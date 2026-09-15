Zvaničan kraj "Aspiration" sage: Lenard kod Rajakovića, čeka ga 126.000.000 i borba za prsten

Kako je napisao Šams Čaranija, Klipersi su prvo morali da se pozabave logistikom jer ništa više neće biti isto u toj franšizi. Liga je oduzela Klipersima pet prvih pikova od 2029. do 2033. godine, kaznila ih sa 30.000.000 dolara i narednih pet godina će striktno pratiti njihovo poslovanje. Vlasnik Stiv Balmer je suspendovan na godinu dana, predsednik biznis operacija Gilijan Zaker neće primati platu narednih 12 meseci, dok će pola godine bez primanja biti Lorens Frenk, predsednik košarkaških operacija.

Kavaj Lenard je kažnjen sa 700.000 dolara, dok je njegov ujak i bivši poslovni menadžer, Denis Robertson, dobio petogodišnju zabranu obavljanja bilo kakvog posla u okviru NBA lige. Objektivno gledano, Lenard će platiti (za njega) simboličnu sumu i samo nastaviti najnormalnije da igra, pa je evidentno da je on najbolje prošao u celoj ovoj priči.

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

Kad smo vas podsetili na to, da se osvrnemo na Toronto. Lenard je već bio član Reptorsa i doneo im je titulu 2019. godine. Sada se vraća, ali pitanje u kakvom stanju. Iako on nikada ne pokazuje emocije sigurno je cela situacija uticala na njega. Košarkaški gledano, Lenard je igrač koji se uklapa svuda, zato je toliko i cenjen. Može da bude glavni igrač, može da igra bez lopte, i dalje je odličan defanzicac, a u prethodne dve sezone je značajno podigao i prosek asistencija. Darko Rajaković će moći da ga koristi na 1.001 način u zavisnosti od protivnika i samog toka utakmice.

Lenard je prošle sezone prosečno beležio 27,9 poena, 6,4 skoka i 3,6 asistencija po utakmici na 65 odigranih mečeva. Ako zadrži te brojke nema dileme da će kanadska franšiza biti u vrhu Istočne konferencije. Zajedno sa Skotijem Barnsom Kavaj bi trebalo da bude lider Toronta i baš to bi moglo da ga motiviše da posle cele "Aspiration" sage dokaže da je i dalje jedan od najboljih. Zna kakva je publika Reptorsa, sada treba samo opet da je osvoji.