham je ubacio devet, a Mateo Drežnjak osam poena.

Što se individualnog učinka tiče, klub sa Malog Kalemegdana je predvodio Džered Batler sa 18 poena, četiri skoka i pet asistencija, Ognjen Dobrić je dao 13 poena, David Kremer 12, dok je Patrik Boldvin Džunior ostao na osam.

Nije tim Dejana Jakare došao u Beograd samo da odigra meč i pruži dobar otpor. Videlo se to i po reakcijama trenera koji je bio i te kako energičan i to je preneo na ekipu. Zaista je Slovan izgledao dobro na terenu, organizovano i to je dalo rezultata. Sastav iz Bratislave je sa lakoćom dolazio do poena i Zvezda u prvom poluvremenu nije uspevala da se odlepi kao što je to radila protiv Krke i Širokog.

Posebno treba istaći šut gostiju koji su bili na 8/16 za tri u uvodne dve četvrtine, kao i Treja Bukjenana koji je dao 14 poena i bio najzapaženiji u redovima gostiju.

Što se Zvezde tiče, ni ona se nije mučila da daje poene. Odmah se razigrao David Kremer koji nije igrao protiv Olimpijakosa, a u izostanku Džordana Nvore koji je odmarao danas zajedno sa Čimom Monekeom, Kristijanom Kolokom i Tajsonom Karterom, Nemac je bio prva napadačka opcija.

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Čak se i Džonatan Motli razigrao i pokazao znakove života, a sa klupe je instant kvalitet uneo Džered Batler koji je pokazao klasu i poigravao se sa rivalima. Standardno, crveno-beli su gledali da trče protivniku u leđa kada god su mogli. Sve je bilo na nivou u napadu, dok je odbrana bila ta koja je problem. Zvezda je dala 51 poen za poluvreme, ali je primila 46 i bilo je jasno da mora što pre da se odlepi.

To je uradila u trećoj četvrtini, pre svega preko Batlera koji je bio nezaustavljiv. Odbrana je došla na svoje, pa su puleni Ibona Navara brzo imali i dvocifrenu prednost. Preuzeli su kontrolu utakmice, a Slovan im je jeftinim izgubljenim loptama dodatno pomogao u tome.

Zvezda je zvanično prelomila utakmicu početkom četvrte četvrtine. Drugom trojkom Nika Vajlera Beba otišla je na +15 i tada je pitanje pobednika bilo rešeno. Pokušao je trener Slovana Dejan Jakara tajm-autima da zaustavi krvarenje svog tima, ali predstavniku iz Slovačke nije bilo spasa, posebno kada su trojke za +20 vezali Patrik Boldvin Džunior i Ognjen Dobrić.

Poslednjih pet minuta proteklo je u kontroli Zvezde - uz malo čarki zbog standardno loših abaligaških sudija - koja se sada okreće utakmici sa Realom koja je na programu u četvrtak od 21.00 u Madridu.

ABA LIGA, 7. KOLO

Crvena zvezda – Slovan Bratislava 91:80

/29:28, 22:18, 21:14, 19:20/

Dvorana: Aleksandar Nikolić (Beograd)

Sudije: Hasan Bajgorić, Lazar Knežević, Tadej Venta

Crvena zvezda: Motli 7, Džons 4, Vajler Beb 6 (8 as), Batler 18 (5as), Davidovac 2, Dobrić 13, Izundu 6, Đurišić 5, Boldvin 8, Medarević 7, Odželej 3, Kremer 12

Slovan Bratislava: Bjukenan 18, Buje 4, Ford 7, Kovač 6, Abram 9, Bluje 6, Rožanek 0, Bačvić 5, Nikolić 15, Pavelka 0, Skins 2, Drežnjak 8

ABA LIGA, 7. KOLO

Četvrtak

Spartak - Zadar 67:51

/Omić 11 - Ilić, Ros 15/

Subota

Krka - Igokea - 73:67

/Mahkovic 26 - Kovačević 13/

Borac Mozzart - Cedevita Olimpija 71:85

/Novak 14 - Škara, Hart, Kovan 16/

FMP - Budućnost 73:76

/Rebrača 28 - Molinar 19/

Ilirija - Beč 60:74

/Murić 13 - Šerfild 20/

Nedelja

Kluž - Bosna 91:93

/Plavšić 15 - Peri 19/

Partizan Mozzart Bet - SC Derbi 92:80

/Frenks 16 - Dejvis 17/

Ponedeljak

Crvena zvezda - Slovan Bratislava 91:80

/Batler 18 - Bjukenan 18/

Široki - Cibona u toku

20.00: (11,0) Mega (27,0) Dubai (1,05)