Karlik Džons: Šokiran sam odlascima, ali i uzbuđen zbog novih momaka

„Definitivno sam bio šokiran brojem promena. Igrači koji su otišli nisu mi bili samo saigrači, već braća sa kojom sam delio svlačionicu dve godine. Izgradili smo čvrsta prijateljstva i želim im sve najbolje, ali ovo je novo poglavlje i moramo brzo da se prilagodimo“, iskren je Džons.

Jedno od najzanimljivijih pojačanja jeste Itan Tompson, sa kojim je Džons već uspešno delovao u tandemu kada su igrali u Čikagu. Nekadašnji trener pomenutog tandema Henri Domerkant najavio je u intervjuu za Mozzart Sport da bi upravo njih dvojica mogli postati jedan od najubojitijih bekovskih parova Evrolige.

„I ja očekujem isto. Itan i ja smo se već čuli, razgovarali i jedva čekamo da počnemo. Naravno, ne radi se samo o nama dvojici — imamo izuzetno sposobne bekove u rotaciji i najvažnije je da se svi zajedno dobro uklopimo. Jedva čekam da upoznam ostale momke. Sa mnogima nisam igrao do sada, poslao sam im svima poruke i rekao da mogu da me kontaktiraju za šta god im bude potrebno.“