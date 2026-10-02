Ukrajinci računaju na Jarmolenka, Severnim Ircima i O'Nilu odgovara pozicija autsajdera

Selektor Ukrajine, Andrea Maldera neće moći da računa na najjači tim s obzirom da je neposredno pred meč ostao bez pomoći levog beka Evertona, Vitalija Mikolenka.

"Nažalost, ne možemo da računamo na Mikolenka. Ne oseća se dobro, ne želimo da se njegova povreda dodatno pogorša novim nastupom. Što se tiče golmana, braniće Riznik, a ako sve bude u redu, protiv Mađara će na golu biti Trubin. Imam poverenja u oba golmana, objasnio sam im situaciju", kaže Maldera.

20.45: (1,90) Ukrajina (3,40) Severna Irska (4,30)

Jasno je da će Ukrajinci sve karte baciti u napad, a Maldera računa da će Severni Irci postaviti prilično defanzivnu taktiku.

"Napadači? Mislim da će oni postaviti odbranu sa petoricom pozadi. Moraćemo i u toj situaciji da pronađemo rešenje kako da pobedimo", dodao je selektor Ukrajine.

On je naglasio da će posebna pažnja morati da se obrati na prekide gde je protivnik veoma jak.

"Za prekide je zadužen Volodimir Jezerski. Svaki tim ima svoj jedinstven identitet, kod Severnih Iraca ne radi se samo o prekidima. Imaju moćan tim, veoma uravnotežen. Da, prednost su im prekidi. Mi se normalno pripremamo i to nas ne brine. Naša očekivanja su da postavimo dobre osnove za utakmicu. Dobro je što igramo protiv timova koji imaju različite karakteristike. rezultat nam je svakako važan", poručio je Maldera.

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Očekuje se da Italijan da priliku i oporavljenom krilu Andreju Jermolenku. Kolika bi mogla da bude minutaža, to je drugo pitanje.

"Moramo da budemo pažljivi sa njim. Znamo kakve ima tehničke kvalitete, ali tu su i drugi. Zaista želi da igra. Na meni je da vidim kada je pravi čas za to. On je potpuno spreman i biće nam dragocen u narednim mečevima".

Na drugoj strani, Severni Irci su pobedili na startu Gruziju (1:0) da bi u ponedeljak odigrali bez golova sa Mađarskom u Belfastu.

"Zadovoljni smo trenutnom situacijom. Momci su bili izuzetno dobri na prethodna dva meča. Oporavili su se, što je pravi bonus. Mlađi se očigledno oporavljaju brže, ali u dobroj smo formi za novu utakmicu. Ukrajinci su svakako favoriti. Iako se ne igra u Ukrajini, imaju prednost jer imaju veoma dobar tim. Što se tiče razvoja tima, tu su ispred nas, ali nama odgovara ovakva uloga", kaže selektor Severne Irske Majkl O'Nil.

Napadač Džejmi Donli moraće da bude oprezan, s obzirom da mu preti suspenzija u slučaju dobijanja žutog kartona. Isto važi i za Džastina Divejnija, Sirana Brauna, Itana Galbrajta, Ajzaka Prajsa i Šeja Čarlsa, dok je Den Balard van ekipe zbog povrede.

"Ne brinu me kartoni, biće ono što biti mora. Nije kao da smo na Mundijalu, pa da neko može da propusti važan naredni meč. Imamo opcija. Tražiću od igrača da ne misle na to i da igraju sasvim normalno", poručio je O'Nil.

U poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima Ukrajina ima tri pobede, remi i poraz, dok Severna Irska u istom segmentu mečeva ima dve pobede, dva remija i poraz.

MOGUĆE POSTAVE

UKRAJINA (3-5-2): Riznik - Bondar, Sarapi, Mihavko - Zubkov, Pihalionik, Nazarina, Klan, Mihailčenko - Sikan, Jeremčuk.

SEVERNA IRSKA (3-4-3): P. Čarls - Ačeson, Mekonvil, Braun - Hjum, Galbrajt, Š. Čarls, Divejni - Prajs, Donli, Keli.

LIGA NACIJA, B DIVIZIJA

Petak

GRUPA 2

20.45: (2,25) Mađarska (3,30) Gruzija (3,30) MOZZZART RELAX

20.45: (1,90) Ukrajina (3,40) Severna Irska (4,30)