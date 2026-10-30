Penjaroja: Jasno je da smo među najslabijim ekipama u šutu

Ključni uzrok poraza na Baltiku, prema rečima trenera crno-belih, leži u katastrofalnim procentima šuta van linije 6,75 metara i neiskorišćenim čistim prilika u momentima odluke.

„Imali smo loše procente u šutu, čak i kada smo bili potpuno sami. Jasno je da smo trenutno jedan od najslabijih timova u Evroligi kada je reč o šutu za tri poena. Mogli smo da priđemo na samo poen zaostatka, ali smo promašili otvorenu trojku, a potom i lak zicer. Imali smo priliku da se vratimo, ali tim se borio i verovao do kraja. Vidi se da ekipa još nije potpuno spremna, ali moramo da nastavimo da radimo na tome u narednim utakmicama i potrudićemo se da popravimo te procente.”

Rana opterećenost ličnim greškama Kevarijusa Hejsa dodatno je otežala borbu pod obručima protiv raspoloženog Jonasa Valančijunasa.

„Kevarijus je izuzetno važan igrač za nas. Odlučili smo da počnemo sa Žofrijem, a želeli smo i da Kevarijus izbegne rane probleme sa faulovima. Žalgiris je agresivno napadao preko Valančijunasa. Možda smo mogli da izbegnemo neke prekršaje, ali to je košarka”, iskren je bio strateg Parnog valjka.

Na samom kraju, strateg Partizana dotakao se i novajlija, Roberta Frenksa i Antonija Rivsa, naglasivši da je apsolutno ubeđen u njihov kvalitet, ali da im je neophodno strpljenje kroz naporan evroligaški ritam.

„Nemamo mnogo vremena za treninge, tako da moraju da se prilagođavaju ovom nivou Evrolige direktno kroz utakmice. Frenks već ima iskustva u međunarodnoj košarci, igrao je u Izraelu, kao i u Australiji i Japanu, dok je Rivsu ovo uopšte prvo iskustvo van Amerike. Jasno je da im je potrebno vreme da se potpuno adaptiraju”, zaključio je Penjaroja.