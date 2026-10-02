Partizan Mozzart Bet oslabljen u Minhenu: Lamar Stivens ne igra protiv Bajerna

Španski trener tako ostaje bez još jednog krilnog košarkaša na samom startu sezone jer je od ranije povređen Derek Vilis . Pokrivao je Lamar Stivens poziciju četvorke baš u odsustvu sunarodnika, dok je sada na krilnim pozicijama baš problem za Partizan Mozzart Bet.

Osim Nikole Tanaskovića i veterana Bandže Sija koji je nedavno pojačao crno-bele, poziciju trojke mogu da pokriju Arijan Lakić i Mario Nakić, dok je već jasno da je za prvu dvojicu pomenutih igrača rezervisano mesto krilnog centra. Doduše, može i Itan Tompson naravno da igra na trojci.

20.00: (1,70) Bajern (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)

Lamar Stivens igrao je u proseku 21 minut na prve dve utakmice i za sada po utakmici beleži 9,5 poena, četiri skoka, asistenciju i ukradenu loptu. Protiv milanske Olimpije upisao je 11 poena i pet skokova, protiv bivšeg tima u Parizu imao je osam poena, tri skoka i dve asistencije.

Podsećamo, Vanja Marinković je i dalje van tima zbog povrede, dok je Žofri Lovernj propustio prve dve utakmice, ali se vodi kao spreman za meč u Minhenu protiv Bajerna.

EVROLIGA, 3. KOLO

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Četvrtak

Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 102:98

/Brajant, Micić 22 - Maledon 26/

Crvena zvezda - Anadolu Efes 77:72

/Moneke 18 - Lojd 17/

Virtus Bolonja - Olimpijakos 96:94

/Kar 22 - Endijaje 23/

Pariz - Žalgiris 82:78

/Hifi 21 - Edvards 19/

Petak

19.00: (1,70) Bešiktaš (15,0) Barselona (2,40)

19.45: (1,50) Fenerbahče (16,0) Dubai (3,00)

20.00: (2,65) Asvel (16,0) Valensija (1,60)

20.00: (1,70) Bajern (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)

20.15: (1,17) Panatinakos (20,0) Makabi Tel Aviv (6,00)

20.30: (2,25) Baskonija (15,0) Olimpija Milano (1,80)

*** Kvote su podložne promenama