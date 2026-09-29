Uzaludnih 20 poena Dvejna Vašingtona, moćni Fener rešio sve u prvoj četvrtini i ubacio 100 poena
Vreme čitanja: 2min | uto. 29.09.26. | 21:50
Dva rutinska trijumfa tima Šarunasa Jasikevičijusa na startu Evrolige, bivši igrač Partizana igrao u poslednoj četvrtini za individualnu statistiku
Većina košarkaških poznavalaca svrstala je pred početak sezone Fenerbahče među četiri favorita za plasman na fajnal-for Evrolige. I zaista, dvostruki šampion Evrope pokazao je na startu sezone da će mečeve protiv timova koji su projektovani za donju polovinu tabele rutinski rešavati. Posle malih problema, ali ipak dvocifrene pobede nad Virtusom u prvom kolu, Fenerbahče je deklasirao Bajern u drugom kolu 100:76 i tako minhenskom klubu naneo prvi poraz u sezoni u Evroligi.
Meč je praktično rešen već posle prve četvrtine, nakon koje je Fenerbahče vodio 31:15. Istanbulski klub je u nastavku održavao dvocifrenu prednost, nijednog trenutka ona nije padala na jednocifrenu, a interesantno je da je utakmicu kao njen najefikasniji akter završio Dvejn Vašington sa 20 poena. Ipak, treba reći da je doskorašnji igrač Partizana do četvrte četvrtine dao samo šest poena, a onda je 14 ubacio u poslednjoj kada je sve već odavno bilo rešeno. Fener je na kraju stigao i da ubaci celih 100 poena.
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Vašington je utakmicu završio uz šut 3/6 za tri poena, 5/6 za dva poena i 1/2 slobodna bacanja, a dvocifren je u ekipi Bajerna bio još samo Rokas Jokubaitis sa 12 poena. Srpski košarkaš Vladimir Lučić okončao je utakmicu sa dva poena za 18 minuta na parketu.
Tamo gde je Tejlen Horton Taker stao prošle sezone , tamo je nastavio na početku tekuće. Večeras je protiv Bajerna ubacio 19 poena, Vejd Boldvin je dao 13, Markus Bingam 12, Nikolo Meli 11, a Sertač Šanli 10 poena. Rasporedio je ravnomerno minutažu Jasikevičijus ove večeri, tako da niko na parketu nije proveo više od 21 minuta. Zanimljivo, toliko je vremena na terenu proveo Brakston Ki, koji je dao najmanje poena u ekipi Fenerbahčea, samo dva.
U narednom kolu Evrolige Fenerbahče dočekuje Dubai, dok Bajern dočekuje Partizan. Obe utakmice igraće se u petak.
EVROLIGA - 2. kolo
Utorak
Dubai - Barselona 94:87
/Kabengele 21 - Panter 25/
Žalgiris - Olimpijakos - 91:93
Anadolu Efes - Real Madrid 94:84
/Doužer 18 - Kampaco 16/
Fenerbahče - Bajern 100:76
/Horton Taker 19 - Vašington 20/
20.00 (1,90) Crvena zvezda (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)
20.30 (1,35) Olimpija Milano (16,0) Virtus Bolonja (3,70)
20.30 (1,30) Valensija (17,0) Baskonija (4,10)
20.45 (1,70) Pariz (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)
Sreda
20.05 (1,50) Makabi Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,00)
20.15 (1,10) Panatinaikos (23,0) Asvel (8,00)
***kvote su podložne promenama