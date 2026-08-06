Dogovoren najveći transfer u istoriji argentinskog fudbala!
Vreme čitanja: 2min | čet. 06.08.26. | 19:07
Nije uspeo u Evropi, zato je jako cenjen kod kuće...
Ovo je leto rekorda na fudbalskoj pijaci! I nisu samo evropski velikani, nove granice poslovanja na tržištu postavljaju i velikani na južnoameričkom kontinentu. Kako javlja madridska Marka, dogovoren je najveći transfer u istoriji argentinskog fudbala, Tijago Almada postaje najskuplje plaćeni igrač ne samo u istoriji svetskog vicešampiona, već i kluba u koji ide - River Plejt.
Posle nekoliko dana neizvesnosti zbog bankarskih garancija, River i Atletiko Madrid uspeli su da pronađu zajednički jezik i dogovore sve detalje transfera. Argentinski velikan platiće 20.000.000 evra za vlasništvo nad kompletnim Almadinim ugovorom, dok će sam ofanzivac potpisati ugovor na tri i po godine. Rohiblankosi će zadržati pravo da otkupe Almadu nazad u narednih godinu i po dana po ceni od 40.000.000 evra. Ako se do tada ne bude aktivirala ova klauzula - kasnije postaje nevažeća.
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Subota, 22.00: (3,40) Tigre (3,10) River Plejt (2,30)
River posle najlošijeg starta u poslednjih nekoliko decenija i tri poraza na startu prvenstva bez postignutog gola nastavlja da troši veliki novac. Klub je u kratkom roku dva puta postavio klupski rekord za ulazni transfer, pošto je Anhel Korea plaćen 15.000.000 evra, takođe Atletiko Madridu. Sada je ta suma još pet miliona viša za Tijaga Almadu, dok su još dovedeni Rafael Bore iz Internasionala za 2.200.000 evra, kao i Lukas Beltran iz Fjorentine na pozajmicu i Andres Erera iz Kolumbus Krua.
Troši River plejt kao sumanut ovog leta, obara rekorde, ali nešto će novca i vratiti kroz prodaju Fakunda Kolidija. Vasko da Gama je podigao ulog i spreman je da plati Riveru oko 4.300.000 evra za 50 odsto ugovora 26-godišnjeg napadača. Drugu polovinu planira da otkupi kroz realne i lako ostvarive bonuse, javlja Tyc Sports. Dugo su se lomila koplja oko Almade. Bilo je pomena da bi mogao u Flamengo, ali je River na kraju ostao istrajan da kupi ofanzivca koji može da pokrije oba boka i mesto iza napadača.
Ovom prodajom, Atletiko dobija potreban upliv novca kako bi završio transfer Kristijana Romera iz Totenhema. Bilo je priče da će Argentinac u Inter, ali je posle dolaska Džona Stonsa ta opcija iščezla, pa se Dijego Simeone javio sa namerom da dovede još jednog sunarodnika. Podsetimo, madridski klub dogovara transfer Matea Ruđerija u Aston Vilu, rešen je transfer Nauela Moline u Romu, pa se stvorila baza za kupovinu Romera. Totenhem traži između 40.000.000 i 50.000.000 evra.
Što se tiče Almade, interesantno je da osvajač svetskog prvenstva u Kataru nije uspeo da se pokaže u evropskom fudbalu kroz boravke u Lionu i Atletiku, ali je kod kuće jako cenjen. I eto, biće oboren klupski i rekord argentinskog fudbala zbog njega...