Evans se vraća u Žalgiris: Put do Kaunasa ide preko Londona

Dugo nismo gledali Kinana Evansa na evroligaškim parketima, a sada se vraća tamo gde je sve počelo. Ipak, pre povratka u Evroligu moraće ponovo na kaljenje. Kako javlja Ćema De Lukas, sve je spremno da se američki bek vrati u Žalgiris, klub u kojem je započeo svoj uspon u najjačem evropskom takmičenju.

Sa litvanskim klubom potpisaće jednogodišnji ugovor uz mogućnost produžetka saradnje, ali će prvu sezonu provesti na pozajmici u London Lajonsima, gde bi trebalo da pokaže može li Žalgiris ponovo da računa na Evansa iz najboljih dana.