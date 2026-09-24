Evroliga nije ujednačena kao pre, zato će za sam vrh goreti kao nikad

To su sigurno četiri najveća favorita za osvajanje titule i pitanje je da li neko može da ih ugrozi. Ipak, ima još dva mesta za direktan plasman u plej-of, pa samo tako pored četiri pomenuta kluba u ovom tekstu rešili da predstavimo još Dubai i Efes, koji su po ulaganjima dva ambiciozna kluba koja žele direktno u četvrtfinale. Krenimo redom...

OLIMPIJAKOS

Jorgos Barcokas seo je na klupu Olimpijakosa 2020. godine i osim u prvoj sezoni, u narednih pet je predvodio pirejskog giganta do Fajnal fora. Prošle godine, usred OAKA dvorane, konačno je uspeo sa crveno-belima da podigne pehar šampiona Evrope. Skinuo je ogroman teret sa leđa, ne samo on, nego ceo klub, tako da Olimpijakos mnogo rasterećeniji ulazi u novu sezonu.

Bilo je promena u rosteru. Crveno-beli su doveli Kodija Milera Mekintajera, Žana Montera, Embajea Endijajea i par grčkih igrača od kojih se ne očekuje mnogo u Evroligi. Pomenuti asovi treba da odmene Tomasa Vokapa, Šekila Mekisika i Aleka Pitersa koji su napusti klub, kao i Mustafa Fal.

Što se tiče centarske linije, Barcokas tu nema brigu jer raspolaže sa Nikolom Milutinovim, Dontom Holom i Tajrikom Džonsom koje će da rotira u odnosu na protivnika i njihovu formu. Ipak, imaće Barcokas neke druge brige...

OLIMPIJAKOS OSVAJA EVROLIGU - KVOTA 4,00

Jedna od njih jeste uklapanje Montera. Pokazao je Dominikanac prošle sezone da je među najboljim bekovima u Evropi, ali i da mu treba lopta. Deluje da konačan domet Olimpijakosa zavisi od toga kako će Montero navići na igranje sa Sašom Vezenkovim, nesumnjivo najboljim košarkašem na Starom kontinentu. Takođe, tu su Evan Furnije i Tajler Dorsi, isto igrači koji vole da je lopta kod njih.

Pored toga, valja ispratiti kako će Kodi Miler Mekintajer da se snađe u novoj ulozi. Neće morati da nosi igru kao što je to radio u Crvenoj zvezdi, već bi trebalo da "tera" ostale da trče i igraju u tranziciji. Olimpijakos važi za tim koji voli sporiji ritam, ali možda Barcokas sa Milerom Mekintajerom želi da ubrza igru crveno-belih.

Kada se podvuče crta, Olimpijakos je prvi favorit za osvajanje titule. Dubok i kvalitetan roster, odličan trener i rasterećena atmosfera. Plus veliki motiv - postati četvrti tim koji je dvaput zaredom osvajao Evroligu (Makabi 2004. i 2005, Olimpijakos 2012. i 2013. i Efes 2021. i 2022. godine).

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Došli: Kodi Miler Mekintajer, Žan Montero, Embaje Endijaje, Nikos Plotas.

Otišli: Alek Piters, Mustafa Fal, Frenk Nilikina, Šekil Mekisik, Kostas Adetokunbo, Monte Moris, Kinan Evans, Tomas Vokap, Janulis Larencakis.

PANATINAIKOS

Željko Obradović. To je to što se tiče Panatinaikosa. Uspeo je Dimitris Janakopulos da privoli legendu atinskog velikana da se vrati u OAKA dvoranu i to je najveće pojačanje Panate ovog leta.

Jesu stigli Silven Fransisko, Geršon Jabusele, Isak Bonga, Branko Badio i Mustafa Fal, ali jasno je zbog koga su oni došli. Pritom su u timu ostali Najdžel Hejs Dejvis, Kendrik Nan, Huančo Ernangomez, Matijas Lesor i Kostas Slukas. Na papiru - moćan tim i najbolji evropski trener svih vremena.

Ali... ima potencijalnih problema. Pre svega na poziciji pet. Lesor i Fal su presedeli prethodne dve godine i treba videti da li su posle povreda isti igrači kao što su bili i da li mogu sami da iznesu sezonu. Treba očekivati da povremenu peticu pokriju Mitoglu i Jabusele u "small ball" varijantama.

