Murinjo sklapa mozaik i opet menja poslednju liniju

Međutim, Murinjo nije potpuno zadovoljanm jer na četiri od šest utakmica je primio po jedan gol. Uključujući i svaku od poslednje tri. Od Betisa, Intera i prošlog vikenda Rajo Valjekana (4:1).

Portugalac je samo jednom ponovio odbranu iz prethodnog meča. Posle Betisa je protiv Intera postavio da ispred Tiba Kurtoe stoje Denzel Damfris, Ibrahima Konate, Din Hujsen i Mark Kukurelja. Već protiv Rajo Valjekana je umesto poslednje dvojice uveo Alvara Karerasa i Antonija Ridigera, a sada španski mediji najavljuju nove promene.

21.30: (12,0) Elče (7,25) Real Madrid (1,20) - MR

Real će ovog utorka od 21.30 časova gostovati Elčeu u meču 6. kola Primere. Vanrednom, koje će se odigrati u netipičnom terminu, s tim da je meč Real Sosijedada i Selte odložen zbog obaveza ta dva tima u Ligi Evrope.

Očekuje se da Murinjo ponovo promeša sa bekovima, da vrati Kukurelju levo, a da kraj desne aut linije bude Trent Aleksandre-Arnold. Takođe, Konate bi ponovo trebalo da čini štoperski par sa Hujsenom.

Što se tiče ofanzivnog dela, tu Murinjo znatno manje kombinuje. Kilijan Embape, Vinisijus Žunior i Džud Belingem su bili starteri na svim mečevima do sada, dok su se samo na desnom krilu smenjivali Arda Guler, Brahim Dijaz i protiv Raja prvi put 19-godišnji Jan Diomande. Sada se protiv Elčea očekuje da opet vidimo Turčina u startnoj postavi.

Murinjo polako slaže kockice i sve je bliži tome da sklopi mozaik kakav želi...

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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PRIMERA – 6. KOLO

Utorak

19.00: (2,45) Rajo Valjekano (3,35) Espanjol (2,90) - MR

20.00: (1,75) Alaves (3,50) Valensija (5,00) - MR

21.30: (12,0) Elče (7,25) Real Madrid (1,20) - MR

Sreda

19.00: (1,43) Atletiko Madrid (4,50) Osasuna (7,50)

19.00: (2,50) Deportivo La Korunja (3,15) Sevilja (3,00)

21.30: (1,07) Barselona (13,0) Rasing Santander (25,0)

21.30: (3,35) Levante (3,45) Atletik Bilbao (2,15)

Četvrtak

19.00: (1,70) Real Betis (3,50) Hetafe (5,50)

21.30: (3,70) Malaga (3,50) Viljareal (2,00)

***Kvote su podložne promenama