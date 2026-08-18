Francuska stiže u Beograd bez Jabuselea i Luvavua

Pripremaju se nacionalni timovi za novi FIBA kvalifikacioni prozor za Svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine. Biće ovo prvi prozor u drugoj fazi kvalifikacija, a u njemu će Srbija odigrati mečeve sa Isladnom kod kuće i Italijom na strani.

Ipak, pre toga će Srbija odigrati dve pripreme utakmice sa Francuskom. Prva je na programu u četvrtak od 20.00 kada će Trikolori predvođeni Viktorom Vembanjamom gostovati u Beogradskoj areni.