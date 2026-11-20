Pogotku za izjednačenje prethodio je direktan crveni karton za Uroša Vukićevića, koji mu je sudija Aleksandar Vukadinović pokazao zbog prekrašaja kao poslednjeg igrača odbrane. U prenosu utakmice na TV Arena Sport nije bilo snimka te situacije (niti izjednačujućeg gola), a kada je ponovo prikazana po završetku utakmice, teško je proceniti da li je faula zaista bilo...

Svakako, isključenje, pa primljeni gol u prvih pet minuta drugog poluvremena bili su šok od kog se Zrenjaninci nisu oporavili. Dotukao ih je sjajni pogodak Đurića, osmi ove sezone u Mozzart Bet Prvoj ligi, u 74. minutu.

Bio je Proleter u odličnoj seriji do ove utakmice, sa osam u nizu bez poraza. Posle prvog poluvremena delovalo je da bi ekipa Igora Savića mogla da nastavi tim putem. Marko Stanković je posle het-trika protiv Dubočice ponovo bio precizan, sedmi put od početka sezone. Odlično je u prijemu, na dodavanje Marka Arsovića, stvorio sebi poziciju za šut i iz srca kaznenog prostora precizno po zemlji poslao loptu u mrežu.

Gosti iz Čačka znake života pokazali su tek u finišu prvog poluvremena, ali je Aleksandar Desančić iz slobodnjaka sa 17-18 metara šutirao preko gola, potom se Nikola Perić istakao paradom, da bi još jedan pokušaj Desančića bio blokiran.

Bio je to signal za Čačane da po povratku sa odmora nastave da vrše pritisak na gol rivala. Isplatilo im se, mada, biće zanimljivo videti spornu sitaciju za isključenje i iz nekog boljeg ugla ako postoji.

Borac je sa ova tri boda ponovo usamljen na čelu tabele. Čeka se odgovor TSC-a, koji u subotu igra komšijski derbi sa Spartakom u Subotici.

MOZZART BET PRVA LIGA - 19. KOLO

PROLETER 023 - BORAC 1926 1:2 (1:0)

/Stanković 32 - Alempijević 50, Đurić 74/

Zrenjanin

Stadion: Karađorđev park

Sudija: Aleksandar Vukadinović

Crveni karton: Uroš Vukićević (Proleter) u 48. minutu

Proleter 023: Perić, Arsović (65. Goronjić), Blagojević, Jeličić, Kovačević (79. Trajković) , Ožegović (79. Pantelić), Radosavljević, Ročester, Silađi (54. Marsenić), Stanković, Vukićević.

Borac 1926: Stanić, Đerković (64. Ilić), Desančić, Đurić, Janković, Majstorović, Mijić (24. Alempijević), Popadić, Spasojević (64. Kilibarda), Vidović.

MOZZART BET PRVA LIGA – 19. KOLO

Petak

Proleter 023 - Borac 1926 1:2 (1:0)

/Stanković 32 - Alempijević 50, Đurić 74/

Subota

13.00: (1,95) Napredak (3,50) Teleoptik (3,45)

13.00: (3,20) Spartak (3,70) TSC (2,00)

16.30: (2,10) Loznica (3,35) Grafičar (3,25)

Nedelja

13.00: Smederevo - Metalac

15.00: (2,70) Dubočica (3,25) OFK Vršac (2,45)

15.00: (6,00) Jedinstvo (4,50) Javor (1,45)

15.00: (1,55) Voždovac (3,90) Bor 1919 (5,60)

***Kvote su podložne promenama