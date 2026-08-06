Evans se vraća u Žalgiris: Put do Kaunasa ide preko Londona
Vreme čitanja: 2min | čet. 06.08.26. | 19:15
Američki bek prvu sezonu provešće u Evrokupu
Dugo nismo gledali Kinana Evansa na evroligaškim parketima, a sada se vraća tamo gde je sve počelo. Ipak, pre povratka u Evroligu moraće ponovo na kaljenje. Kako javlja Ćema De Lukas, sve je spremno da se američki bek vrati u Žalgiris, klub u kojem je započeo svoj uspon u najjačem evropskom takmičenju.
Sa litvanskim klubom potpisaće jednogodišnji ugovor uz mogućnost produžetka saradnje, ali će prvu sezonu provesti na pozajmici u London Lajonsima, gde bi trebalo da pokaže može li Žalgiris ponovo da računa na Evansa iz najboljih dana.
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Evans je prethodne dve godine proveo u Olimpijakosu, ali osim što je na papiru bio igrač grčkog kluba, teško da se može reći nešto više. Povrede mu nisu dozvolile da pokaže igre kakve je pružao u Žalgirisu,
Iako je u Grčku stigao već sa teškom povredom, Olimpijakos je bio spreman da preuzme rizik i dovede američkog beka uprkos rupturi Ahilove tetive na levoj nozi. Odigrao je samo jednu utakmicu u grčkom prvenstvu u novembru 2025. godine, a kada je konačno dočekao debi u Evroligi, posle svega dva minuta na parketu doživeo je rupturu Ahilove tetive i na drugoj nozi.
Najbolju sezonu imao je upravo u Litvaniji, kada je u sezoni 2023/24 beležio 17,3 poena, 3,9 asistencija i 2,8 skokova po utakmici.
Sa britanskim timom, Evans će naredne sezone igrati u Evrokupu, gde će u grupi biti sa Turk Telekomom, Klužom, Tenerifama, Venecijom, Maksimom Romom, Šiauliaijem i Frankfurt Skajlajnersima.