Galata napada sve! Po svaku cenu želi da dovede šutera Baskonije
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Vreme čitanja: 1min | uto. 18.08.26. | 11:29
Markus Hauard se možda seli u Istanbul
Turski gigant Galatasaraj priprema veliko pojačanje u spoljnoj liniji za takmičarsku sezonu 2026/27. Kako bi napao trofej u FIBA Ligi šampiona, klub iz Istanbula želi da dovede fantastičnog američkog šutera Markusa Hauarda.
Prema izveštajima turskih medija, Galatasaraj se nalazi u intenzivnim pregovorima sa Baskonijom i predstavnicima američkog košarkaša već pune tri nedelje. Konačna odluka i odgovor samog igrača očekuju se u narednim danima.
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Ukoliko nekadašnji bek Denver Nagetsa pristane da napusti Evroligu, Galatasaraj će odmah pokrenuti zvanične pregovore sa Baskonijom oko detalja obeštećenja i transfera. Hauard ima važeći ugovor sa španskim klubom na još dve godine, koji je potpisao nakon produžetka saradnje posle dolaska iz NBA lige 2022. godine.
Prošle sezone u elitnom evropskom takmičenju, Hauard je na 23 odigrane utakmice u dresu Baskonije prosečno beležio 10,4 poena, 2,1 asistenciju i 1,6 skokova za nešto više od 20 minuta provedenih na parketu.