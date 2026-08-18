Galata napada sve! Po svaku cenu želi da dovede šutera Baskonije

Turski gigant Galatasaraj priprema veliko pojačanje u spoljnoj liniji za takmičarsku sezonu 2026/27. Kako bi napao trofej u FIBA Ligi šampiona, klub iz Istanbula želi da dovede fantastičnog američkog šutera Markusa Hauarda.

Prema izveštajima turskih medija, Galatasaraj se nalazi u intenzivnim pregovorima sa Baskonijom i predstavnicima američkog košarkaša već pune tri nedelje. Konačna odluka i odgovor samog igrača očekuju se u narednim danima.