Hol za pobedu! Amerikanac rešio italijanski derbi uz zvuk sirene

Kako je krenulo u prvom poluvremenu, delovalo je da neće biti ni "d" od derbija jer je domaćin bio i više nego ubedljiv. Razbijali su rivala u prve dve četvrtine, posebno u drugoj deonici, kada su otišli na najvećih +15. Nemoćno je delovala ekipa iz Bolonje, koja je nekako i uspela da prepolovi zaostatak pa za njih pristojnih minus sedam da bude na semaforu po odlasku na veliki odmor, dok se u drugom poluvremenu situacija promenila. Mnogo je bolje igrao Virtus, vratio se rezultatski u igru, izjednačio pred poslednju četvrtinu i onda je krenula prava drama u poslednjoj deonici.

Frejzer je pogodio za prednost Virtusa posle velike borbe za svaki poen, da bi mu nedugo zatim odgovorio Marko Gudurić u kontri za novo poravnanje i videlo se da će strpljivija i mirnija ekipa slaviti na kraju u italijanskom derbiju. Neverovatna scena viđena je kada su igrači Virtusa stali jer su čuli pištaljku sa tribina i Hol je postigao trojku, za jednu baš situaciju koja se maltene nikada ne viđa. Stigao je trojkaški odgovor i sa druge strane i tačno je bilo povuci-potegni u poslednja tri minuta.

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Kar je trojkom iz levog ugla utišao sve u hali, čak i te sa pištaljkama što su krivi uopšte za zaostatak taj kratki ekipe iz Bolonje, pa je u jednom trenutku nastao muk u dvorani. Dvojku je posle tajm-auta pogodio Hol, odigrao dobru odbranu, pa u narednom napadu na minut do kraja pogodio trojku za novo vođstvo. Gudurić je hteo da bude junak posle faula u napadu Kara, ali je promašio trojku i Virtus je uspeo da izjednači na četiri sekunde do kraja!

Odgovornost posle tajm-auta preuzeo je Devon Hol i pogodio preko čuvara za pobedu uz zvuk sirene! Posle meča su Metjuz i Heket ušli u sukob, umalo je došlo i do tuče, ali je srećom sve sprečeno.

Marko Gudurić je bio najefikasniji sa 14 poena, Hol i Tompson su dali po 12, Kol i Rajt po 11. Kod Virtusa su najbolji bili Dijara sa 15, Mur sa 12 i Olston i Kar sa po deset poena.