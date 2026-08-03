Kao da nije reč o Španiji, već o nekom drugom podneblju: Barsa dovodi generalnog menadžera, a tim već sklopljen
Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 10:31
Klub iz Blaugrane mogao bi konačno da promoviše Ćevija Pujola na mesto prvog operativca, a ceo slučaj ima potencijal da završi na sudu
Haotično je sve ono što se dešava u Barseloni. Klub iz Blaugrane prolazi kroz tranzicioni period u kojem je promenjen gotovo ceo tim, iako je bilo kikseva poput Mozesa Rajta, stigao novi trener, a izgleda da je u kancelarijama još dinamičnije.
Znalo se da legenda kluba Huna Karlos Navaro neće ostati na mestu generalnog menadžera, dok je nedavno dobio novu funkciju u vidu ambasadora kluba, te se ispravno postavljalo pitanje njegovog naslednika. Još pre dva meseca Barselona je kao primarnu metu označila operativca Baskonije Ćevija Pujola, koji je bio predviđen za novog generalnog menadžera dvostrukog prvaka Evrope.
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Mladom katalonskom operativcu nije se svideo status koji ima u klubu iz Vitorije, kao i to što mu se određeni ljudi iz drugih struktura kluba mešaju u posao, pa je želeo da ugovor bude raskinut, dok je Baskonija potraživala 300.000 evra za njegovo obeštećenje. Španski Mundo Deportivo objavljuje da je postoji mogućnost da Barselona u što skorijem roku promoviše novog funkcionera, ali se ne isključuje mogućnost da cela stvar završi na arbitraži.
Ipak, kako su Španci poznati kao sportska nacija, može se reći da klub iz Blaugrane debelo kasni sa ovim potezom, jer je ekipa gotovo formirana i to sve sa novim šefom struke. Jasno je da Pujol nije bio taj koji rukovodi procesom, već da su za njega bili odgovorni sportski direktor Mario Bruno Fernandez i šef profesionalnih sekcija Havi Okalagan. Međutim, ugledni list navodi da je Pujol u protekla dva meseca dao svoj doprinos, ali iza kulisa, jer je njegov status još uvek nedefinisan. Ipak, stiče se utisak da ovo nije dovoljno ozbiljno, kao da se ne radi o Španiji, već o nekom drugom podneblju.
Ukoliko Barselona završi ovaj posao, može se reći da će dovesti operativca za budućnost, ali i čoveka koji već sada ima ozbiljan CV.
Za one koji ne znaju, Pujol je otkrio neka zvučna imena evropske košarke, dok je Manresu podigao od tima koji se bori za opstanak u Endesa ligi do ekipa koja nastupa u međunarodnim takmičenjima i mota se oko plej-ofa španskog šampionata. Tokom rada u Manresi uspeo je da izrudari buduće zvezde u liku Silvena Fransiska i Čime Monekea, ali je i dalje otvoreno pitanje koliko je sve ono što se dešavalo tokom formiranja tima i sklapanja igračkog kadra.