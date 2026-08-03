Kao da nije reč o Španiji, već o nekom drugom podneblju: Barsa dovodi generalnog menadžera, a tim već sklopljen

Mladom katalonskom operativcu nije se svideo status koji ima u klubu iz Vitorije, kao i to što mu se određeni ljudi iz drugih struktura kluba mešaju u posao, pa je želeo da ugovor bude raskinut, dok je Baskonija potraživala 300.000 evra za njegovo obeštećenje. Španski Mundo Deportivo objavljuje da je postoji mogućnost da Barselona u što skorijem roku promoviše novog funkcionera, ali se ne isključuje mogućnost da cela stvar završi na arbitraži.

Ipak, kako su Španci poznati kao sportska nacija, može se reći da klub iz Blaugrane debelo kasni sa ovim potezom, jer je ekipa gotovo formirana i to sve sa novim šefom struke. Jasno je da Pujol nije bio taj koji rukovodi procesom, već da su za njega bili odgovorni sportski direktor Mario Bruno Fernandez i šef profesionalnih sekcija Havi Okalagan. Međutim, ugledni list navodi da je Pujol u protekla dva meseca dao svoj doprinos, ali iza kulisa, jer je njegov status još uvek nedefinisan. Ipak, stiče se utisak da ovo nije dovoljno ozbiljno, kao da se ne radi o Španiji, već o nekom drugom podneblju.