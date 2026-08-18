Francuska stiže u Beograd bez Jabuselea i Luvavua
Vreme čitanja: 1min | uto. 18.08.26. | 12:19
Od ranije otpao Okobo
Pripremaju se nacionalni timovi za novi FIBA kvalifikacioni prozor za Svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine. Biće ovo prvi prozor u drugoj fazi kvalifikacija, a u njemu će Srbija odigrati mečeve sa Isladnom kod kuće i Italijom na strani.
Ipak, pre toga će Srbija odigrati dve pripreme utakmice sa Francuskom. Prva je na programu u četvrtak od 20.00 kada će Trikolori predvođeni Viktorom Vembanjamom gostovati u Beogradskoj areni.
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Očekuje se spektakl, pre svega zbog duela Vembija i Nikole Jokića, ali treba reći i da Francuska neće biti kompletna. Od ranije je bilo poznato da Frederik Fotu neće moći da računa na Elija Okoba, a biće i bez Geršona Jabuselea i Timotija Luvavua Kabaroa.
Naravno, Francuska i dalje ima moćan tim jer su na spisku i Rudi Gober, Nadir Hifi, Evan Furnije, Silven Fransisko i tako dalje, ali svakako Jabusele i Luvavu su veoma bitni igrači. Fotu neće moći da proba sve što je zamislio, pa se nada da će imati Okoba, Jabuselea i Luvava na raspolaganju za drugi meč koji je na programu u nedelju od 18.00.
Posle toga, Srbija, kako smo već rekli, igra sa Islandom i Italijom, dok će se Francuska sastati sa Slovenijom i Švedskom.