Dogovoren najveći transfer u istoriji argentinskog fudbala!

Ovo je leto rekorda na fudbalskoj pijaci! I nisu samo evropski velikani, nove granice poslovanja na tržištu postavljaju i velikani na južnoameričkom kontinentu. Kako javlja madridska Marka, dogovoren je najveći transfer u istoriji argentinskog fudbala, Tijago Almada postaje najskuplje plaćeni igrač ne samo u istoriji svetskog vicešampiona, već i kluba u koji ide - River Plejt.

Posle nekoliko dana neizvesnosti zbog bankarskih garancija, River i Atletiko Madrid uspeli su da pronađu zajednički jezik i dogovore sve detalje transfera. Argentinski velikan platiće 20.000.000 evra za vlasništvo nad kompletnim Almadinim ugovorom, dok će sam ofanzivac potpisati ugovor na tri i po godine. Rohiblankosi će zadržati pravo da otkupe Almadu nazad u narednih godinu i po dana po ceni od 40.000.000 evra. Ako se do tada ne bude aktivirala ova klauzula - kasnije postaje nevažeća.