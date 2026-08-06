Njukasl spreman za istorijski transfer: Ako stigne astronomska ponuda...

Nije baš dobra vest za Njukasl što je sportski direktor Ole Buk za "Skaj Sport" rekao da će do realizacije tog transfera teško doći. Osim ako Njukasl baš ne pošalje neku ponudu koja se ne odbija.

"Odlazak Feliksa Nmeče smatram baš malo verovatnim. Naravno, teoretski uvek može da stigne neka astronomska ponuda, ali mislim da takvu ponudu odlazak Feliksa Nmeče ovog leta mogu gotovo sigurno da isključim", kaže sportski direktor nemačkog velikana.

Kako stvari za sada stoje, Borusija Dortmund ceni dete Mančester sitija na barem 100.000.000 evra, što je cifra ispod koje sigurno neće ići. Ponuda bi trebalo da bude između 100.000.000 i 120.000.000 evra iz Engleske, kako bi čelnici Borusije uopšte krenuli u pregovore sa Njukaslom, pa tek onda da se dogovore i zaključe posao. Nisu ni sa "Sent Džejmsis Parka" tek tako odlučili da im je potreban Feliks Nmeča jer ga prate već duže vreme i razmatrali su ga i ranije kao potencijalno pojačanja. Zna se da je bivši trener Njukasla Edi Hau bio veliki ljubitelj lika i dela nemačkog reprezentativca, ali za sada se ne zna kakvo mišljenje o njemu ima novi trener Matijas Jajsle.

Ono što je posebno zanimljivo je činjenica da je da je Nmeča ovog leta imao izlaznu klauzulu u ugovoru, ali je ona u međuvremenu istekla i Njukasl nije tada napravio nijedan potez, iako su bili upoznati sa situacijom. Narednog leta će takođe imati izlaznu klauzulu od 80.000.000 evra, međutim Njuki sada gori pod nogama za vezistu svetske klase. Do sledećeg leta i te manje cene ima da se načekaju, a mogu da dobiju i konkurente u trci za njegov potpis.

Zato treba očekivati da sada krenu u akciju. U slučaju da ispune želje Dortmunda i plate barem 100.000.000 evra za njegovo obeštećenje, biće najplaćeniji igrač u istoriji kluba.

Prošle sezone bio je jedan od najvažnijih igrača Dortmunda. Odigrao je 42 utakmice u svim takmičenjima za Borusiju i upisao je pet golova i tri asistencije, dok je na Mundijalu za Nemačku na četiri meča imao po gol i asistenciju.