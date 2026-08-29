FMP doveo centra koji u proseku beleži dabl-dabl

Livadić je u proseku beležio dabl-dabl učinak od 14,8 poena i 10,3 skoka, a igranje u FMP-u biće mu prilika da pređe na veći takmičarski nivo i zaigra sa najjačim ekipama u regionu. Svakako, može se reći da Livadić poseduje određene iskustvo, jer je u karijeri još branio boje sarajevskih Sparsa, Tajfuna Sentjur, tuzlanske Slobode, Terme Podčetre i Senćura.

FMP je tokom leta doveo veliki broj igrača, pa su tako opremu Pantera zadužili Matija Belić, Marko Kovačević, Vukašin Mašić, Rastko Obradović, Petar Radović, kao i inostrani tandem bekova koji čine Brendon Reš i Džejmi Nil i od kojih se definitivno najviše očekuje u narednoj sezoni.

Klub iz Železnika će ove sezone biti deo A grupe u kojoj su još Borac Mozzart, Budućnost, Cibona, Cedevita Olimpija, Crvena zvezda, Igokea, Krka, Slovan Bratislava i Široki.