Itan Tompson kompletirao Partizan: Karlik mi pričao mnogo lepih stvari, očekujte koševe
Vreme čitanja: 2min | sre. 02.09.26. | 16:57
"Ne postoji bolje mesto za igranje košarke nego Beograda", rekao je Itan Tompson
Iako je trener Partizan Mozzart Beta, Đoan Penjaroja, u intervjuu za naš portal istakao da klub iz Humske traga za još dva imena, dok se to ne dogodi, u ovom momentu crno-bela ekipa se kompletirala. U Beograd je stigao Itan Tompson, bek koji je projektovan da bude glavna ispomoć Karliku Džonsu na parketu.
"Veoma sam uzbuđen. Ovo je nova prilika za mene da igram za sjajnu organizaciju, istorijsku organizaciju u sjajnom gradu. Spreman sam", bilo je prvo što je rekao Tompson po sletanju u glavni grad Srbije.
Ono što će biti primarna stvar za novog beka Partizana jeste adaptacija. Kao što je poznato, ovo će mu biti prva sezona u Evropi.
"Biće žestoka konkurencija, jake utakmice, svaki posed lopte će biti veoma bitan, ja tako razmišljam o košarci i nadam se da će navijači to videti od mene."
Izabrane vesti
Naravno, bilo je reči i o Karliku Džonsu, sa kojim je svojevremeno igrao kako u Čikago Bulsima, tako i u razvojnoj NBA ligi.
"Svašta lepo mi je pričao, obožava klub, obožava grad. Igrali smo već zajedno i imali smo mnogo uspeha. Obojica smo mnogo napredovali u odnosu na taj period kada smo igrali zajedno. Očekujem da budemo još bolji."
Pitamo ga koliko je bilo teško da se odluči na ovaj korak, da dođe prvi put u Evropu...
"Nije bilo lako da se odlučim da pređem u Evropu. Svima nama je san da igramo u NBA ligi, to sam uspeo prošle sezone u Indijani, ali smatram da sam, da bih nastavio da napredujem, morao da dođem ovde, dobijem priliku da igram malo drugačiju košarku i verujem da ću napredovati."
Odgovorio je i na pitanje kako bi navijačima opisao svoju igru na parketu.
"Mogu mnogo toga da radim na parketu. Ipak, ono što sigurno mogu da kažem jeste da sam spreman da se borim i da pogodim koš."
Prokomentarisao je i intervju Henrija Domerkanta za Mozzart Sport, koji očekuje od svojih nekadašnjih pulena mnogo toga lepog u Beogradu.
"Henri je sjajan. Bio nam je trener obojici. Zna nas poprilično dobro. Očekuje uvek mnogo toga od nas. Verujem da i ja i Karlik imamo velika očekivanja."
Neizbežno je bilo da pričamo o atmosferi, ali i rivalitetu sa Crvenom zvezdom.
"Gledao sam klipove na Instagramu. Neverovatna atmosfera. Ne možeš da pronađeš bolje mesto za igranje košarke nego ovde. Čuo sam i za rivalitet, mislim da će svaka utakmica biti veoma zanimljiva. Znam da postoji istorija i pokušaću da ostavim svoj trag."