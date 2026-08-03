Mesec i po dana pred Srbiju, a Holandija još nema selektora? Sad se nudi 74-godišnji Van Gal

U tom trenutku, verovatno niko nije ni slutio da će izazvati višemesečni problem, ali Fudbalski savez Holandije nikako da iskopa novog selektora. Prema informacijama lokalnih medija do sada su pokušali sa Arneom Slotom, Peterom Bošom, Erikom ten Hahom, čak i Pepom Gvardiolom, ali svi su se oni – iz ovih ili onih razloga – zahvalili i odgovorili da trenutno nisu zainteresovani za posao.

Kako to obično biva u takivm situacijama onda su mediji počeli da “recikliraju“ neka stara imena. I tako smo stigli do Luja van Gala, 74-godišnjeg stratega koji nije radio od 2022. Kada je bio – selektor Holandije. Ugledni Telegraf – koji skoro pa nikada ne greši – javio se sa vešću da je Van Gal “spreman za razgovore“ ako ga Savez pozove. Čime se suštinski javno ponudio.

Dobro se zna šta on donosi, vodio je već Holanđane na turnirima 2014. i 2022, mada nikada ne i na Evropskom prvenstvu. Radio je prethodno kao selektor i u od 2000. do 2001. Na klupskom nivou je vodio zaista najveće klubove planete, od Ajaksa preko Barselone i Bajerna do Mančester junajteda.

Kasnije je imao i neke zdravstvene probleme, ali to je sada prošlost, a u Holandiji nisu zaboravili da su njegovom poslednjem mandatu odigrali 20 uzastopnih utakmica bez poraza. Poznaje ovaj tim, još je u toku sa aktuelnostima i odgovarao bi mu selektorski posao, da radi kampanjski. Samo još da stigne poziv. Ako stigne.