Garbahosa: Teško će NBA Evropa krenuti 2027. godine
Vreme čitanja: 2min | uto. 17.11.26. | 15:54
"Voleo bih da se to desi, ali ne gubim san zbog toga", priča Horhe Garbahosa
Predsednik FIBA Evrope Horhe Garbahosa priznao je da će pokretanje zajedničkog evropskog takmičenja pod okriljem NBA lige već na startu sezone 2027/28 biti izuzetno zahtevan zadatak, iako organizatori planiraju da imena klubova učesnika objave u narednih nekoliko meseci. Govoreći na sportsko-poslovnom forumu Expansion & Marca u Madridu, nekadašnji španski reprezentativac izneo je realnu procenu vremenskih okvira ovog ambicioznog projekta.
„Teško je početi 2027. godine. To predstavlja veliki izazov. Voleo bih da se to desi, ali ne gubim san zbog toga, jer je najvažnije da se ovaj projekat uopšte realizuje”, objasnio je Garbahosa i dodao: „Timovi će biti objavljeni, ako ne pre kraja ove godine, onda svakako početkom 2027.”
Njegove reči poklapaju se sa širim informacijama koje prate razvoj lige poznate pod radnim nazivom NBA Evropa. Prvobitni nacrt predviđao je start sa 12 licenciranih franšiza, uz još četiri ekipe koje bi stizale iz završnice FIBA Lige šampiona, kao i završni turnir na kraju sezone direktno povezan sa domaćim evropskim prvenstvima. Ipak, ugledni američki portal The Athletic preneo je da se razmatra i postepeno uvođenje takmičenja sa manjim brojem učesnika u prvoj fazi.
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Uprkos kompleksnosti situacije, 48-godišnji funkcioner ističe da su vrata za dijalog širom otvorena za sve aktere evropske igre pod obručima, uključujući i predstavnike Evrolige.
„Ima još mnogo toga o čemu treba razgovarati, mnogo pregovora i ugovora koje treba sklopiti. Svi iz Evrolige su se u jednom trenutku otvorili za razgovor. Zapravo, postojao je momenat kada smo želeli da pregovaramo jednoglasno sa svima, jer su svi voljni da sednu za sto. Ako ovo uspe, a uveren sam da hoće, to će doneti mir i stabilnost evropskoj košarci”, poručio je Garbahosa.
Prvi čovek FIBA Evrope oštro je kritikovao aktuelni sistem klupskih takmičenja na Starom kontinentu, ocenivši da on koči investicije i ugrožava zdravlje igrača, dok je ulazak NBA lige u celu priču promenio finansijsku perspektivu.„Pokazalo se da postojeći sistem ne funkcioniše. Odjednom smo od priča o finansijskim gubicima došli do toga da gledamo šta donosi najveći profit.”
Garbahosa se na kraju osvrnuo i na dvogodišnje pregovore sa čelnicima Evrolige, otkrivši gde je zapelo u pokušajima da se napravi održiv dogovor.
„Dve godine smo tražili tri veoma jednostavne stvari. Da se poštuje kalendar reprezentacija koji obuhvata četiri utakmice godišnje, da nacionalna prvenstva budu kvalifikaciona za evropska takmičenja, kao što je slučaj u svakom drugom sportu na svetu, i da svi zajedno napravimo takmičarsku piramidu koja je razumljiva navijačima i u kojoj prioritet ima sportski rezultat. Nismo uspeli to da ostvarimo”, zaključio je predsednik FIBA Evrope.