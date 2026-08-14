Partizan tražio vanserijskog šutera čitavog leta, našao ga u Itanu Tompsonu

Ono čime je stekao sjajnu reputaciju leži u činjenici da je retko kada propuštao treninge i utakmice i uvek je važio za nekoga ko je najveći radnik u ekipi.

U bekovskoj slagalici koju crno-beli sklapaju za narednu sezonu, Tompson stiže, na papiru, kao idealno povezivno tkivo sa Karlikom Džonsom, ali zbog adaptacije na novu sredinu ipak treba biti oprezan i strpljiv, jer znamo svi šta se dešavalo sa igračima koji direktno iz NBA dođu u Evropu sa previsokim ambicijama. Sa visinom od 196 centimetara i zavidnim rasponom ruku, on predstavlja izuzetno retku kombinaciju fizičke moći i taktičke polivalentnosti. U spoljnoj liniji, gde se već nalaze izraziti kreatori poput Karlika Džonsa i Luke Vildoze, od koga doduše tek treba da se vidi šta može da doprinese, tu je i defanzivni specijalac Alesandro Pajola, ali i Kajl Olman. E sada, šta onda možemo da očekujemo od Tompsona?

Da sada ne preterujemo sa pohvalama, ali u ovom trenutku, od igrača koji su do sada došli u Partizan, Itan Tompson je najveće pojačanje. U pitanju je momak izvanrednog šuta, što pokazuju i procenti iz razvojne NBA lige, gde je bio jedan od najboljih dalekometnih košgetera. Uz to, njegova snaga leži u tome što fantastično čita igru kao sekundarni kreator i donosi izuzetnu agresivnost u tranziciji.

Ono što ga posebno izdvaja na parketu jeste način na koji prihvata kontakt. Njegov ulazak u reket podseća na bekove starog kova – nisko težište, kontrola tela u vazduhu i konstantno opterećenje na protivničke visoke igrače. Tokom karijere u G-ligi i nedavnog mandata u Pejsersima, gde je upisao 32 nastupa uz prosek od sedam poena, Tompson je iznova dokazivao da je u stanju da iznudi veliki broj slobodnih bacanja i sa linije penala rutinski pogađa preko 80 odsto.

Naravno, evropska košarka nosi sa sobom specifične zamke. Uži teren i skupljene odbrane prinudiće ga da konstantu u svojoj igri traži kroz šut van linije 6,75 metara. Doduše, zbog toga je i doveden, ali teško je uvek očekivati da neko konstantno bude na ekstremno visokim procentima, mada činjenica da je šutirao preko 50% prošle sezone u G-ligi govori da potencijal postoji, iako u NBA ligi nije bio na tom nivou.

Ako uspe da prenese svoju čuvenu stabilnost i radnički mentalitet sa američkih terena u usijanu atmosferu beogradske arene, Itan Tompson bi lako mogao da postane onaj tihi junak sezone bez kog se nijedna velika pobeda ne da zamisliti.

Ipak, ako znamo šta se sve dešavalo tokom ovog leta, onda je ipak najbolje da se sačeka ozvaničenje Partizana, pa će biti onda vremena za još opširnije analize, ali i intervjue sa pomenutim igračem.