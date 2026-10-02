Siti predao žalbu i poručio: Neoborivi dokazi o našoj nevinosti

Najtrofejniji engleski klub u poslednjih 15 godina se danas oglasio zvaničnim saopštenjem u kojem obaveštava javnost da je žalba podneta i da je Siti apsolutno nevin. Saopštenje vam prenosimo u celosti.

"Fudbalski klub Mančester siti potvrđuje da je u četvrtak, 1. oktobra 2026. godine, u 19.00 časova, podneo sveobuhvatnu žalbu na mišljenje Komisije Premijer lige u vezi sa disciplinskim postupkom koji se vodi pred tim takmičenjem.

Čvrst stav kluba je da to mišljenje, po više osnova, sadrži jasne i suštinske greške – pravne, načelne i činjenične – te da je neodrživo.

Klub nije kriv po optužbama koje je iznela Premijer liga, a postoji i obiman korpus neoborivih dokaza koji potkrepljuju sve stavove kluba u vezi sa ovim slučajem.

Nastavićemo da poštujemo propisanu proceduru, zbog čega smo nužno ograničeni u pogledu daljih izjava sve dok se svi postupci ne okončaju."