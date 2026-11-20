Argentina je kroz istoriju iznedrila veliki broj fudbalskih majstora, ali su samo retki uspevali da opravdaju poređenja sa Dijegom Maradonom i Lionelom Mesijem. Mnogi su pod teretom takvih očekivanja nestali sa velike scene, a sada se pred sličnim izazovom nalazi Niko Pas, 22-godišnji ofanzivac Koma (od sledeće sezone ponovo madridskog Reala), za kog legendarni Huan Sebastijan Veron veruje da poseduje kvalitet kakav se izuzetno retko viđa.

Nekadašnji reprezentativac Argentine, koji je tokom bogate karijere nastupao za Sampdoriju, Parmu, Lacio, Mančester junajted, Čelsi i Inter, u razgovoru za Gazetu delo Sport izneo je niz komplimenata na račun mladog zemljaka, ali istovremeno upozorio na opasnost koju donose prevelika očekivanja.

"Niko Pas ima neverovatan talenat. Budućnost je njegova ukoliko nastavi da se ponaša sa istim nivoom profesionalizma. Sa 22 godine radi stvari koje sam viđao samo kod Mesija i Maradone, to je taj nivo fudbalskog talenta. Ne kažem da će dostići njihov nivo i obeležiti jednu eru kao što su to učinili Dijego i Leo, ali ima kvalitete da pokuša tako nešto. Iskreno mu želim da uspe", poručio je Veron.