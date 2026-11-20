Đurić petom, Alempijević iz slobodnjaka za preokret Čačana; ali je i crveni karton imao važnu ulogu u Zrenjaninu
Vreme čitanja: 3min | pet. 20.11.26. | 19:09
Proleter ponovo vodio, a izgubio od Borca
Kao u avgustovskom okršaju u Čačku, Borac 1926 je uspeo da preokrene protiv Proletera 023 i u Zrenjaninu. I ponovo je jedan od junaka bio Stefan Đurić. Tada je pogodio za izjednačenje, a večeras za pobedu sa 2:1. Petom, u maniru elitnih golgetera, na ubačenu loptu Luke Jankovića.
I prvi gol gostiju zaslužuje pohvale. Postigao ga je Ognjen Alempijević snažnim udarcem iz slobodnjaka sa ivice kaznenog. Punim stopalom u golmanov ugao. Morao je iskusni Nikola Perić bolje da interveniše, "kroz ruke" mu je prošla lopta, čemu je doprinela jaka kiša koja je ceo meč padala.
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Pogotku za izjednačenje prethodio je direktan crveni karton za Uroša Vukićevića, koji mu je sudija Aleksandar Vukadinović pokazao zbog prekrašaja kao poslednjeg igrača odbrane. U prenosu utakmice na TV Arena Sport nije bilo snimka te situacije (niti izjednačujućeg gola), a kada je ponovo prikazana po završetku utakmice, teško je proceniti da li je faula zaista bilo...
Svakako, isključenje, pa primljeni gol u prvih pet minuta drugog poluvremena bili su šok od kog se Zrenjaninci nisu oporavili. Dotukao ih je sjajni pogodak Đurića, osmi ove sezone u Mozzart Bet Prvoj ligi, u 74. minutu.
Bio je Proleter u odličnoj seriji do ove utakmice, sa osam u nizu bez poraza. Posle prvog poluvremena delovalo je da bi ekipa Igora Savića mogla da nastavi tim putem. Marko Stanković je posle het-trika protiv Dubočice ponovo bio precizan, sedmi put od početka sezone. Odlično je u prijemu, na dodavanje Marka Arsovića, stvorio sebi poziciju za šut i iz srca kaznenog prostora precizno po zemlji poslao loptu u mrežu.
Gosti iz Čačka znake života pokazali su tek u finišu prvog poluvremena, ali je Aleksandar Desančić iz slobodnjaka sa 17-18 metara šutirao preko gola, potom se Nikola Perić istakao paradom, da bi još jedan pokušaj Desančića bio blokiran.
Bio je to signal za Čačane da po povratku sa odmora nastave da vrše pritisak na gol rivala. Isplatilo im se, mada, biće zanimljivo videti spornu sitaciju za isključenje i iz nekog boljeg ugla ako postoji.
Borac je sa ova tri boda ponovo usamljen na čelu tabele. Čeka se odgovor TSC-a, koji u subotu igra komšijski derbi sa Spartakom u Subotici.
MOZZART BET PRVA LIGA - 19. KOLO
PROLETER 023 - BORAC 1926 1:2 (1:0)
/Stanković 32 - Alempijević 50, Đurić 74/
Zrenjanin
Stadion: Karađorđev park
Sudija: Aleksandar Vukadinović
Crveni karton: Uroš Vukićević (Proleter) u 48. minutu
Proleter 023: Perić, Arsović (65. Goronjić), Blagojević, Jeličić, Kovačević (79. Trajković) , Ožegović (79. Pantelić), Radosavljević, Ročester, Silađi (54. Marsenić), Stanković, Vukićević.
Borac 1926: Stanić, Đerković (64. Ilić), Desančić, Đurić, Janković, Majstorović, Mijić (24. Alempijević), Popadić, Spasojević (64. Kilibarda), Vidović.
MOZZART BET PRVA LIGA – 19. KOLO
Petak
Proleter 023 - Borac 1926 1:2 (1:0)
/Stanković 32 - Alempijević 50, Đurić 74/
Subota
13.00: (1,95) Napredak (3,50) Teleoptik (3,45)
13.00: (3,20) Spartak (3,70) TSC (2,00)
16.30: (2,10) Loznica (3,35) Grafičar (3,25)
Nedelja
13.00: Smederevo - Metalac
15.00: (2,70) Dubočica (3,25) OFK Vršac (2,45)
15.00: (6,00) Jedinstvo (4,50) Javor (1,45)
15.00: (1,55) Voždovac (3,90) Bor 1919 (5,60)
***Kvote su podložne promenama