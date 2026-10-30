Tanasković: Bilo je zahtevno protiv Valančijunasa; gubimo svi zajedno, dobijamo svi zajedno
Vreme čitanja: 2min | pet. 30.10.26. | 22:07
Posle utakmice govorio je i Antonio Rivs
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Kaunasa)
Partizan je poražen na gostovanju Žalgirisu rezultatom 87:80, a ni najbolja evroligaška partija Nikole Tanaskovića, koji je postigao 19 poena, nije bila dovoljna da crno-beli izbegnu poraz. Posle utakmice utiske su izneli upravo Tanasković i Antonio Rivs.
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Krilni centar je najpre govorio o razlozima poraza i problemima sa kojima su se crno-beli suočavali tokom utakmice
„Dopustili smo jednoj kvalitetnoj ekipi da jako dobro otvori utakmicu u svoju korist. To je na kraju presudilo, jer smo celu utakmicu jurili tu neku razliku. Čak i kada smo stigli na poluvremenu, opet smo dozvolili jako lake poene i oni su se vratili na nekih 11, čini mi se 10 poena razlike. I dalje ne možemo da pogodimo neke otvorene šuteve, ali nadam se da će i to doći“, rekao je Tanasković.
Govorio je i o zahtevnosti utakmice protiv Valensije.
"Bilo je zahtevno. Zadovoljan sam svojom igrom, ali kao što sam rekao posle Asvela, gubimo svi zajedno, dobijamo svi zajedno i to je to“.
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Utiske o utakmici izneo je i Antonio Rivs, koji je istakao da je njegovoj ekipi nedostajalo više koncentracije u odbrani.
"Definitivno smo imali mnogo uspona i padova. Morali smo da budemo koncentrisaniji u odbrani, kao ekipa, kolektivno. Ali imamo još mnogo utakmica pred sobom, sezona je duga“.
Za razliku od gostovanja Asvelu, kada su crno-beli u poslednjoj četvrtini imali 16 poena zaostatka, protiv Žalgirisa su uspeli da se vrate i dođu nadomak preokreta. Amerikanac je upitan šta takve utakmice govore o karakteru ekipe.
"Karakter ekipe je uvek dobar. Uvek pružamo podršku jedni drugima, čak i kada gubimo. Nikada nismo sumnjali jedni u druge i uvek verujemo da možemo da pobedimo".
Rivs je u Beograd stigao pre svega nekoliko dana, pa je govorio i o prilagođavanju na novu sredinu.
"Još se prilagođavam na sve. To je proces, dolazak iz Amerike ovde je svakako velika promena. Vremenom ću se sigurno prilagoditi".
Iako je tek nedavno stigao u klub, već dobija značajnu minutažu i poverenje trenera Đoana Penjaroje.
"Spreman sam za svaku utakmicu. Kad god mi trener ukaže poverenje i pošalje me na teren, daću sve od sebe. Tu nema dileme. Odnos sa trenerom je veoma dobar. Svakodnevno razgovaramo na treninzima. On me i dalje uči stvarima u odbrani i napadu, kako bih bio što spremniji za utakmice“, zaključio je Rivs.