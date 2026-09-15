Murinjo sklapa mozaik i opet menja poslednju liniju
Vreme čitanja: 2min | uto. 15.09.26. | 10:15
Trener Real Madrida od početka sezone traži savršenu četvorku u defanzivi, protiv Elčea (utorak, 21.30) će ponovo izvesti novu kombinaciju
Dobro su poznata načela Žozea Murinja, da je odbrana najvažniji deo tima i da sve kreće od nje. Zato, Portugalac u svakoj ekipi koju je trenirao najviše pažnje daje poslednjoj liniji, a tako je i u Real Madridu ove sezone. Pritom, Murinjo je u Kraljevskom klubu zatekao prilično nakrcanu svlačionicu, tokom leta je Real doveo još trojicu defanzivaca, pa je potrebno malo više vremena da iskusni stručnjak odabere četvorku koja će biti osnova u poslednjoj liniji i koja će se uigravati za to da bude temelj u odličujućoj fazi sezone.
Real je zasad odigrao šest takmičarskih mečeva pod Murinjom, pet prvenstvenih i jedan u Ligi šampiona. Navijači generalno mogu da budu zadovoljni učinkom, Madriđani imaju pet pobeda (uključujući i trijumf nad Interom u elitnom takmičenju), te poraz od Real Betisa u Sevilji (0:1).
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Međutim, Murinjo nije potpuno zadovoljanm jer na četiri od šest utakmica je primio po jedan gol. Uključujući i svaku od poslednje tri. Od Betisa, Intera i prošlog vikenda Rajo Valjekana (4:1).
Portugalac je samo jednom ponovio odbranu iz prethodnog meča. Posle Betisa je protiv Intera postavio da ispred Tiba Kurtoe stoje Denzel Damfris, Ibrahima Konate, Din Hujsen i Mark Kukurelja. Već protiv Rajo Valjekana je umesto poslednje dvojice uveo Alvara Karerasa i Antonija Ridigera, a sada španski mediji najavljuju nove promene.
21.30: (12,0) Elče (7,25) Real Madrid (1,20) - MR
Real će ovog utorka od 21.30 časova gostovati Elčeu u meču 6. kola Primere. Vanrednom, koje će se odigrati u netipičnom terminu, s tim da je meč Real Sosijedada i Selte odložen zbog obaveza ta dva tima u Ligi Evrope.
Očekuje se da Murinjo ponovo promeša sa bekovima, da vrati Kukurelju levo, a da kraj desne aut linije bude Trent Aleksandre-Arnold. Takođe, Konate bi ponovo trebalo da čini štoperski par sa Hujsenom.
Što se tiče ofanzivnog dela, tu Murinjo znatno manje kombinuje. Kilijan Embape, Vinisijus Žunior i Džud Belingem su bili starteri na svim mečevima do sada, dok su se samo na desnom krilu smenjivali Arda Guler, Brahim Dijaz i protiv Raja prvi put 19-godišnji Jan Diomande. Sada se protiv Elčea očekuje da opet vidimo Turčina u startnoj postavi.
Murinjo polako slaže kockice i sve je bliži tome da sklopi mozaik kakav želi...
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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PRIMERA – 6. KOLO
Utorak
19.00: (2,45) Rajo Valjekano (3,35) Espanjol (2,90) - MR
20.00: (1,75) Alaves (3,50) Valensija (5,00) - MR
21.30: (12,0) Elče (7,25) Real Madrid (1,20) - MR
Sreda
19.00: (1,43) Atletiko Madrid (4,50) Osasuna (7,50)
19.00: (2,50) Deportivo La Korunja (3,15) Sevilja (3,00)
21.30: (1,07) Barselona (13,0) Rasing Santander (25,0)
21.30: (3,35) Levante (3,45) Atletik Bilbao (2,15)
Četvrtak
19.00: (1,70) Real Betis (3,50) Hetafe (5,50)
21.30: (3,70) Malaga (3,50) Viljareal (2,00)
***Kvote su podložne promenama