PANATINAIKOS OSVAJA EVROLIGU - KVOTA 4,00

Drugi problem je isto evidentan - kome ide lopta kada se utakmica lomi? Nan, Fransisko i Hejs Dejvis su apsolutne zvezde tima i biće važno da dobro sarađuju. Mada je to pod najvećim znakom pitanja Nan, koji je bez rasprave individualac, dok je Hejs Dejvis švajcarski nož i može da radi sve na terenu, pa i da igra bez lopte, dok Fransisku može da pomogne iskustvo iz reprezentacije Francuske u kojoj nije alfa i omega, već je više timski orijentisan.

Obradović će morati da sklapa kompatibilne petorke, pa će sigurno veliku ulogu imati Badio, Džeremi Grent, Ernangomez i Bonga, momci koji su odlični defanzivci, a u napadu ne troše lopte. Možda u ovu kategoriji treba uvrstiti i Nikosa Rogavopolosa, iako je on izraženiji šuter nego defanzivac.

20.15: (1,20) Panatinaikos (19,0) Pariz (5,00)

Slukas će naravno imati svoje minute. S tim da ako ne bude povreda ostalih nosilaca oni mogli da budu limitirani, kako bi legenda grčke košarke bila spremna za najvažnije utakmice - četvrtfinalnu fazu i Fajnal for.

Za kraj, još malo o Obradoviću. Vratio se posle 13 godina u Panatinaikos silno motivisan da osvoji 10. evroligašku titulu. Sanjao je da to bude sa Partizanom, ali to je ostao samo san. A, da dođe do jubilarnog 10, trofeja u eliti sa Panatinaikosom, to je već realnost.

Došli: Mustafa Fal, Geršon Jabusele, Branku Badio, Isak Bonga, Silven Fransisko.

Otišli: Marius Grigonis, Kenet Farid, Ti Džej Šorts, Aleksandar Samodurov, Džedi Osman, Vasilis Toliopulos.

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FENERBAHČE

Nakon što je Fenerbahče podigao trofej 2025. godine ostao je bez nosilaca igre u vidu Najdžela Hejsa Dejvisa i Marka Gudurića. Prošla sezona se ispostavila kao tranziciona, iako to nije bio plan. Šarunas Jasikevičijus je malo eksperimentisao i doveo nekoliko neproverenih evroligaških igrača, ali je od njih samo Tejlen Horton Taker dokazao kvalitet.

Ipak, i takav Fenerbahče je bio moćan i došao je do Fajnal fora. Tamo nije mogao protiv kasnijeg šampiona Olimpijakosa, ali svakako je polufinale bilo krajnji domet Fenera. Ovog leta se radilo drugačije.

Iz redova rivala Efesa stigao je Šejn Larkin, onda Trent Forest, najbolji igrač Baskonije, Brekston Ki, čovek koji je bio jedan od ključnih (nije namerno) asova Valensije, zatim iskusni Vil Klajburn i Ševon Šilds, te Džoni Džuzeng iz NBA lige i Markus Bingam Džunior.

Petak, 19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)

Na papiru Jasikevičijus ima brutalan tim, pre svega defanzivno. To je i pokazao u Superkupu Turske u kome je ostavio Bešiktaš na 59 poena. Definitivno će odbrana biti pokretačka snaga istanbulskog velikana, a ni u napadu svakako ne manjka kvaliteta.

Dugačku klupu ima litvanski stručnjak koji je možda trenutno i najbolji trener u Evropi i očekuje se da on nema problem oko raspodele minuta. Naravno to će zavisiti i od protivnika, ali upada u oči kvalitet kojim odiše Fener i kada bi u glavi sastavljali prvu i drugu petorku, druga skoro da nije slabija u odnosu na startnu.

Potencijalan problem je centarska linija, kao i kod Panatinaikosa. Bingam Džunior će prvi put igrati u Evroligi, dok je Kris Silva znao da oscilira prošle sezone. Kao neki osigurač tu je prekaljeni Sertač Šanli, mada će Jasikevičijus njega više koristiti u turskom prvenstvu.

FENERBAHČE OSVAJA EVROLIGU - KVOTA 8,00

Takođe će često poziciju pet pokriti Nikolo Meli kome košarkaški IQ i sposobnost da širi teren to dozvoljavaju. Iskusni Italijan je takođe to da poveže ceo tim, budući da je sigurno najnesebičniji pojedinac u ovom rosteru.

Došli: Ignas Sargiunas, Sertač Šanli, Ševon Šilds, Trent Forest, Brekston Ki, Šejn Larkin, Markis Bingam Džunior, Vil Klajburn, Džoni Džuzeng.

Otišli: Arturs Žagars, Devon Hol, Kem Birč, Nando de Kolo, Žilson Bango, Brendon Boston, Armando Bejkot, Bonzi Kolson, Metedžan Birsen, Tarik Biberović, Mikael Jantunen.

