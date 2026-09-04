Kirjosu već istekla suspenzija zbog kokaina

Australijski teniser Nik Kirjos od danas zvanično ponovo ima pravo nastupa na profesionalnim turnirima, pošto mu je i formalno istekla suspenzija izrečena zbog pozitivnog testa na kokain.

Nekadašnji finalista Vimbldona bio je pozitivan na zabranjenu supstancu tokom ATP turnira iz serije 250 na Majorci u junu, a Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) privremeno ga je suspendovala 4. avgusta. Ipak, ključni detalj u čitavom procesu bio je taj što su antidoping vlasti utvrdile da je sporni uzorak uzet van samog takmičenja. Da je test obavljen tokom zvaničnog meča ili turnirskog programa, 31-godišnjem Australijancu pretila bi rigorozna kazna od čak četiri godine zabrane bavljenja tenisom.