Uzaludnih 20 poena Dvejna Vašingtona, moćni Fener rešio sve u prvoj četvrtini i ubacio 100 poena

Većina košarkaških poznavalaca svrstala je pred početak sezone Fenerbahče među četiri favorita za plasman na fajnal-for Evrolige. I zaista, dvostruki šampion Evrope pokazao je na startu sezone da će mečeve protiv timova koji su projektovani za donju polovinu tabele rutinski rešavati. Posle malih problema, ali ipak dvocifrene pobede nad Virtusom u prvom kolu, Fenerbahče je deklasirao Bajern u drugom kolu 100:76 i tako minhenskom klubu naneo prvi poraz u sezoni u Evroligi.

Meč je praktično rešen već posle prve četvrtine, nakon koje je Fenerbahče vodio 31:15. Istanbulski klub je u nastavku održavao dvocifrenu prednost, nijednog trenutka ona nije padala na jednocifrenu, a interesantno je da je utakmicu kao njen najefikasniji akter završio Dvejn Vašington sa 20 poena. Ipak, treba reći da je doskorašnji igrač Partizana do četvrte četvrtine dao samo šest poena, a onda je 14 ubacio u poslednjoj kada je sve već odavno bilo rešeno. Fener je na kraju stigao i da ubaci celih 100 poena.