Tanasković: Bilo je zahtevno protiv Valančijunasa; gubimo svi zajedno, dobijamo svi zajedno

Krilni centar je najpre govorio o razlozima poraza i problemima sa kojima su se crno-beli suočavali tokom utakmice

„Dopustili smo jednoj kvalitetnoj ekipi da jako dobro otvori utakmicu u svoju korist. To je na kraju presudilo, jer smo celu utakmicu jurili tu neku razliku. Čak i kada smo stigli na poluvremenu, opet smo dozvolili jako lake poene i oni su se vratili na nekih 11, čini mi se 10 poena razlike. I dalje ne možemo da pogodimo neke otvorene šuteve, ali nadam se da će i to doći“, rekao je Tanasković.

Govorio je i o zahtevnosti utakmice protiv Valensije.

"Bilo je zahtevno. Zadovoljan sam svojom igrom, ali kao što sam rekao posle Asvela, gubimo svi zajedno, dobijamo svi zajedno i to je to“.

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Utiske o utakmici izneo je i Antonio Rivs, koji je istakao da je njegovoj ekipi nedostajalo više koncentracije u odbrani.

"Definitivno smo imali mnogo uspona i padova. Morali smo da budemo koncentrisaniji u odbrani, kao ekipa, kolektivno. Ali imamo još mnogo utakmica pred sobom, sezona je duga“.

Za razliku od gostovanja Asvelu, kada su crno-beli u poslednjoj četvrtini imali 16 poena zaostatka, protiv Žalgirisa su uspeli da se vrate i dođu nadomak preokreta. Amerikanac je upitan šta takve utakmice govore o karakteru ekipe.

"Karakter ekipe je uvek dobar. Uvek pružamo podršku jedni drugima, čak i kada gubimo. Nikada nismo sumnjali jedni u druge i uvek verujemo da možemo da pobedimo".