REAL MADRID

Real Madrid je nakon poraza u finalu prošle godine otpustio trenera Serđa Skariola. Iako zbog povreda Valtera Tavaresa i Aleksa Lena, onda i Usmana Garube u polufinalu sa Valensijom nije bilo realo da se kraljevski klub nađe na tronu Evrolige. Možda je Skariolo i hteo da se posveti projektu u Rimu, ali je izvesnije da Real nije hteo da propusti priliku da dovede Pedra Martineza.

Španac je napravio čudo sa Slepim miševima i to ga je preporučilo gigantu iz Madrida. I kako je Real izgledao na pripremama, možemo da kažemo da nije pogrešio. Madriđani su igrali haotično, ali je taj haos bio kontrolisan što je presudno kada tim igra brzo.

Odnosno ima razlike između brze i brzoplete igre. Real će sigurno biti među najzanimljivijim timovima za gledanje, a očekuje se i da ode do samog kraja, uprkos promenama u rosteru.

REAL MADRID OSVAJA EVROLIGU - KVOTA 8,00

Mario Hezonja je otišao u Klivlend Kavalirse, a Trej Lajls u Minesota Timbervulvse. No, došli su Haime Pradilja i Timoti Luvavu Kabaro kao direktne zamene za Hrvata i Amerikanca, te onda Mikael Jantunen, Olivije Sar, Demijen Džons i Nik Smit Džunior.

Neverovatno je koliko su najbolji evropski timovi popunjeni i praktično nigde nema rupe kod Reala. Tempo će kontrolisati Fakundo Kampaco, a njemu će pomoću Teo Maledon i Andres Feliz, ostali su u ekipi i Čuma Okeke i Gabrijel Dek, dok će reketom gospodariti Tavares. Tu je i uvek neugodni Serhio Ljulj.

Ono što je vredno pomena jeste da je prethodnu sezonu Real završio bez osvojenog trofeja, tako da je sigurno pod pritiskom da se to ne ponovi. I faktički se neće ponoviti jer je madridski tim osvojio Superkup Evrolige, mada sigurno da trofej u pripremnom periodu ne zadovoljava ambicije tako velikog kluba i tako zahtevnih navijača.

18.00: (1,70) Dubai (14,5) Real Madrid (2,30)

Jedina briga za Real je šta raditi ako se Martinezov raspadne. Ako igrači ne budu mogli da se naviknu na podelu minutaže, jer ipak u Realu igraju zvezde, dok su u Valensiji bili sve igrači gladni dokazivanja koji nisu imali toliki ego.

Došli: Nik Smit Džunior, Pedro Martinez, Haime Pradilja, Timoti Luvavu Kabar, Mikael Jantunen, Maks Šulga, Olivije Sar.

Otišli: Trej Lajls, Omer Jurtseven, Medi Sisoko, Aleks Len, David Kremer, Mario Hezonja, Izan Almansa.

DUBAI

Prva sezona - zadovoljavajuća. Da nije bilo sukoba na Bliskom istoku i da je Dubai odigrao još koju utakmicu u Koka kola areni, možda bi stigao do plej-ina. Bilo kako bilo, ovog leta tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata napravio je šou program.

U pozitivnom smislu naravno. Pre svega, dolazak Ćavija Paskvala za glavnog trenera je ogromna stvar, jer je reč o stručnjaku čiji timovi, kada se izradi temelj, dominiraju. Onda su krenula da stižu i pojačanja.

Mamadi Diakite iz Baskonije, Eli Okobo i Džeron Blosomgejm iz Monaka, sa njima i Alfa Dijalo, ali je on onda dobio šansu u NBA ligi i Denver Nagetsima. Bekovsku liniju su pojačali i Devion Minc i Tomas Vokap oko koga se vodila saga celog leta, ali je on na kraju ipak stigao u Dubai.

DUBAI OSVAJA EVROLIGU - KVOTA 15,0

Malo pre Vokapa stigao je i Tornike Šengelija. Kada uzmemo onda u obzir da su ostali asovi poput Mekinlija Rajta, Džanana Muse, Dvejna Bejkona, Filipa Petruševa i Mfiondua Kabengelea dolazimo do zaključka da Dubai puca baš visoko.

Na sve to, Koka kola arena je velika snaga Dubaija koji je prošle godine izgubio samo dve utakmice u njoj. Domaći teren, preciznije težak put koji čeka sve timove daje veliku prednost Dubaija. S druge strane, gostovanja bi mogla opet da budu problematična, ali baš tu bismo mogli da vidimo koliko će biti značajan širok roster.