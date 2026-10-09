Evroliga želi da kupi ABA

Zanimljivo je da su na sastanku, na direktno insistiranje vodećih ljudi Evrolige, prisustvovali i predstavnici Dubaija i rumunskog Kluža, iako njihovi klubovi formalno ne pripadaju grupi vlasnika ABA lige. Njegovo prisustvo i uloga na ovom skupu jasno pokazuju da ih u Barseloni vide kao ključne partnere u dugoročnim planovima za širenje i stabilizaciju evropske košarke.

Glavni okidač za ovu naglu ofanzivu jeste sve izvesniji ulazak američke NBA lige na evropsko tržište. Najavljeno formiranje projekta "NBA Evropa" nagnalo je čelnike Evrolige da drastično ubrzaju aktivnosti, ojačaju svoje bedeme i pod svoj patronat stave takmičenja i klubove sa dugom tradicijom, bogatom istorijom i ogromnom navijačkom bazom. Ambiciozni planovi uključuju proširenje takmičenja, uvođenje franšiznog modela i znatno čvršće povezivanje Evrokupa sa timovima koji redovno učestvuju u tom rangu.

U takvoj konstelaciji snaga, ABA liga se nameće kao potpuno logičan izbor. Pored višedecenijske saradnje, regionalno takmičenje izraslo je u jedan od najvećih rasadnika talenata i najvažnijih faktora na košarkaškoj mapi Evrope.

Ipak, u ovom trenutku još uvek je rano govoriti o konačnom modelu i preciznim detaljima saradnje. Razgovori su tek u početnoj fazi, te ostaje da se vidi kako bi tačno izgledala preraspodela upravljačkih prava i šta bi sve dopalo u ruke Evrolige.

Signal da se iza kulisa sprema nešto veliko nagovešten je još tokom leta, kada je došlo do ozbiljnih kadrovskih promena u rukovodstvu ABA lige. Na ključne operativne funkcije postavljeni su ljudi sa bogatim evroligaškim iskustvom — Ibrahim Erkan imenovan je za sportskog direktora regionalnog takmičenja, dok je Migel Anhel Peres preuzeo funkciju predsednika Sudijske komisije. Obojica imaju izuzetno važnu ulogu i u tekućim pregovorima između dve organizacije.

Ukoliko ovi pregovori dobiju pozitivan epilog, regionalna košarka ući će u sasvim novu eru u kojoj će Evroliga imati direktan i presudan uticaj na dešavanja u ABA ligi.