Siti predao žalbu i poručio: Neoborivi dokazi o našoj nevinosti
Vreme čitanja: 2min | pet. 02.10.26. | 13:21
"Mišljenje nezavisne komisije sadrži jasne, suštinske greške", poručuju sa Etihada
Okrivljujuća presuda Mančester Sitiju momentalno je postala centralna tema fudbalske planete. Malo je onih koji ne upiru prstom u Građane, koji ne likuju, ne traže krv i ne prisvajaju premijerligaške titule, ali za to vreme, Građani ne odustaju i crpe poslednje pravno sredstvo koje im je ostalo - pravo na žalbu.
Nju su zvanično podneli juče i nepokolebljivo nastavljaju da tvrde da se nisu koristili nedozvoljenim mahinacijama, već da je sve što su radili od 2009. do 2018. godine bilo apsolutno u skladu sa propisima.
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Najtrofejniji engleski klub u poslednjih 15 godina se danas oglasio zvaničnim saopštenjem u kojem obaveštava javnost da je žalba podneta i da je Siti apsolutno nevin. Saopštenje vam prenosimo u celosti.
"Fudbalski klub Mančester siti potvrđuje da je u četvrtak, 1. oktobra 2026. godine, u 19.00 časova, podneo sveobuhvatnu žalbu na mišljenje Komisije Premijer lige u vezi sa disciplinskim postupkom koji se vodi pred tim takmičenjem.
Čvrst stav kluba je da to mišljenje, po više osnova, sadrži jasne i suštinske greške – pravne, načelne i činjenične – te da je neodrživo.
Klub nije kriv po optužbama koje je iznela Premijer liga, a postoji i obiman korpus neoborivih dokaza koji potkrepljuju sve stavove kluba u vezi sa ovim slučajem.
Nastavićemo da poštujemo propisanu proceduru, zbog čega smo nužno ograničeni u pogledu daljih izjava sve dok se svi postupci ne okončaju."
Podsetimo, prema pisanju Sky Sporta, Mančester Siti ima plan da prolongira postupak i na narednu godinu. Nova pravila Premijer lige o žalbem postupku predviđaju da se ta faza procesa mora okončati najkasnije u roku od 12 nedelja, dok saslušanje povodom žalbe ne sme da traje više od pet dana. Ali kao što rekosmo, ovo su novi propisi Premijer lige, propisi koji nisu bili na snazi 2023. kada je optužba podignuta, ni 2024. kada je trajalo saslušanje. Oni tada nisu bili deo pravilnika Premijer lige i Mančester Siti bi imao čvrst argument da se ta pravila ne smeju primenjivati u njegovom slučaju.