Hol za pobedu! Amerikanac rešio italijanski derbi uz zvuk sirene
Vreme čitanja: 4min | uto. 29.09.26. | 22:35
Sjajna utakmica Olimpije i Virtusa u Milanu, na kraju duga dvojka za pobedu
Fantastičan je bio italijanski derbi! Posle nezanimljivog prvog poluvremena, drugo je bilo pravi košarkaški klasik, kao nekada što su nam Italijani priređivali u slavna vremena. Jeste velika razlika na papiru i generalno u kvalitetu, ali se Virtus muški i hrabro borio i na kraju zamalo napravio veliko iznenađenje.
Ali, nije dao Devin Hol. Olimpija je slavila u Milanu protiv tima iz Bolonje 87:85, zahvaljujući sjajnom Amerikancu, koji je dao koš za pobedu uz zvuk sirene.
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Kako je krenulo u prvom poluvremenu, delovalo je da neće biti ni "d" od derbija jer je domaćin bio i više nego ubedljiv. Razbijali su rivala u prve dve četvrtine, posebno u drugoj deonici, kada su otišli na najvećih +15. Nemoćno je delovala ekipa iz Bolonje, koja je nekako i uspela da prepolovi zaostatak pa za njih pristojnih minus sedam da bude na semaforu po odlasku na veliki odmor, dok se u drugom poluvremenu situacija promenila. Mnogo je bolje igrao Virtus, vratio se rezultatski u igru, izjednačio pred poslednju četvrtinu i onda je krenula prava drama u poslednjoj deonici.
Frejzer je pogodio za prednost Virtusa posle velike borbe za svaki poen, da bi mu nedugo zatim odgovorio Marko Gudurić u kontri za novo poravnanje i videlo se da će strpljivija i mirnija ekipa slaviti na kraju u italijanskom derbiju. Neverovatna scena viđena je kada su igrači Virtusa stali jer su čuli pištaljku sa tribina i Hol je postigao trojku, za jednu baš situaciju koja se maltene nikada ne viđa. Stigao je trojkaški odgovor i sa druge strane i tačno je bilo povuci-potegni u poslednja tri minuta.
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Kar je trojkom iz levog ugla utišao sve u hali, čak i te sa pištaljkama što su krivi uopšte za zaostatak taj kratki ekipe iz Bolonje, pa je u jednom trenutku nastao muk u dvorani. Dvojku je posle tajm-auta pogodio Hol, odigrao dobru odbranu, pa u narednom napadu na minut do kraja pogodio trojku za novo vođstvo. Gudurić je hteo da bude junak posle faula u napadu Kara, ali je promašio trojku i Virtus je uspeo da izjednači na četiri sekunde do kraja!
Odgovornost posle tajm-auta preuzeo je Devon Hol i pogodio preko čuvara za pobedu uz zvuk sirene! Posle meča su Metjuz i Heket ušli u sukob, umalo je došlo i do tuče, ali je srećom sve sprečeno.
Marko Gudurić je bio najefikasniji sa 14 poena, Hol i Tompson su dali po 12, Kol i Rajt po 11. Kod Virtusa su najbolji bili Dijara sa 15, Mur sa 12 i Olston i Kar sa po deset poena.
Valensija je (očekivano) na domaćem parketu zgromila Baskoniju, glavnog pretendenta da završi na poslednjem mestu ove sezone u Evroligi jer su jednostavno najslabiji. Što na papiru, što po košarci koju su pokazali u prva dva kola. Učesnik Fajnal-fora prošle sezone deklasirao ih je kod kuće – 111:88. Biće zanimljiva Valensija očigledno i ove godine, pošto igraju isto veoma brzo, sa mnogo šuteva za tri poena, što je bilo i na ovoj utakmici.
Gađali su 13/27 za tri poena, i to je stvarno vrhunski, dok je Baskonija gađala 6/28. Jesu postigli i oni veliki broj poena, ali jednostavno nisu uspevali da održe ritam sa sjajnom Valensijom, koja je ubacila čak 111 poena. Bio je to baš lak posao za Slepe miševe.
Već posle prve četvrtine imali su +16, što je značilo da je tada već u Mozzartu mogao da se zaokruži kec! S obzirom na naš Mozzart Relax, svaki tim na koji ste odigrali kada povede 16 razlike, zaokružuje se u ovom slučaju pobeda Valensije, pa je moglo do kraja utakmice da se ne brine i uživa u rafalnoj paljbi domaćina.
Do pobede su Valensiju predvodili Bruks sa 14, Mirotić, Puerto sa po 13, Osetkovski sa 12, Mur, Rivero i Šorts sa po deset poena. Doskorašnji plejmejker Panatinaikosa imao je i deset asistencija. Kod Baskonije su se istakli Sedekerskis sa 16, Farid sa 15, Stjuard sa 14 i Loson sa po 13 poena.
EVROLIGA - 2. kolo
Utorak
Dubai - Barselona 94:87
/Kabengele 21 - Panter 25/
Žalgiris - Olimpijakos 91:93
/Tubelis 19 - Vezenkov 18/
Efes - Real Madrid 94:84
/Doužer 18 - Kampaco 16/
Fenerbahče - Bajern 100:76
/Horton Taker 19 - Vašington 20/
Crvena zvezda - Hapoel 80:81
/Batler 19 - Brajant 18/
Olimpija Milano - Virtus Bolonja 87:85
/Gudurić 14 - Dijara 15/
Valensija - Baskonija 111:88
/Bruks 14 - Sedekerskis 16/
Pariz - Partizan Mozzart Bet /u toku/
Sreda
20.05 (1,50) Makabi Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,00)
20.15 (1,10) Panatinaikos (23,0) Asvel (8,00)
***kvote su podložne promenama