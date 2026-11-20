Argentinska legenda o argentinskom biseru: Takav talenat sam video samo kod Maradone i Mesija
Vreme čitanja: 3min | pet. 20.11.26. | 19:17
Ipak, Huan Sebastijan Veron kaže: Samo polako, mi Argentinci smo sjajni u ubijanju sopstvenih talenata usled velikih očekivanja
Argentina je kroz istoriju iznedrila veliki broj fudbalskih majstora, ali su samo retki uspevali da opravdaju poređenja sa Dijegom Maradonom i Lionelom Mesijem. Mnogi su pod teretom takvih očekivanja nestali sa velike scene, a sada se pred sličnim izazovom nalazi Niko Pas, 22-godišnji ofanzivac Koma (od sledeće sezone ponovo madridskog Reala), za kog legendarni Huan Sebastijan Veron veruje da poseduje kvalitet kakav se izuzetno retko viđa.
Nekadašnji reprezentativac Argentine, koji je tokom bogate karijere nastupao za Sampdoriju, Parmu, Lacio, Mančester junajted, Čelsi i Inter, u razgovoru za Gazetu delo Sport izneo je niz komplimenata na račun mladog zemljaka, ali istovremeno upozorio na opasnost koju donose prevelika očekivanja.
"Niko Pas ima neverovatan talenat. Budućnost je njegova ukoliko nastavi da se ponaša sa istim nivoom profesionalizma. Sa 22 godine radi stvari koje sam viđao samo kod Mesija i Maradone, to je taj nivo fudbalskog talenta. Ne kažem da će dostići njihov nivo i obeležiti jednu eru kao što su to učinili Dijego i Leo, ali ima kvalitete da pokuša tako nešto. Iskreno mu želim da uspe", poručio je Veron.
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Pas je prethodne dve sezone izrastao u jednog od najatraktivnijih fudbalera Serije A, a njegove partije nisu ostale neprimećene ni na međunarodnoj sceni. Prošlu sezonu završio je sa 12 golova i sedam asistencija u dresu Koma, dok je u aktuelnoj takmičarskoj godini na 14 klupskih nastupa već zabeležio šest pogodaka i osam asistencija. Posebno impresivno deluje podatak da je ove godine na pet utakmica za reprezentaciju Argentine postigao isto toliko golova. Zbog toga se sve glasnije govori da bi upravo on mogao da nasledi čuveni dres sa brojem 10, koji je godinama bio rezervisan za Lionela Mesija.
Veron, međutim, smatra da Pasova najveća vrednost nije samo u golovima i asistencijama, već u načinu na koji razume fudbal i utiče na igru čitavog tima.
"Dve stvari ga izdvajaju. Prva je njegova ličnost na terenu, a druga prirodnost sa kojom izvodi poteze. Saigrači ga neprestano traže i dodaju mu loptu čak i kada je okružen protivnicima, jer znaju da će ih predriblati i ostaviti iza sebe. On je lider po načinu na koji se kreće, zauzima prostor i upravlja određenim trenucima utakmice“, objasnio je nekadašnji vezista.
Prema njegovim rečima, mladi Argentinac već sada poseduje sposobnost koja mnogim znatno iskusnijim fudbalerima nedostaje, da samostalno određuje ritam utakmice.
"Zna kada treba da ubrza, a kada da uspori igru. Može da napada sa desne strane, sa leve ili kroz sredinu. Uvek je u središtu zbivanja".
Na pitanje prepoznaje li nešto od sopstvenog fudbalskog identiteta u igri mladog asa Koma, Veron je ponudio zanimljivo poređenje.
"Ne volim da upoređujem igrače iz različitih epoha, ali rekao bih da je Niko Pas nešto poput mene pomerenog 20 metara unapred. Više traži šut, gol, asistenciju i završni pas. On je znatno bliži napadaču nego što sam ja bio, ali odlično čita igru i razume njen ritam.“
Ipak, koliko god verovao u Pasov potencijal, Veron dobro zna koliko su ovakva poređenja opasna u zemlji u kojoj se od svakog talentovanog ofanzivnog veziste očekuje da postane novi Maradona. Zbog toga je podržao selektora Lionela Skalonija, koji nastoji da mladog fudbalera zaštiti od prevelike medijske pažnje.
"Dobro poznajem Skalonija i potpuno razumem zašto pokušava da skrene pažnju medija sa Nika. Mi u Argentini imamo neverovatnu sposobnost da uništimo talente. Kada biste samo znali koliko smo mi Argentinci talentovanih desetki "ubili" poređenjima sa Maradonom... Potrebni su strpljenje i malo sreće, samo polako“, upozorio je Veron.