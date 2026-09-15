Zatresla se Evroliga: Nikola Mirotić u Valensiji!

Kada je reč o njegovom poslednjem angažmanu, dobro je poznato zbog čega nije ostao u Monaku (finansijski kolaps šampiona francuske), a imao je prilično zapažen učinak tokom takmičarske 2025/2026.

Jasno je da je Mirotić neko ko izuzetno dobro poznaje Valensijin sistem, iako nije bio član aktuelnog šampiona Endesa lige. Kao nekadašnji španski reprezentativac, te igrač koji je tokom karijere branio boje Reala i Barselone, Mirotić je neko ko zna gde dolazi, kao i šta se od njega očekuje. Njegovo ogromno evroligaško iskustvo (biće mu ovo 13. sezona) biće od velike važnosti za relativno mlad tim i ekipu koja je tokom leta pretrpela veliki broj promena u igračkom kadru, pa će tako rođeni Podgoričanin biti koristan ne samo na parketu, već u svlačionici.

Mirotić je na 31 meču za tim iz Kneževine u proseku beležio učinak od 11 poena, 4,3 skoka i 1,4 asistencije i tako pomogao ekipi da se domogne plej-ofa elitnog takmičenja, ali i titule prvaka u Francuskoj. Ono što je zanimljivo jeste da će mu "društvo" na poziciji krilnog centra praviti Dilan Osetkovski, igrač koji je lane branio boje Partizan Mozzart Beta.

Može se reći da sada Valensija ima konačno ima zaokružen igrački kadar, a trener Ćavi Alberta ekipu koja će i naredne takmičarske sezone na papiru biti autsajder, ali može da bude vrlo zanimljiva. Slepi miševi su izuzev Mirotića i Osetkovskog angažovali još Muhameda Gejea, Eliasa Valtonena, Gonzala Korbalana, a od onih zvučnijih stigli su Armoni Bruks i Ti Džej Šorts. Sada to izgleda mnogo bolje, ali mora da se kaže da su klub napustili svi gotovo svi nosioci iz prošle sezone, kao i to da su najveći udarci odlasci Branku Badija, Žana Montera i trenera Pedra Martineza, koji je tvorac modernog koncepta Valensije.

Teško je reći za šta su sposobni Slepi miševi, jer su ih i lane mnogi videli na samom dnu, a oni su sve demantovali i došli gotovo do samog kraja Evrolige, tako da poučeni prethodnim iskustvom, nikako ne treba otpisivati šampiona Španije.