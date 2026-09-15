U susret velikom derbiju: Serija A je ponovo u modi!

Upravo su ekipe Đan Pjera Gasperinija i Kristijana Kivua servirale poslastice jučerašnjeg programa. Roma je sigurnom igrom savladala Torino u gostima sa 2:0, dok je Inter nadoknadio 0:2 u duelu sa Udinezeom i preokrenuo na 5:3.

Različitih osećanja bili su treneri posle mečeva, Gasperini je hvalio svoje napadače, a Kivu kritikovao odbranu.

"Za ljubitelje fudbala je pravo zadovoljstvo što gledaju takva dva šampiona, koji na svakoj utakmici uspevaju da kreiraju šanse za gol. Odlično se dopunjuju, imaju neverovatnu međusobnu povezanost i gotovo uvek te šanse pretvaraju u golove", hvalio je trener Rome učinak Donjela Malena (šest golova) i Paula Dibale (pet asistencija).

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Odlično je izgledala Roma u prvom poluvremenu protiv Torina. U drugom je intenzitet napada malo opao, čemu su doprinele Gasperinijeve izmene. Hteo je iskusni strateg da sačuva pojedine igrače za subotnji derbi, pa je sredinom drugog dela izveo Malena, Sulea, Dibalu i Kristantea.

"Odigrali smo odlično prvo poluvreme, iako smo mogli bolje da reagujemo u završnici. Torino je jaka ekipa, koja je izmenama na početku drugog dela uspela da promeni tok igre. Zbog toga ponekada moramo da igramo manje atraktivno, ali efikasnije. Jako je bitno da imamo taj miks u igri... Ako u nekim utakmicama uspemo da odmorimo vodeće igrače 20-30 minuta, to bi moglo da ima efekat na duže staze. Na taj način postajemo jači", istakao je Gasperini.

Što se tiče velikog derbija, Romin strateg je podsetio na aprilski poraz od Intera iz prošle sezone sa čak 2:5.

"Iza nas je težak poraz od njih, ali u međuvremenu se pojavila drugačija Roma. Sa drugačijim mentalitetom. Jasno je da je Inter merilo za sve, kao najjači tim u Italiji, iako je Komo takođe u konkurenciji. Biće to odlična utakmica da testiramo svoju snagu".

Za razliku od kolege, Kristijan Kivu nije bio previše pozitivan posle pobede protiv Udinezea. Iako je njegov tim četvrti put u 2026. godini dao rivalu pet golova, što je drugi najbolji učinak u Ligama petice ove godine (samo je Bajern ispred) i sa 13 golova je najefikasniji u Seriji A ove sezone, čak osam primljenih golova u ukupno pet utakmica (računajući i 1:2 protiv Reala u Ligi šampiona) povod su za brigu Interovog trenera.

"Kada ne bih bio zabrinut, onda ne bih bio trener. To je savremeni fudbal, igra se mnogo intenzivnije, protivnici su nam se direktno suprotstavili i meni se to dopada. Svestan sam da je naš stil igre rizičan, ali nećemo odstupati od njega. Nismo savršeni, čeka nas mnogo posla i svesni smo da postoje segmenti igre koje moramo da unapredimo. Naša vrlina je mogućnost da postižemo mnogo golova i održavamo visok nivo igre", izjavio je Rumun.

Što se tiče konkretno duela sa Udinezeom...

"Izuzev prvih 25 minuta, kada smo bez energije pokušavali da sprovedemo zamisli iz svlačionice, bilo je dobro. Udineze je umeo da iskoristi period naše slabe igre, ali smo pokazali reakciju. Donekle sam i očekivao da će biti problema, jer je utakmica u Ligi šampiona bila iscrpljujuća", priznao je Kivu.