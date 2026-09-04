Kirjosu već istekla suspenzija zbog kokaina
Vreme čitanja: 1min | pet. 04.09.26. | 02:36
Odradio je obaveznu rehabilitaciju
Australijski teniser Nik Kirjos od danas zvanično ponovo ima pravo nastupa na profesionalnim turnirima, pošto mu je i formalno istekla suspenzija izrečena zbog pozitivnog testa na kokain.
Nekadašnji finalista Vimbldona bio je pozitivan na zabranjenu supstancu tokom ATP turnira iz serije 250 na Majorci u junu, a Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) privremeno ga je suspendovala 4. avgusta. Ipak, ključni detalj u čitavom procesu bio je taj što su antidoping vlasti utvrdile da je sporni uzorak uzet van samog takmičenja. Da je test obavljen tokom zvaničnog meča ili turnirskog programa, 31-godišnjem Australijancu pretila bi rigorozna kazna od čak četiri godine zabrane bavljenja tenisom.
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Prvobitna tromesečna suspenzija smanjena je na svega mesec dana pod uslovom da Kirjos uspešno završi odobreni program rehabilitacije, što je Australijanac u potpunosti ispunio. Nakon obelodanjivanja čitavog skandala, Kirjos je priznao krivicu, poručivši da je napravio „ogromnu grešku“ koja mu je poslužila kao ozbiljan „poziv na buđenje“ i znak da mora u potpunosti da dovede svoj privatni i profesionalni život u red.
Povratak na teren predstavljaće novi početak za čuvenog tenisera, koji je poslednjih godina više vremena proveo van terena nego sa reketom u ruci. Zbog teških povreda i operacija kolena i ručnog zgloba, Kirjos je u prethodne dve sezone odigrao svega po tri turnira, pa ostaje da se vidi u kakvoj će se fizičkoj i takmičarskoj formi vratiti na ATP tur.